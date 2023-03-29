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Новини Агресія Росії проти України
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На півдні Сили оборони знищили човен російської ДРГ, - ОК "Південь"

зсу

У районі Дніпровських островів українські бійці нищили російський моторний човен, який хотіли використати для переміщення диверсійної групи окупантів.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

У командуванні зазначають, що обстановка в їх зоні відповідальності залишається стабільно складною, але контрольованою.

"Результат виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами - демілітаризація 12 рашистів, чергового моторного човна, що окупанти намагалися використати для переміщення ДРГ між Дніпровськими островами", - йдеться в повідомленні.

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Також українські бійці знищили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" та багатоцільовий тягач для артустановок.

Автор: 

армія рф (17291) знищення (7190)


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Українським силам оборони-черговий респект...
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29.03.2023 15:27 Відповісти
Супер, дві новини поряд, 2 вертольоти і катер )) Слава ЗСУ!
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29.03.2023 15:27 Відповісти
Топіть кацапів на хрін!
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29.03.2023 15:31 Відповісти
Пливе човен,
Фаршу повен...
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29.03.2023 15:46 Відповісти
 
 