ЄС готовий надати Україні 5 млн позицій різного енергетичного обладнання

Євросоюз продовжить підтримувати енергетичний сектор України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це йшлося на засіданні міністрів енергетики країн ЄС, котре відбулося в Брюсселі.

"Європейський Союз вже ухвалив низку рішень щодо підтримки енергетичного сектору України й постачання близько 5 млн позицій різного обладнання та матеріалів. Ми повинні продовжувати цю допомогу. Ми переконані, що незабаром Україна виграє війну і розпочне відбудову і відновлення, і ЄС буде відданим партнером цього процесу", - зазначила Віцепрем'єр-міністр і Міністр енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш, яка головувала на засіданні.

Вона також підкреслила, що підтримка України у боротьбі проти агресора є одним із пріоритетів Швеції під час її головування в ЄС. Країна головує у Раді Євросоюзу від початку цього року.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко, котрий також взяв участь у засіданні, зауважив, що тут обговорювалися й санкції проти Росії. Передусім – у сфері ядерної енергетики.

"Важливо вже зараз надіслати сигнал, що Росії, яка порушує ключові принципи ядерної й радіаційної безпеки своїми діями в Україні, не повинно бути на європейських ринках", – підкреслив Галущенко.