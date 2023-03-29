Росіяни викрали старосту одного з населених пунктів окупованого Скадовського району

У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області російські військові викрали старосту одного з населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

"Надійшло повідомлення, що у тимчасово окупованому Скадовському районі російські військові викрали старосту одного з населених пунктів. Місцеперебування жінки невідоме", - йдеться в повідомленні.

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