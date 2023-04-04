Росії не має бути в Радбезі ООН, - посол США в ООН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росії взагалі не має бути у Радбезі ООН, але вони є постійним членом, і США не можуть змінити це.
Про це заявила Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Коментуючи головування росії у Раді Безпеки ООН, Грінфілд сказала: "Росії взагалі не має бути в Раді Безпеки, але вона є постійним членом ради, і ми не можемо це змінити".
"Протягом цього місяця ми маємо намір взаємодіяти з Росією з низки важливих питань порядку денного Ради Безпеки, – додала вона. – Це не лише Україна. Ми очікуємо, що Росія шукатиме можливості для поширення своєї дезінформації, особливо коли тут буде їхній міністр закордонних справ Лавров".
"Наразі немає жодних планів щодо контактів з ним", - додала Грінфілд.
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ссср/расии
Вы так думаете? Так что процедура очень простая, но для этого надо яйца иметь. Т.е. не при байдене.
А про генассамбелю насмешили. Так и вижу, как китай, иран, сев. корея, папуа новая гвинея и иже с ними, дадут выгнать россию
Самораспуститься США не собираются, речь шла только про них.
тоді й Китай прийдеться виганяти, бо колись замінили Тайвань на Китай по тихому, і не хочуть згадувати.
тому випихнути терорашку з ради безпеки - почати тягомотіну з Китаєм. а це зараз їм не з руки
та взагалі, ООН з РадБезом втратили свої функції ще в 2000 році, після першої агресії рашки.