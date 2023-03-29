На півдні Сили оборони знищили човен російської ДРГ, - ОК "Південь"
У районі Дніпровських островів українські бійці нищили російський моторний човен, який хотіли використати для переміщення диверсійної групи окупантів.
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
У командуванні зазначають, що обстановка в їх зоні відповідальності залишається стабільно складною, але контрольованою.
"Результат виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами - демілітаризація 12 рашистів, чергового моторного човна, що окупанти намагалися використати для переміщення ДРГ між Дніпровськими островами", - йдеться в повідомленні.
Також українські бійці знищили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" та багатоцільовий тягач для артустановок.
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