Папа Римский Франциск госпитализирован
Папу Римского Франциска госпитализировали с респираторной инфекцией в больницу в Риме. Об этом сообщил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает VaticanNews.
По информации Бруни, после обеда 29 марта 2023 года папа Франциск уехал в больницу им. Агостино Джемелли, чтобы пройти заранее запланированные обследования.
Он добавил, что в последние дни папа Франциск жаловался на некоторые проблемы с дыханием.
"Результат того же исследования показал респираторную инфекцию, для которой потребуется несколько дней соответствующей стационарной медицинской терапии", – сказал представитель Ватикана.
Папе Франциску 86 лет, он был избран в 2013 году.
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+19 vadyan
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+12 Злий Петлюрівець
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+12 Александр Александров #547097
показать весь комментарий30.03.2023 02:55
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Чи сатаністам поклоняєшся?
І цікаво, котрого з них, на твою думку, образили - Москоовського чи Римського?
Ось "томос" сазванців з так званої "рпц" виданий диібілом сталіним
ПЦУ, дякуючи 5 Презеденту України, Петру Порошенку, на відміну від вас кгбістів, Томос цей має !!!
Усі, хто бере ********** гроші, а у Ватикані їх дуже багато, усім карма прилітає.
помолитися слабо?
українці, наприклад, незалежно від віросповідання, дуже поважали папу Іоанна Павла ІІ, тому що він добре ставився до України і українців як до близького йому народу, певно він так до всіх народів ставився (може крім орків), але вмів передати особисті почуття до кожного,
а заклики Франциска - це лише лицемірна холодна писанина його секретарів з черговими стереотипними фразами про бажання миру для всіх у світі, від такого папи більше чекаєш якихось чергових фокусів, ніж чогось справді людяного,
однозначне засудження держави-терориста, яка розпочала війну, щоб знищити один з найбільших європейських народів, це не питання віри, це питання моралі, цього у сьогоднішнього Ватикану немає (ні засудження, ні морального авторитету)