На півдні Сили оборони знищили човен російської ДРГ, - ОК "Південь"

У районі Дніпровських островів українські бійці нищили російський моторний човен, який хотіли використати для переміщення диверсійної групи окупантів.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

У командуванні зазначають, що обстановка в їх зоні відповідальності залишається стабільно складною, але контрольованою.

"Результат виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами - демілітаризація 12 рашистів, чергового моторного човна, що окупанти намагалися використати для переміщення ДРГ між Дніпровськими островами", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морпіхи знищили 8 окупантів та 1 спостережний пункт. ІНФОГРАФІКА

Також українські бійці знищили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" та багатоцільовий тягач для артустановок.