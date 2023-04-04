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Росії не має бути в Радбезі ООН, - посол США в ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

грінфілд

Росії взагалі не має бути у Радбезі ООН, але вони є постійним членом, і США не можуть змінити це.

Про це заявила Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Коментуючи головування росії у Раді Безпеки ООН, Грінфілд сказала: "Росії взагалі не має бути в Раді Безпеки, але вона є постійним членом ради, і ми не можемо це змінити".

"Протягом цього місяця ми маємо намір взаємодіяти з Росією з низки важливих питань порядку денного Ради Безпеки, – додала вона. – Це не лише Україна. Ми очікуємо, що Росія шукатиме можливості для поширення своєї дезінформації, особливо коли тут буде їхній міністр закордонних справ Лавров".

"Наразі немає жодних планів щодо контактів з ним", - додала Грінфілд.

Також читайте: ООН засудила депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій
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Топ коментарі
+27
не треба так багато слів - "Росії не має бути" досить.
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04.04.2023 21:08
+21
роzії не має бути.
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04.04.2023 21:07
+11
А на карте мира тем более..
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04.04.2023 21:08
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роzії не має бути.
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04.04.2023 21:07 Відповісти
не треба так багато слів - "Росії не має бути" досить.
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04.04.2023 21:08 Відповісти
А на карте мира тем более..
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04.04.2023 21:08 Відповісти
Можете ,але поки не маєте політичної волі.
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04.04.2023 21:09 Відповісти
До початку головування США у Радбезі точно нічого вони не можуть.
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04.04.2023 21:23 Відповісти
Та й після
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04.04.2023 21:43 Відповісти
є питання фінансування ООН...США багато сплачують, а аппарат ООН хвилює тільки стабільна висока зарплата
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04.04.2023 22:08 Відповісти
США могут выйти из ООН и создать новую всемирную организацию, в которой не будет ссср/расии
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04.04.2023 22:05 Відповісти
Можуть вигнати, але прикривають якоюсь дурньою своє небажання вигнати.
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04.04.2023 21:11 Відповісти
Могли б, як би процедура була. Але це може зробити тільки Генасамблея.
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04.04.2023 21:29 Відповісти
Процедура простая - США выходят из ООН и уводят за собой все нормальные страны
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04.04.2023 22:06 Відповісти
"выходят" - есть такая процедура. "уводят за собой" - нет такого.
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04.04.2023 22:32 Відповісти
Есть. Подсказка - до ООН была Лига Наций.
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04.04.2023 22:49 Відповісти
Неужели, если США уйдут, то все остальные останутся с хуьлостаном?
Вы так думаете? Так что процедура очень простая, но для этого надо яйца иметь. Т.е. не при байдене.
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04.04.2023 22:51 Відповісти
Зачем это Китаю, Индии, Бразилии, Ирану, Вьетнаму, Тайланду, Сирии, Ливии, ОАЭ, Саудитам? Или африканским странам?
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05.04.2023 00:53 Відповісти
Отак гордо і заявила: - Ми імпотенти! Гопник невразливий!
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04.04.2023 21:12 Відповісти
Скоріше заявили, що ООН імпотентна організація, якщо перекладати на примитівну мову домогосподарок.
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04.04.2023 21:30 Відповісти
все вы можете. Было бы желание.
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04.04.2023 21:13 Відповісти
Была бы процедура выгоняния, могли бы. Желания тут не при чём, примитивность объяснения международной политики "желаниями", это уровень домохозяйки. Это делать нужно через Генассамблею, с привлечением максимального количества стран мира.
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04.04.2023 21:26 Відповісти
самораспуститься не вариант, не? и создать новую организацию по новым правилам.
А про генассамбелю насмешили. Так и вижу, как китай, иран, сев. корея, папуа новая гвинея и иже с ними, дадут выгнать россию
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04.04.2023 21:33 Відповісти
вот этих вот "иже с ними", как показывают последние голосования, в районе пары десятков стран из 193.

Самораспуститься США не собираются, речь шла только про них.
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04.04.2023 21:36 Відповісти
пару десятков, это если какие-то нейтр. вопросы. А вы спросите что-то, что требует наличия яиц. Сольется половина.
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04.04.2023 21:38 Відповісти
Любые осуждения действий России требуют одних и тех же яиц. Сливаются обычно одни те же 30-50 стран.
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04.04.2023 21:40 Відповісти
Ну Тайвань на КНР смогли же поменять... Значит тут другие причины...
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04.04.2023 21:55 Відповісти
а росія зайняла місце срср ,хоча мала пройти процедуру по вступу в організацію зараз по документах там досі срср записано хоча його давно не існує.
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04.04.2023 22:08 Відповісти
Поменять, это наверное немножко иное, нежели исключить. Особенно, если никогда не включали.
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04.04.2023 22:09 Відповісти
ой які хоробрі - просто вигнать її і всьо?
тоді й Китай прийдеться виганяти, бо колись замінили Тайвань на Китай по тихому, і не хочуть згадувати.
тому випихнути терорашку з ради безпеки - почати тягомотіну з Китаєм. а це зараз їм не з руки
та взагалі, ООН з РадБезом втратили свої функції ще в 2000 році, після першої агресії рашки.
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04.04.2023 21:15 Відповісти
Китай прописаний у складі Радбеза в статуті ООН, расєя відсутня у переліку членів Радбезу, який прописаний у статуті ООН.
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04.04.2023 21:28 Відповісти
По схеме Китая, можно Украину сделать правопреемником совка, при желании)
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04.04.2023 21:59 Відповісти
Украина и так правопреемница согласно закону "Про правонаступництво України" Документ 1543-XII, чинний, поточна редакція - Набрання чинності від 05.10.1991
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04.04.2023 22:11 Відповісти
Ну вот значит и поменять))) Я имел ввиду именно сделать правопреемником в СБ ООН) Над голосами в ГА надо немного поработать))) А если серьезно, достаточно вынести этот вопрос публичное поле, и у рашиков пердаки сгорят)))
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05.04.2023 00:03 Відповісти
Не похоже. Очевидно западная Украина проклинает все что было связано с российской и советскими империями. Поэтому и правоприемником быть не может.
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05.04.2023 00:55 Відповісти
замінили не "по тихому", не пиши маячню, а прокачай питання
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04.04.2023 22:09 Відповісти
Треба виганяти рашку з ООН через Генасамблею.
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04.04.2023 22:35 Відповісти
рудого мудака трампа арештували! респект суду!
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04.04.2023 21:23 Відповісти
Прикольно поржали над ним такими фотожабами)))
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04.04.2023 22:08 Відповісти
Это маска )
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05.04.2023 00:56 Відповісти
Авторы этих фотожаб сказали, что сделали их с помощью искусственного интеллекта) Меня смутила первая фотка(лицо мультяшное), я и полез проверить)))
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05.04.2023 02:03 Відповісти
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05.04.2023 11:19 Відповісти
Вы сколько раз дополняли мои коменты, почему я не должен был так сделать) И никакая бл...ть не докулопается в распространении фейков)))
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05.04.2023 17:09 Відповісти
поки що жаба, але може стати реальнiстю.)
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05.04.2023 11:22 Відповісти
Карфаген должен быть разрушен.
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04.04.2023 21:24 Відповісти
Так росії офіційно немає в ООН!
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04.04.2023 21:31 Відповісти
Уже было - Лига наций, роззсия, война в Финляндии, роспуск Лиги наций. Создание новой Лиги наций - ООН. И опять ООН, роззсия, война в Украине. Может пора на следующий круг, если иначе нельзя.
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04.04.2023 21:31 Відповісти
Ідіотизм якийсь. Росію треба вигнати з ООН, але поки що....нехай побуде головою радбезу.
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04.04.2023 21:41 Відповісти
Ти просто змішав все в кашу, тому в тебе в голові і вийшов ідіотизм)
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04.04.2023 22:14 Відповісти
Нет Рейгана или Кеннеди. Есть престарелый демократ, есть либерасты, что и Гитлера бы потянули в ООН.
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04.04.2023 22:13 Відповісти
Гитлер, Путин, это тоталитарасты, враги либерастов.
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04.04.2023 22:15 Відповісти
Слєпо-глухо-немой капітан дальнєго плаванія ..
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04.04.2023 22:17 Відповісти
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04.04.2023 22:21 Відповісти
Хай пані Посол відкриє Статут ООН і уважно прочитає розділ про Раду Безпеки ООН, та хай спробує там знайти росію.
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04.04.2023 23:16 Відповісти
Треба казати відверто: "росії не має бути" - крапка!
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04.04.2023 23:26 Відповісти
заберіть візи і ссаними ганчірками геть тварюк з країни
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05.04.2023 00:12 Відповісти
Слыш тетя--- так это было ясно с весны 2014 г, с Крыма--- проснулась?
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05.04.2023 00:36 Відповісти
А з цього місця попросимо детальніше - які саме кроки адміністрація Байдена збираеться вчинити щоб викинути рашку?
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05.04.2023 03:54 Відповісти
По великому рахунку і ООН нафіг потрібно в теперішньому вигляді
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05.04.2023 06:36 Відповісти
Развалили Республиканскую Партию в ООН вообще беспредел. Что забыли что случилось с Римской Империей когда пришли варвары.
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05.04.2023 11:10 Відповісти
 
 