Росіяни викрали старосту одного з населених пунктів окупованого Скадовського району
У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області російські військові викрали старосту одного з населених пунктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.
"Надійшло повідомлення, що у тимчасово окупованому Скадовському районі російські військові викрали старосту одного з населених пунктів. Місцеперебування жінки невідоме", - йдеться в повідомленні.
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Юрій Володимирович Пєзов
показати весь коментар29.03.2023 13:37 Відповісти Мені подобається 0
Snart
показати весь коментар29.03.2023 19:47 Відповісти Мені подобається 0
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