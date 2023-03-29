Профильный комитет ВР работает над усовершенствованием мобилизационных мер, - Вениславский

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работают над усовершенствованием процедуры проведения мобилизационных мер в Украине.

Об этом рассказал член Комитета, представитель президента в парламенте Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизационные меры, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", - сказал Вениславский.

Народный депутат проинформировал, что в настоящее время в оборонном парламентском комитете продолжается работа над усовершенствованием процедуры проведения мобилизационных мер. В частности, по его словам, комитет разрабатывает законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, вынужденно проживающим сейчас не по месту постоянной регистрации.

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