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Новости Война
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Профильный комитет ВР работает над усовершенствованием мобилизационных мер, - Вениславский

зсу,мобілізація

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работают над усовершенствованием процедуры проведения мобилизационных мер в Украине.

Об этом рассказал член Комитета, представитель президента в парламенте Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизационные меры, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", - сказал Вениславский.

Народный депутат проинформировал, что в настоящее время в оборонном парламентском комитете продолжается работа над усовершенствованием процедуры проведения мобилизационных мер. В частности, по его словам, комитет разрабатывает законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, вынужденно проживающим сейчас не по месту постоянной регистрации.

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ВР (29234) мобилизация (2751) Вениславский Федор (263)


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Топ комментарии
+40
Звучить загрозливо. Як уявлю цих слуг - Безуглу, Тищенка, Богуцьку, Третякову, і т.д., які працюють над чимось, то вже страшно...
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29.03.2023 11:51
+30
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29.03.2023 11:52
+26
Каклєта теж отримає повістку?
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29.03.2023 11:48
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Каклєта теж отримає повістку?
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29.03.2023 11:48 Ответить
Ніт, йому принесли повістку додому, хтось вдома був, подивився у глазок, посопів та не відчинив (як це часто-густо робиться)
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29.03.2023 11:51 Ответить
Вавочка теж такий. Повістка? Яка повістка? Ахх-ха-ха-ха.
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29.03.2023 11:55 Ответить
название мероприятия - пятая повестка.
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29.03.2023 11:50 Ответить
Звучить загрозливо. Як уявлю цих слуг - Безуглу, Тищенка, Богуцьку, Третякову, і т.д., які працюють над чимось, то вже страшно...
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29.03.2023 11:51 Ответить
Коля-Котлета "взял на контроль" вопрос мобилизации, плавая на пляже в Таиланде...
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29.03.2023 12:28 Ответить
Прям кунцкамеру зібрали..
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29.03.2023 12:30 Ответить
взагалі, робота В.Р визиває почуття страху.
краще б вони нічого не робили
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29.03.2023 16:18 Ответить
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29.03.2023 11:52 Ответить
100%, пр****** та зрадили вони, а виправляє народ України
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29.03.2023 12:47 Ответить
Даю підказку,найкращий мобілізаційний засіб-арешт *********** корумпованої агентури,націоналізація всіх статків олігархів та арешт, введення стану війни, покарання усіх винних за "********"та "не ажідалі", можна доповнити, будуть черги у тцк
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29.03.2023 11:53 Ответить
А в Україні "не введено" військовий стан?! Ти "Gary First" часом не з Московії, де цього стану не має тому що "спецоперація"?!
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29.03.2023 11:58 Ответить
Військовий стан, потрібно було вводити,коли ***** було на кордоні,купи собі конституцію України,та не смерди дибіл
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29.03.2023 12:02 Ответить
Я б запропонував цьому комітету приділити більше уваги тому, щоб непридатні до військової служби, але не маючі "даху" не були мобілізовані, а от прикриті своїми впливовими родичами, або знайомими посадовцями, або за рахунок хабаря, повністю здорові, не могли від мобілізації ухилятися!!!
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29.03.2023 11:55 Ответить
Це ви на святе замахнулись. Тим кого ви назвали ще гроші ******* на відновленні відбудовувати країну.
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29.03.2023 12:07 Ответить
Особливо це стосується сорокарічних пенсіонерів, які роками отримували пільги, а як тільки припекло, раптом або вони, або їх дружини чи батьки стали "липовими" інвалідами, яким потрібен догляд.
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29.03.2023 12:11 Ответить
На фронте есть и пятидесятилетние военные пенсионеры. А Вы хотите чтобы одни и те же страну защищали? Да и болячки действительно на службе чаще вылезают чем на гражданке потому что режим эксплуатации организма выше чем на гражданке.
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30.03.2023 09:10 Ответить
Мова не стільки про військових пенсіонерів, скільки про МВС і т.п. якраз там таких "хитросраких найбільше. Цей контингент на службі не перетруджувався і зараз "відмазується", бо відповідні зв'язки у них є.
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30.03.2023 11:40 Ответить
Не знаю де ви мешкаєте, але у великих містах-сотні тисяч молодих, здорових молодиків( не напасешся скільки "криш" на усіх), плювати хотіли на всі мобілізації і повістки. Спрртклуби, ресторани, тусовки забиті цими молодиками. Тротуари забиті їхніми авто.
Чому?
Тому що не існує реальних законодавчих повноважень у військових здійснювати мобілізацію.
Місцева влада і поліція поховалася в кущі від цього питання- "вам треба, ви й мобілізуйте".
Зеленьський трясеться над рейтингами, щоби не потривожити глядачів Кварталів.
А в цей час- людей невистачає хронічно. І на нормальну підготовку людей немає- фронт голий.
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29.03.2023 12:18 Ответить
Ну а ты де, чого ще не мобілізувався? Ти забуваєш сказати що ті молодики то випердиші можновладців та людей зі зв'язками. 45річні "пенсіонери" -військові, що вчились в академії на силовика, це норм? А може то поліцейські "на гражданкє" (с)? Вони ж звільнені від мобілізаціі.
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29.03.2023 22:17 Ответить
Приведи у порядок лапшу із слів, побудуй речення змістовно і спробуй ще раз.
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30.03.2023 00:43 Ответить
Спрртклуби(с) за собою слідкуй мобілізатор. А ты ж не мобілізувався. То мобілізуйся. Можеш собою об стіну.
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30.03.2023 02:20 Ответить
Штани риплять, уклоніст? Чекаєш поки російські мобілізатори прийдуть?
Ті соплі жувати не будуть. Ти для них - ніхто. Або в окоп або грохнуть на місці. Добре якщо сім'ю залишать живими.
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30.03.2023 12:39 Ответить
Сам ты уклонист. Ты мой билет видел? А ты чего не в окопе, патриот? Или тебе больше в тылу нравится патриотничать?
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31.03.2023 03:46 Ответить
Це ти черговому буряту покажеш, який в тебе "білет", якщо буряту сподобається, може не пристрелить.
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31.03.2023 12:00 Ответить
Окажись мы с тобой вдвоём в окопе, долго бы вдвоём не оставались.
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01.04.2023 17:53 Ответить
Ти дуже войовничий? Подобаїться "протитанковий" диван? Нема проблем, пельку стулив і далі в ньому сиди. Але ж ти ще рота із тухлятиною розкриваєш.
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01.04.2023 18:21 Ответить
По собі не судять.
У мене припадки "червоної пелени" бувають. Але для психа в комісії норм, годєн.
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01.04.2023 21:28 Ответить
Держслужбовців першу чергу оминули
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29.03.2023 11:58 Ответить
У держслужбовців, на загал, броні немає, але у окремих категорій - є.
Крім того, мабуть 65-70 % держслужбовців це жінки (крім поліції, ЗСУ тощо).
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30.03.2023 11:05 Ответить
Не бреши.
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01.04.2023 17:54 Ответить
не брешу ... (крім поліції, ЗСУ тощо)
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01.04.2023 18:22 Ответить
Всё просто - Всі, хто на державних посадах чи хоче там бути - і отримує (буде отримувати) зарплату за рахунок платників податків - має відслужити на передку - на посаді не старше сержанта.
Чим вища посада - тим довше.
Депутати, міністри, Митники, силовики - в два рази довше.
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29.03.2023 12:08 Ответить
Бізнес - замість себе має право - відправити найманця - профі - забезпечивши його всім необхідним
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29.03.2023 12:10 Ответить
а у нас всі посадовці "бізнесмени"..
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29.03.2023 15:22 Ответить
Не потрібно плутати бізнесмена і "баригу"
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29.03.2023 18:09 Ответить
ні хера собі ти ще тут кріпосне право введи чи рабовласницький лад, хоча зараз майже до цього дійшло тільки завуальовано
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29.03.2023 22:47 Ответить
У якому законі це право описане?
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30.03.2023 03:42 Ответить
таку хрінь несеш, платниками податків у нас є всі хто працює, чи ти хочеш сказати що прості рядові державні службовці ніхера не роблять, тільки бамбук курять? просто в нас, ні держава, ні барижня (до бізнесменів ви ще не доросли) не цінять ні людей ні їхню працю
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29.03.2023 22:43 Ответить
Тобто, можновладці планують розтягти війну ще на роки? Зрозуміло. Тому і почали з"являтися ледь не щодень гундосики про "не вистачає зброї для наступу" та інші подібні.
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29.03.2023 12:10 Ответить
Зараз почали закидати ідею деякі "експерти", що виявляється довга війна вигідніша нам ніж противнику. Те що війна на нашій території з усіма наслідками і що в противника просто більше людей чомусь в розрахунок не береться.
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29.03.2023 12:16 Ответить
Це які "експерти"? Із вашої, медвечуковської ферми?
Методички роздали-" внедрять мысль о скорейшей капитуляции Украины и подписани мирного договора"?
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29.03.2023 12:24 Ответить
Его відкрий Інтернет і послухай таких знавців, того ж Рустамадзе, а не тикай свої методички. Чи по твоєму війна на роки це правильний шлях для країни з якої виїхали мільйони дітей і жінок і які не відомо чи повернуться? Як країна буде існувати після цього?
Я не пропоную здаватися, але й мріяти про паради в москві це утопія.
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29.03.2023 12:29 Ответить
Хто такий " знавець Рустемзаде", порівнянно із твоїм босом ведмедчуком?
І потім троль, що ти конкретно пропонуєш, крім Рустамзаде?
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29.03.2023 12:39 Ответить
Все ясно тільки ви реальний, всі інші тролі. Гарного дня.
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29.03.2023 12:41 Ответить
Ні, це звичайний пропагандон на зарплаті.
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30.03.2023 02:22 Ответить
Ті "експерди" чхали на наших людей.
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29.03.2023 17:18 Ответить
Каста недоторканих казнокрадів броненосців!
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29.03.2023 12:12 Ответить
На практиці це виглядатиме як посилення каральних заходів та нові порушення прав простих смертних і додаткові можливості "відмазатися" для мажорів та наближених до влади осіб.
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29.03.2023 12:14 Ответить
Да вы что, может хоть одному инспектору держпраци и податковой выдадут повестку,или даже,страшно предположть, один таможенник в окопе окажется, может и в министерствах от теплых кресел оторвут парочку бюджетоедов,например из неприкасаемого минкульта.
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29.03.2023 12:31 Ответить
«з'ясували, чому виникають такі неправильні ситуації»
Неправильна влада - неправильні ситуаціі!
І що тут було з'ясовувати?
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29.03.2023 12:45 Ответить
цілий рік проїдали державні(народні) кошти і ніхєра не чухались
панове, я кій ЄС вас захоче прийняти до себе?
центрально-африканський?
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29.03.2023 14:45 Ответить
угу ... що там у вас з мадам Меркель, яка 16 років нянчилась з Пу і розвалила бундесвер ??
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30.03.2023 11:09 Ответить
Профільний комітет ВР працює над удосконаленням мобілізаційних заходів, - Веніславський

Узаконят похищение на скорой помощи с остановок,я правильно понял????
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29.03.2023 15:09 Ответить
берете ВСЕХ пенсов с СБУ, полиции, МЧС, военных, таможенной милиции, госслужащих, прикордонникив, ЧОП военизированые 45+ и вперед!!!
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29.03.2023 16:25 Ответить
Надто довго. Починайте громадські обговорення якщо самі все швидко зробити не можете.
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29.03.2023 17:14 Ответить
Военнообязанным в Украине планируют присылать повестки в мессенджеры (Telegram, Viber и т.д.)

К началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована.
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29.03.2023 17:52 Ответить
Это не имеет никакой юридической силы. По сути попытка взятия на понт. Т к смартфон может быть общим, ребёнок, бабушка и т д могут случайно потереть сообщение и все. Или смартфон засбоить.
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29.03.2023 20:17 Ответить
Так, у цей момент в усих мобіла зазбоїть - 100% !!
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30.03.2023 11:10 Ответить
Пусть силовиков-45летних пенсов мобилизуют и полицию от мобилизации не освобождают вместе с чиновниками.
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29.03.2023 20:19 Ответить
З 2014 року мало було часу?
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29.03.2023 22:10 Ответить
Наша влада - оптимальний дискридитатор будь-чого, за що береться. Мобілізаційний процес - яскравий приклад. Гребуть на фронт тих, хто мав би там бути в останню чергу, а ті, хто мав би бути в першу чергу в окопах, імітують зайнятість в тилу, намагаючись таким чином уникнути моблілізації.
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30.03.2023 01:00 Ответить
Система призову працює погано. Є повно людей незрозуміло як випавших з обліку. Навіть без блату. Знову ж таки, ті хто за кордоном. До речі, про проблему громадянства.
Крім того, у положенні про призов є поняття "альтернативна служба".
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30.03.2023 11:14 Ответить
Призов до 27 лет.
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31.03.2023 03:48 Ответить
мобілізація ?
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31.03.2023 14:42 Ответить
Мобілізація то до 60 років. Це не призовний вік.
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01.04.2023 17:51 Ответить
призов + мобілізація .... наразі система працює так собі ...
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01.04.2023 18:25 Ответить
 
 