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Країни НАТО повинні наростити видобуток нафти та газу, забезпечивши політичну стабільність та підтримку України в Європі, - французький парламентар

ларссоньє

Нарощування видобутку нафти та газу країнами НАТО є короткостроковим рішенням для забезпечення політичної стабільності в Європі та збереження суспільної підтримки щодо надання допомоги Україні. Інфляція, викликана високими цінами на енергоресурси, призводить до зростання електоральних позицій правих і лівих сил, що становить загрозу політичній стабільності, зокрема, у Франції.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Національної Асамблеї Франції від партії "Вперед, республіко!", член комітету з оборони Жан-Шарль Ларссоньє, передає Цензор.НЕТ.

"Збільшення видобутку країнами НАТО конкретно з погляду потреби знизити ціни на енергоресурси в перспективі 1-2 років – я підтримую. Причина інфляції сьогодні в основному це ціни на енергоресурси. А це, як наслідок, загроза політичної стабільності", - заявив політик.

"Проілюструю на прикладі Франції, радикальні праві та ліві стрімко набирають (електоральні рейтинги – ред.). Якби у нас завтра відбулися вибори, то вони б отримали більший результат. Чому? Якраз через зростання цін на енергоресурси", - наголосив французький парламентар.

"Ми не знаємо, який результат буде у військової кампанії весни-літа-осені в Україні, чи буде військова перемога, чи яка складеться ситуація на фронті, але через півроку, якщо інфляція збережеться, підтримка України західними країнами може опинитися під загрозою", - підсумував Жан-Шарль Ларссоньє.

У свою чергу в німецькому Бундестазі депутат від Соціал-демократичної партії, що входить до коаліції, Крістіан Клінк також заявив, що збільшення видобутку нафти і газу, з точки зору необхідності виходу з енергетичної кризи в короткостроковій перспективі, є рішенням як для НАТО, так і для інших держав.

Також норвезький парламентар Пер Відар Шолмуєн, з урахуванням того, що його країна вже збільшила виробництво нафти в зазначених цілях, також висловився за підтримку ініціативи нарощування внутрішнього видобутку країнами НАТО. Він заявив, що необхідність збільшення видобутку нафти та газу для зниження цін на енергоресурси у короткостроковій перспективі є загальною відповідальністю країн-членів НАТО.

Також читайте: Європейська рада підтримала обмеження цін на нафту з РФ і посилення санкцій

Автор: 

газ (10415) видобуток (1864) НАТО (6431) нафта (5498)


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Для начала засуньте зеленым (которые там лепят про разворот на 360 градусов и прочую чушь, хотя изменение климата как раз и требует сверхвысоких знаний в математике) швабру в жопу, чтобы на 10 лет перенесли закрытие всех АЭС и срочно продлили их работу. Все АЭС, угольные и мазутные электростанции, химические предприятия - это все доли процентов ущерба окружающей среде от взрыва ядерных бомб над вашими городами. Которые непременно будут, если вы срочно не ускорите производство самолетов и ракет минимум в 10 раз. Производство любой ценой с любыми зарплатами. Всех студентов привлекать самыми лучшими условиями работы, наплевав на уже ставшие ненужными организации, включая все зеленые. И тогда появится возможность гарантированно нанести первыми массированный удар (обычный и ядерный) и полностью уничтожить все кацапское ядерное оружие, вот все сразу. Для этого нужны несколько тысяч самолетов и десятки тысяч крылатых ракет.
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29.03.2023 17:00 Відповісти
Место России в качестве главного поставщика газа в Евросоюз заняла Норвегия.
31 процент потребляемого странами Евросоюза газа ныне импортируется из Норвегии.

США стали вторым крупнейшим экспортером природного газа. На них приходится 20 процентов ввозимого Евросоюзом природного газа.
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29.03.2023 17:01 Відповісти
простіше було б роз'їбашить кацапію...та й навіть дешевше...
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29.03.2023 17:01 Відповісти
взліт-посадка вам хлопці і знищена кацапня..
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29.03.2023 17:29 Відповісти
Населення, на жаль, не розумнішає. Якщо крайні ліві та праві таки справді "наберуть", то ресурси все одно не подешевшають, тому що так не буває. Точніше подешевшають, але зовсім ненадовго, а потім буде срака.
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29.03.2023 18:07 Відповісти
То же хочу в парламент в 19 лет. Бабули такой нет.
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29.03.2023 21:25 Відповісти
 
 