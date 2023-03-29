ЄС готовий надати Україні 5 млн позицій різного енергетичного обладнання
Євросоюз продовжить підтримувати енергетичний сектор України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це йшлося на засіданні міністрів енергетики країн ЄС, котре відбулося в Брюсселі.
"Європейський Союз вже ухвалив низку рішень щодо підтримки енергетичного сектору України й постачання близько 5 млн позицій різного обладнання та матеріалів. Ми повинні продовжувати цю допомогу. Ми переконані, що незабаром Україна виграє війну і розпочне відбудову і відновлення, і ЄС буде відданим партнером цього процесу", - зазначила Віцепрем'єр-міністр і Міністр енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш, яка головувала на засіданні.
Вона також підкреслила, що підтримка України у боротьбі проти агресора є одним із пріоритетів Швеції під час її головування в ЄС. Країна головує у Раді Євросоюзу від початку цього року.
Міністр енергетики України Герман Галущенко, котрий також взяв участь у засіданні, зауважив, що тут обговорювалися й санкції проти Росії. Передусім – у сфері ядерної енергетики.
"Важливо вже зараз надіслати сигнал, що Росії, яка порушує ключові принципи ядерної й радіаційної безпеки своїми діями в Україні, не повинно бути на європейських ринках", – підкреслив Галущенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
уряд досі не розібрався як олигархи ставили себе на баланс сеті, які будували українці за свої гроши( стовпи, кабелі і т п)
УСЯ Україна забудована сетями . , котрі З ВЕЛИКИМИ ПРОБЛЕМАМИ, мыторствами по конторам І ЗАТРАТАМИ , будувались за рахунок Пересічних українців . А потім олігархичні компанії вимагали віддати ці споруди на баланс компаній- монополістів, інакше відмовлялись обслуговувати
ЗВІЧАЙНО ГРОШИ УКРАЇНЦЯМ НЕ ПОВЕРТАЛИ.
30 років грабежа громадян ‼️‼️‼️За це повинни не тількі олігархі відповісти, а і уряди і презіденти