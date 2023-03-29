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У Черкаській області скорочують комендантську годину

черкащина

У Черкаській області скоротять комендантську годину. Нововведення почнуть діяти з 3 квітня.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині. Починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими: 00:00 - 4:00", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

комендантська година (264) Чернігівщина (1584)


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Так, на Черкащині, чи на Чернігівщині?
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29.03.2023 11:59 Відповісти
"А какая разніца?"©
што ви прісталі к рабочім людям со своімі абластямі.
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29.03.2023 11:59 Відповісти
Вы сами за собой иногда перечитывает? Заголовок Черниговская область, а дальше пишете о Черкасткой .
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29.03.2023 11:59 Відповісти
Как то текст по дебильному написан.
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29.03.2023 12:05 Відповісти
 
 