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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни викрали старосту одного з населених пунктів окупованого Скадовського району

окупанти

У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області російські військові викрали старосту одного з населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

"Надійшло повідомлення, що у тимчасово окупованому Скадовському районі російські військові викрали старосту одного з населених пунктів. Місцеперебування жінки невідоме", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

окупація (6681) викрадення (818) Скадовськ (68) Херсонська область (5726)


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как то не очень понятна формулировка-"викрали"...что это значит? неужели под покровом ночи,проникли в дом,мешок на голову и...
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29.03.2023 13:37 Відповісти
А яка формулювання? Арештували? Полонили?
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29.03.2023 19:47 Відповісти
 
 