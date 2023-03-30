Папа Римський Франциск госпіталізований

Папу Римського Франциска госпіталізували з респіраторною інфекцією до лікарні в Римі. Про це повідомив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає VaticanNews.

За інформацією Бруні, після обіду 29 березня 2023 року папа Франциск поїхав до лікарні ім. Агостіно Джемеллі, щоб пройти заздалегідь заплановані обстеження.

Він додав, що останніми днями папа Франциск скаржився на деякі проблеми з диханням.

"Результат того ж дослідження показав респіраторну інфекцію, для якої буде потрібно кілька днів відповідної стаціонарної медичної терапії", – сказав представник Ватикану.

Папі Франциску 86 років, його було обрано у 2013 році.

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