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Папа Римський Франциск госпіталізований

папа,франциск,римський

Папу Римського Франциска госпіталізували з респіраторною інфекцією до лікарні в Римі. Про це повідомив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні,

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає VaticanNews.

За інформацією Бруні, після обіду 29 березня 2023 року папа Франциск поїхав до лікарні ім. Агостіно Джемеллі, щоб пройти заздалегідь заплановані обстеження.

Він додав, що останніми днями папа Франциск скаржився на деякі проблеми з диханням.

"Результат того ж дослідження показав респіраторну інфекцію, для якої буде потрібно кілька днів відповідної стаціонарної медичної терапії", – сказав представник Ватикану.

Папі Франциску 86 років, його було обрано у 2013 році.

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Автор: 

Папа Римський (311) Папа Франциск (178)


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Топ коментарі
+19
Ну що, Ватикан візьме кірілку гундяєва новим папою за бабло???
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30.03.2023 02:02
+12
оно паша мєрсєдєс безробітний безхатько тож за кацапське бабло можно його узяти папайу, або анухрія бо той теж вже ніхто
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30.03.2023 02:26
+12
З небес прискакало? А не треба з сатаністами дружити.
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30.03.2023 02:55
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Ну що, Ватикан візьме кірілку гундяєва новим папою за бабло???
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30.03.2023 02:02 Відповісти
не лихословіть !!! ваш гумор є недоречним !!!
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30.03.2023 08:29 Відповісти
До чого це ти?
Чи сатаністам поклоняєшся?

І цікаво, котрого з них, на твою думку, образили - Москоовського чи Римського?
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30.03.2023 08:35 Відповісти
я вас це цікавить то вірний УГКЦ !!! на мацковії немає і не може бути Папи, а так званий "патріарх" і той самозванець без томосу !!!
Ось "томос" сазванців з так званої "рпц" виданий диібілом сталіним




ПЦУ, дякуючи 5 Презеденту України, Петру Порошенку, на відміну від вас кгбістів, Томос цей має !!!



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30.03.2023 08:41 Відповісти
"відить"? ах ти ж мокша недобита!
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30.03.2023 02:25 Відповісти
Не вбивай папу, шоста заповідь. Вилупок ти козломордий.
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30.03.2023 02:52 Відповісти
не бреши.. він негідний цьої роботи..
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30.03.2023 05:40 Відповісти
бреше пес та кацап !!! для мене як вірного УГКЦ образи Святішого Папи Римського є недопустимі !!!
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30.03.2023 06:06 Відповісти
вказати що чоловік явно не на своєму місці - це не образа. Бо не відрізняти добро від зла, агресора від жертви може будь хто, але не той, хто підрядився цьому вчити інших.
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30.03.2023 10:48 Відповісти
тю.. "ах оставтьє"..давно з під орала, праффесор?
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30.03.2023 08:18 Відповісти
оно паша мєрсєдєс безробітний безхатько тож за кацапське бабло можно його узяти папайу, або анухрія бо той теж вже ніхто
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30.03.2023 02:26 Відповісти
Новічок?

Усі, хто бере ********** гроші, а у Ватикані їх дуже багато, усім карма прилітає.
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30.03.2023 02:36 Відповісти
З небес прискакало? А не треба з сатаністами дружити.
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30.03.2023 02:55 Відповісти
А вірою вилікуватися і путіну
помолитися слабо?
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30.03.2023 03:14 Відповісти
Прутіна вилікувати зможе тільки куля в лоб 😠
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30.03.2023 05:57 Відповісти
Там річ не про *****,а про несвятого папіка
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30.03.2023 09:41 Відповісти
Вторая книга Паралипоменон 16:12
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30.03.2023 03:27 Відповісти
Так сильно любити *****, звісно ляжеш
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30.03.2023 04:15 Відповісти
папі одужання
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30.03.2023 04:22 Відповісти
а нехай швидка настя полікує
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30.03.2023 05:41 Відповісти
не перегинайте !!! для мене як вірного УГКЦ образи Святішого Папи Римського є недопустимі !!!
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30.03.2023 06:10 Відповісти
Він людина. 87 років йому.
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30.03.2023 06:32 Відповісти
Безмозгла людина. У 87 повинен розуміти, що на-й не потрібен.
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30.03.2023 07:18 Відповісти
Требай йому надіслати антисптик Гончаренка від кремлівської зарази
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30.03.2023 07:01 Відповісти
Сатаніст
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30.03.2023 07:36 Відповісти
vuiko dobrui ,а для мене, всі хто водить дружбу з ****** , усі Сатаністы . І справа не в концесії.
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30.03.2023 07:42 Відповісти
Заяви Франциска про війну Путіна проти України, в яких він зазвичай не розрізняє жертву і агресора, екстравагантні, чи швидше скандальні,

українці, наприклад, незалежно від віросповідання, дуже поважали папу Іоанна Павла ІІ, тому що він добре ставився до України і українців як до близького йому народу, певно він так до всіх народів ставився (може крім орків), але вмів передати особисті почуття до кожного,
а заклики Франциска - це лише лицемірна холодна писанина його секретарів з черговими стереотипними фразами про бажання миру для всіх у світі, від такого папи більше чекаєш якихось чергових фокусів, ніж чогось справді людяного,
однозначне засудження держави-терориста, яка розпочала війну, щоб знищити один з найбільших європейських народів, це не питання віри, це питання моралі, цього у сьогоднішнього Ватикану немає (ні засудження, ні морального авторитету)
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30.03.2023 07:44 Відповісти
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30.03.2023 08:23 Відповісти
Треба помолитися за бацили, вони ж теж Божі створіння.
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30.03.2023 08:19 Відповісти
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30.03.2023 08:38 Відповісти
сподіваюся у психіатрію і назавжди...
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30.03.2023 09:32 Відповісти
В мене нема причин бажати папі смерті,але, після його дій направлених на рівняня агресора і захищающегося,і видуження побажати йому нема причин.А вірним УГКЦ повинно бути соромно.Ваш папа нічім не відрізняєтся від патриарха масковського.Ні від того,не від того Україні добра не слід чекати.
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30.03.2023 09:43 Відповісти
Виглядає, як кара Божа.
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30.03.2023 09:47 Відповісти
 
 