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Новини Агресія Росії проти України
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ЄС готовий надати Україні 5 млн позицій різного енергетичного обладнання

енергетика,атомна

Євросоюз продовжить підтримувати енергетичний сектор України.

Як інформує Цензор.НЕТ із  посиланням на Урядовий портал, про це йшлося на засіданні міністрів енергетики країн ЄС, котре відбулося в Брюсселі.

"Європейський Союз вже ухвалив низку рішень щодо підтримки енергетичного сектору України й постачання близько 5 млн позицій різного обладнання та матеріалів. Ми повинні продовжувати цю допомогу. Ми переконані, що незабаром Україна виграє війну і розпочне відбудову і відновлення, і ЄС буде відданим партнером цього процесу", - зазначила Віцепрем'єр-міністр і Міністр енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш, яка  головувала на  засіданні.

Вона також підкреслила, що підтримка України у боротьбі проти агресора є одним із пріоритетів Швеції під час її головування в ЄС. Країна головує у Раді Євросоюзу від початку цього року.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко, котрий також взяв участь у засіданні, зауважив, що тут обговорювалися й санкції проти Росії. Передусім – у сфері ядерної енергетики.

"Важливо вже зараз надіслати сигнал, що Росії, яка порушує ключові принципи ядерної й радіаційної безпеки своїми діями в Україні, не повинно бути на європейських ринках", – підкреслив Галущенко.

Автор: 

допомога (8327) Україна (5878) Швеція (952) енергетика (2585) Євросоюз (13374)


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На чей баланс становится всё это многочисленное оборудование, кто за него будет отвечать и как собираются формировать цены на электроэнергию, вот что интересует пипл, а не привычная демагогия
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29.03.2023 16:23 Відповісти
На чий баланс ? Звичайно АзметовА

уряд досі не розібрався як олигархи ставили себе на баланс сеті, які будували українці за свої гроши( стовпи, кабелі і т п)
УСЯ Україна забудована сетями . , котрі З ВЕЛИКИМИ ПРОБЛЕМАМИ, мыторствами по конторам І ЗАТРАТАМИ , будувались за рахунок Пересічних українців . А потім олігархичні компанії вимагали віддати ці споруди на баланс компаній- монополістів, інакше відмовлялись обслуговувати
ЗВІЧАЙНО ГРОШИ УКРАЇНЦЯМ НЕ ПОВЕРТАЛИ.

30 років грабежа громадян ‼️‼️‼️За це повинни не тількі олігархі відповісти, а і уряди і презіденти
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29.03.2023 16:38 Відповісти
Підвищення ціни на електрику вже оголосили..всьо пучком..
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29.03.2023 17:07 Відповісти
Тому, нічого не давати олігархам, все одно з населення дерти будуть, толі може Анна Ахметова не купить чергову яхту чи палац, а нарешті вкладеться в бізнес, а то звикли мафіозі до халяви.
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29.03.2023 17:36 Відповісти
Оборудование живенько будет передано Ахметову, с последующей поставкой на балланс.
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29.03.2023 17:29 Відповісти
 
 