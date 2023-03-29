У Черкаській області скорочують комендантську годину
У Черкаській області скоротять комендантську годину. Нововведення почнуть діяти з 3 квітня.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині. Починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими: 00:00 - 4:00", - йдеться в повідомленні.
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што ви прісталі к рабочім людям со своімі абластямі.