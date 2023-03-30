Папа Римський Франциск госпіталізований
Папу Римського Франциска госпіталізували з респіраторною інфекцією до лікарні в Римі. Про це повідомив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає VaticanNews.
За інформацією Бруні, після обіду 29 березня 2023 року папа Франциск поїхав до лікарні ім. Агостіно Джемеллі, щоб пройти заздалегідь заплановані обстеження.
Він додав, що останніми днями папа Франциск скаржився на деякі проблеми з диханням.
"Результат того ж дослідження показав респіраторну інфекцію, для якої буде потрібно кілька днів відповідної стаціонарної медичної терапії", – сказав представник Ватикану.
Папі Франциску 86 років, його було обрано у 2013 році.
Топ коментарі
+19 vadyan
показати весь коментар30.03.2023 02:02
+12 Злий Петлюрівець
показати весь коментар30.03.2023 02:26
+12 Александр Александров #547097
показати весь коментар30.03.2023 02:55
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Чи сатаністам поклоняєшся?
І цікаво, котрого з них, на твою думку, образили - Москоовського чи Римського?
Ось "томос" сазванців з так званої "рпц" виданий диібілом сталіним
ПЦУ, дякуючи 5 Презеденту України, Петру Порошенку, на відміну від вас кгбістів, Томос цей має !!!
Усі, хто бере ********** гроші, а у Ватикані їх дуже багато, усім карма прилітає.
помолитися слабо?
українці, наприклад, незалежно від віросповідання, дуже поважали папу Іоанна Павла ІІ, тому що він добре ставився до України і українців як до близького йому народу, певно він так до всіх народів ставився (може крім орків), але вмів передати особисті почуття до кожного,
а заклики Франциска - це лише лицемірна холодна писанина його секретарів з черговими стереотипними фразами про бажання миру для всіх у світі, від такого папи більше чекаєш якихось чергових фокусів, ніж чогось справді людяного,
однозначне засудження держави-терориста, яка розпочала війну, щоб знищити один з найбільших європейських народів, це не питання віри, це питання моралі, цього у сьогоднішнього Ватикану немає (ні засудження, ні морального авторитету)