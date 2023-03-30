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Папа Римский Франциск госпитализирован

папа,франциск,римський

Папу Римского Франциска госпитализировали с респираторной инфекцией в больницу в Риме. Об этом сообщил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает VaticanNews.

По информации Бруни, после обеда 29 марта 2023 года папа Франциск уехал в больницу им. Агостино Джемелли, чтобы пройти заранее запланированные обследования.

Он добавил, что в последние дни папа Франциск жаловался на некоторые проблемы с дыханием.

"Результат того же исследования показал респираторную инфекцию, для которой потребуется несколько дней соответствующей стационарной медицинской терапии", – сказал представитель Ватикана.

Папе Франциску 86 лет, он был избран в 2013 году.

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Автор: 

Папа Римский (429) Франциск (162)


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Топ комментарии
+19
Ну що, Ватикан візьме кірілку гундяєва новим папою за бабло???
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30.03.2023 02:02
+12
оно паша мєрсєдєс безробітний безхатько тож за кацапське бабло можно його узяти папайу, або анухрія бо той теж вже ніхто
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30.03.2023 02:26
+12
З небес прискакало? А не треба з сатаністами дружити.
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30.03.2023 02:55
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Ну що, Ватикан візьме кірілку гундяєва новим папою за бабло???
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30.03.2023 02:02 Ответить
не лихословіть !!! ваш гумор є недоречним !!!
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30.03.2023 08:29 Ответить
До чого це ти?
Чи сатаністам поклоняєшся?

І цікаво, котрого з них, на твою думку, образили - Москоовського чи Римського?
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30.03.2023 08:35 Ответить
я вас це цікавить то вірний УГКЦ !!! на мацковії немає і не може бути Папи, а так званий "патріарх" і той самозванець без томосу !!!
Ось "томос" сазванців з так званої "рпц" виданий диібілом сталіним




ПЦУ, дякуючи 5 Презеденту України, Петру Порошенку, на відміну від вас кгбістів, Томос цей має !!!



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30.03.2023 08:41 Ответить
"відить"? ах ти ж мокша недобита!
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30.03.2023 02:25 Ответить
Не вбивай папу, шоста заповідь. Вилупок ти козломордий.
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30.03.2023 02:52 Ответить
не бреши.. він негідний цьої роботи..
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30.03.2023 05:40 Ответить
бреше пес та кацап !!! для мене як вірного УГКЦ образи Святішого Папи Римського є недопустимі !!!
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30.03.2023 06:06 Ответить
вказати що чоловік явно не на своєму місці - це не образа. Бо не відрізняти добро від зла, агресора від жертви може будь хто, але не той, хто підрядився цьому вчити інших.
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30.03.2023 10:48 Ответить
тю.. "ах оставтьє"..давно з під орала, праффесор?
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30.03.2023 08:18 Ответить
оно паша мєрсєдєс безробітний безхатько тож за кацапське бабло можно його узяти папайу, або анухрія бо той теж вже ніхто
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30.03.2023 02:26 Ответить
Новічок?

Усі, хто бере ********** гроші, а у Ватикані їх дуже багато, усім карма прилітає.
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30.03.2023 02:36 Ответить
З небес прискакало? А не треба з сатаністами дружити.
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30.03.2023 02:55 Ответить
А вірою вилікуватися і путіну
помолитися слабо?
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30.03.2023 03:14 Ответить
Прутіна вилікувати зможе тільки куля в лоб 😠
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30.03.2023 05:57 Ответить
Там річ не про *****,а про несвятого папіка
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30.03.2023 09:41 Ответить
Вторая книга Паралипоменон 16:12
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30.03.2023 03:27 Ответить
Так сильно любити *****, звісно ляжеш
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30.03.2023 04:15 Ответить
папі одужання
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30.03.2023 04:22 Ответить
а нехай швидка настя полікує
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30.03.2023 05:41 Ответить
не перегинайте !!! для мене як вірного УГКЦ образи Святішого Папи Римського є недопустимі !!!
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30.03.2023 06:10 Ответить
Він людина. 87 років йому.
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30.03.2023 06:32 Ответить
Безмозгла людина. У 87 повинен розуміти, що на-й не потрібен.
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30.03.2023 07:18 Ответить
Требай йому надіслати антисптик Гончаренка від кремлівської зарази
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30.03.2023 07:01 Ответить
Сатаніст
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30.03.2023 07:36 Ответить
vuiko dobrui ,а для мене, всі хто водить дружбу з ****** , усі Сатаністы . І справа не в концесії.
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30.03.2023 07:42 Ответить
Заяви Франциска про війну Путіна проти України, в яких він зазвичай не розрізняє жертву і агресора, екстравагантні, чи швидше скандальні,

українці, наприклад, незалежно від віросповідання, дуже поважали папу Іоанна Павла ІІ, тому що він добре ставився до України і українців як до близького йому народу, певно він так до всіх народів ставився (може крім орків), але вмів передати особисті почуття до кожного,
а заклики Франциска - це лише лицемірна холодна писанина його секретарів з черговими стереотипними фразами про бажання миру для всіх у світі, від такого папи більше чекаєш якихось чергових фокусів, ніж чогось справді людяного,
однозначне засудження держави-терориста, яка розпочала війну, щоб знищити один з найбільших європейських народів, це не питання віри, це питання моралі, цього у сьогоднішнього Ватикану немає (ні засудження, ні морального авторитету)
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30.03.2023 07:44 Ответить
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30.03.2023 08:23 Ответить
Треба помолитися за бацили, вони ж теж Божі створіння.
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30.03.2023 08:19 Ответить
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30.03.2023 08:38 Ответить
сподіваюся у психіатрію і назавжди...
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30.03.2023 09:32 Ответить
В мене нема причин бажати папі смерті,але, після його дій направлених на рівняня агресора і захищающегося,і видуження побажати йому нема причин.А вірним УГКЦ повинно бути соромно.Ваш папа нічім не відрізняєтся від патриарха масковського.Ні від того,не від того Україні добра не слід чекати.
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30.03.2023 09:43 Ответить
Виглядає, як кара Божа.
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30.03.2023 09:47 Ответить
 
 