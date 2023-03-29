Профильный комитет ВР работает над усовершенствованием мобилизационных мер, - Вениславский
В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работают над усовершенствованием процедуры проведения мобилизационных мер в Украине.
Об этом рассказал член Комитета, представитель президента в парламенте Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизационные меры, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", - сказал Вениславский.
Народный депутат проинформировал, что в настоящее время в оборонном парламентском комитете продолжается работа над усовершенствованием процедуры проведения мобилизационных мер. В частности, по его словам, комитет разрабатывает законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, вынужденно проживающим сейчас не по месту постоянной регистрации.
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краще б вони нічого не робили
гроші ******* на відновленнівідбудовувати країну.
Чому?
Тому що не існує реальних законодавчих повноважень у військових здійснювати мобілізацію.
Місцева влада і поліція поховалася в кущі від цього питання- "вам треба, ви й мобілізуйте".
Зеленьський трясеться над рейтингами, щоби не потривожити глядачів Кварталів.
А в цей час- людей невистачає хронічно. І на нормальну підготовку людей немає- фронт голий.
Ті соплі жувати не будуть. Ти для них - ніхто. Або в окоп або грохнуть на місці. Добре якщо сім'ю залишать живими.
У мене припадки "червоної пелени" бувають. Але для психа в комісії норм, годєн.
Крім того, мабуть 65-70 % держслужбовців це жінки (крім поліції, ЗСУ тощо).
Чим вища посада - тим довше.
Депутати, міністри, Митники, силовики - в два рази довше.
Методички роздали-" внедрять мысль о скорейшей капитуляции Украины и подписани мирного договора"?
Я не пропоную здаватися, але й мріяти про паради в москві це утопія.
І потім троль, що ти конкретно пропонуєш, крім Рустамзаде?
Неправильна влада - неправильні ситуаціі!
І що тут було з'ясовувати?
панове, я кій ЄС вас захоче прийняти до себе?
центрально-африканський?
Узаконят похищение на скорой помощи с остановок,я правильно понял????
К началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована.
Крім того, у положенні про призов є поняття "альтернативна служба".