Країни НАТО повинні наростити видобуток нафти та газу, забезпечивши політичну стабільність та підтримку України в Європі, - французький парламентар
Нарощування видобутку нафти та газу країнами НАТО є короткостроковим рішенням для забезпечення політичної стабільності в Європі та збереження суспільної підтримки щодо надання допомоги Україні. Інфляція, викликана високими цінами на енергоресурси, призводить до зростання електоральних позицій правих і лівих сил, що становить загрозу політичній стабільності, зокрема, у Франції.
Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Національної Асамблеї Франції від партії "Вперед, республіко!", член комітету з оборони Жан-Шарль Ларссоньє, передає Цензор.НЕТ.
"Збільшення видобутку країнами НАТО конкретно з погляду потреби знизити ціни на енергоресурси в перспективі 1-2 років – я підтримую. Причина інфляції сьогодні в основному це ціни на енергоресурси. А це, як наслідок, загроза політичної стабільності", - заявив політик.
"Проілюструю на прикладі Франції, радикальні праві та ліві стрімко набирають (електоральні рейтинги – ред.). Якби у нас завтра відбулися вибори, то вони б отримали більший результат. Чому? Якраз через зростання цін на енергоресурси", - наголосив французький парламентар.
"Ми не знаємо, який результат буде у військової кампанії весни-літа-осені в Україні, чи буде військова перемога, чи яка складеться ситуація на фронті, але через півроку, якщо інфляція збережеться, підтримка України західними країнами може опинитися під загрозою", - підсумував Жан-Шарль Ларссоньє.
У свою чергу в німецькому Бундестазі депутат від Соціал-демократичної партії, що входить до коаліції, Крістіан Клінк також заявив, що збільшення видобутку нафти і газу, з точки зору необхідності виходу з енергетичної кризи в короткостроковій перспективі, є рішенням як для НАТО, так і для інших держав.
Також норвезький парламентар Пер Відар Шолмуєн, з урахуванням того, що його країна вже збільшила виробництво нафти в зазначених цілях, також висловився за підтримку ініціативи нарощування внутрішнього видобутку країнами НАТО. Він заявив, що необхідність збільшення видобутку нафти та газу для зниження цін на енергоресурси у короткостроковій перспективі є загальною відповідальністю країн-членів НАТО.
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