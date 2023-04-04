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Німеччина (4521) опитування (1403) літак (1984)

64% німців проти постачання Україні сучасних винищувачів, - опитування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

f16

Більшість німців виступає проти постачання сучасних винищувачів Україні.

Про це свідчать результати опитування Trendbarometer, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

64 відсотки опитаних заявили, що Північноатлантичний альянс (НАТО) не повинен постачати Україні такі винищувачі. Лише 28 відсотків висловилися "за". Решта респондентів - 8 відсотків - відповіли "не знаю" або не захотіли давати відповідь.

Респонденти також розділилися у своєму ставленні до збільшення обсягів військової допомоги Україні. 49 відсотків вважають такі плани неправильними, натомість 47 відсотків - підтримують їх.

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Примітно, що між Східною та Західною Німеччиною існують значні відмінності у ставлення до цього питання: якщо на заході країни 51 відсоток висловився "за" збільшення військової допомоги, а 45 відсотків - "проти", то на сході 72 відсотки висловилися "проти" цих планів, і лише 24 відсотки - "за".

Найбільша частка прихильників збільшення військової допомоги Києву - серед виборців партії "Союз 90/Зелені" (78 відсотків), а найбільша частка противників - серед виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (91 відсоток).

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+43
Терпіли огидні. За згвалтованних матерів не соромно?!
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04.04.2023 21:38
+33
Так в тому й то справа, що в тих матерів народилися рашкаванські ваньки, які звісно ж проти.
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04.04.2023 21:42
+21
Ті, хто думають, що самим знадобиться, можуть дочекатись!
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04.04.2023 21:39
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Терпіли огидні. За згвалтованних матерів не соромно?!
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04.04.2023 21:38 Відповісти
Так в тому й то справа, що в тих матерів народилися рашкаванські ваньки, які звісно ж проти.
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04.04.2023 21:42 Відповісти
справа не у матерях а у НДР.
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04.04.2023 21:53 Відповісти
Эти опросы - манипуляция. 70% немцев за Украину, т.е. за то, что необходимо Украине, а это самолеты
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04.04.2023 21:48 Відповісти
вибач! але по великому рахунку у цьому випадку до дупи що думають німці, питати треба думку американців, у сякому випадку по цьому питанню
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04.04.2023 21:58 Відповісти
Американцы тех на 67% за Украину, т.е. за самолёты. Але Байден слушает не народ а хотели хуьла
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04.04.2023 22:32 Відповісти
Не испытываю ни малейшей симпатии к русне,но за 6 миллионов убитых Евреев всех германских баб нужно было раздать "по ротам, батареям, эскадрильям и кораблям", как в совке в приказах писали.
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04.04.2023 22:59 Відповісти
Ты *******? Ты призывал бы к насилию всего мирного немецкого населения после войны, не смотря на то что это абсолютно ни к чему?
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05.04.2023 00:16 Відповісти
Ті, хто думають, що самим знадобиться, можуть дочекатись!
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04.04.2023 21:39 Відповісти
Мда-а деградировали наследники тевронов..
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04.04.2023 21:40 Відповісти
німці і австріяки - поголівно нащадки згвалтувань, їм ще хочеться мабуть...
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04.04.2023 21:42 Відповісти
чекаємо на коментарі німецького батальону ухилянтів... ні? бо сцикотно пособіє втратити та копняка під дупу отримати?
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04.04.2023 21:43 Відповісти
східні німці чекають повернення в ГДР? чи за російськими куями скучили?
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04.04.2023 21:43 Відповісти
как германцы получают цифры ,,за,, или ,,против,, ,они проводят референдум,или как?
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04.04.2023 21:43 Відповісти
Погано, але факт підтримка України на Заході зростає лише тоді коли ЗСУ відступає, коли війна наближається до їх кордонів.
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04.04.2023 21:43 Відповісти
Декілька раз тут писав що якби Україна розступилась та дала вільну дорогу, то орда б за два тижні ноги в Лісабоні мила.
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05.04.2023 01:11 Відповісти
Східняки скучили за кдбшним ділдаком.
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04.04.2023 21:44 Відповісти
Як раптом закортіло, щоб рузьге "можем павтаріть і закусіть" та "дєди тралівалі" якимось чином намалювались у наступі на Берлін!
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04.04.2023 21:44 Відповісти
не треба дуже занурюватись в опитування - хто опитує, того і результат.
тільки по ділах оцінка.
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04.04.2023 21:44 Відповісти
20 років цілування взасос з Кремльом не проходять просто так.
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04.04.2023 21:45 Відповісти
20 лет, это не 30.
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04.04.2023 21:52 Відповісти
де багато кацапні понаприїжджало там і проти
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04.04.2023 21:46 Відповісти
Серед тих 64 % половина кацапів онімечених.
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04.04.2023 21:47 Відповісти
Може DW дасть і посилання на результати опитування безпосередньо в - Trendbarometer . !?
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04.04.2023 21:48 Відповісти
Не дасть, бо ця брехня тхне кацапами
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04.04.2023 22:26 Відповісти
нічого дивного.Нинішні фріци , це діти- байстрюки совкових визволителів (деды ж воевали)
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04.04.2023 21:49 Відповісти
а сколько десятков немцев из этих 64% хотят\могут взять в руки HK416 или RGW-90?? Или все 64% ******** в Испанию?? Так все туда не влезут.
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04.04.2023 21:52 Відповісти
Причем тут немцы и Испания ? Oo
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05.04.2023 02:12 Відповісти
Ладно. В Португалию. Но там они тем более не поместятся.
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05.04.2023 02:15 Відповісти
Окупація кацапами дається взнаки. А ще там багато вже ******** кацапських мігрантів накшталт Mod Dom
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04.04.2023 21:52 Відповісти
Мабуть опитування було, на свинособачій "мові"...
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04.04.2023 21:57 Відповісти
Чекають на асвабадітілєй?
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04.04.2023 21:59 Відповісти
А яке це має значення ? Провели опит ну і що ?
Нехай згадають свої картонні "Трабанти" та партійні збори.
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04.04.2023 22:05 Відповісти
соцопроси то хєрня, а їх оприлюднення - вкид лайна на вентилятор
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04.04.2023 22:06 Відповісти
Не їм вирішувати
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04.04.2023 22:07 Відповісти
49 % німчури зустрічатимуть кацапів з квітами і підкладатимуть своїх доньок , головне щоб не було ескалації !
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04.04.2023 22:09 Відповісти
.. Теперь только русские люди торговать будут - А немцы? - Какие немцы? - Ну немцы! - Зачем немцы?
...
пс.
Помните, немци. 😉
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04.04.2023 22:09 Відповісти
Боятся, значит уважают. Если бы не украинские фронты, фашисты бы не сдулись.
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04.04.2023 22:11 Відповісти
Боятся, значит сыкуны. Бояться и уважать - за пределами поехавшего русского мозга это ничем не пересекающиеся эмоции.
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04.04.2023 22:29 Відповісти
трабанти досі їздять у східній Німеччині.
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04.04.2023 22:11 Відповісти
терпилы, до сих пор терпят... или коцапское бабло проникло уже в мозг...
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04.04.2023 22:12 Відповісти
На початку другої світової, всі також думали, що їх це не стосується....
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04.04.2023 22:17 Відповісти
А ви згадайте, хто у кацапів був у царицях!
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04.04.2023 22:17 Відповісти
блжд... і вони хочуть мабуть - щоб ця навала якнайшвидше вибита була, чим? Кулеметами Максим на пікапах? Ось воно, чисте ******* бюргерство. Люди відзвичаїлись жити в умовах війни... їх цікавить за будь-яких умов спокій, тиша, повні магазини і заправки пального по півтора євро за літр.
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04.04.2023 22:21 Відповісти
Вообще-то в ВСУ немало пулеметов Максим.
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04.04.2023 22:32 Відповісти
Слава богу, німці на разі не випускають військових літаків)
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04.04.2023 22:21 Відповісти
8 січ. 2023 р. - Більшість німців не підтримують відправку танків і БМП Marder в Україну.
24 січ. 2023 р. - Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard 2.
27 січ. 2023 р. - Більшість німців підтримують передачу танків Україні.
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04.04.2023 22:22 Відповісти
Що цікаво, ******* винищувачи, це вже мова не про F-16, а про щось крутіше.
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04.04.2023 22:27 Відповісти
Навіщо цей "вкид"? Всі опитуваня - повний розводняк що там, що у нас!
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04.04.2023 22:39 Відповісти
Яка кількість людей була опитана, вік? У першоджерелі німецькому цього немає, нажаль. Принаймні я не знайшов.
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04.04.2023 22:46 Відповісти
У Німеччині живе більше мільйона туловіщ з України. Ми щось не бачимо їхню активну позицію з приводу роз'яснення місцевому населенню про необхідність постачання зброї Україні.
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04.04.2023 22:56 Відповісти
та їм би подовше ця муйня продовжувалася...
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04.04.2023 23:11 Відповісти
И каким же образом гости должны объяснять немцам в их стране что они должны, а что нет?
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04.04.2023 23:27 Відповісти
Німці все добре розуміють. А ви і далі вірте усім сумнівним «опитуванням», яких на німецькій мові не знайти в інтернеті. Серед мого кола знайомих жодного нема, хто за рашу, а я працюю у клініці і щодня спілкуюсь з різними людьми
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05.04.2023 00:17 Відповісти
Щось не зрозумів, а що у Німеччині є виробництво винищувачів? Опитування нагадує якийсь єврейський анекдот, типу "в мене немає, а якщо б і було - не дав би".
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04.04.2023 22:59 Відповісти
Вы просто не в курсе. Все страны ЕС хотят поставить самолеты, Голландия уже пообещала рассмотерть запрос, Испания поставит 56 (только отремонтировал их, немного), Дания, Финляндия, все. И только Германия стоит на пути этой авиационной коалиции.
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04.04.2023 23:33 Відповісти
Не розумію, що заважає цім країнам ЄС поставити літаки? Мова йде про літаки F-16, до яких Німеччина немає жодного відношення.
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04.04.2023 23:48 Відповісти
Это был саркастическая аналогия с танковой коалицией, которой, кстати, не было. Никакая из стран, использующих F-16 в своем авиапарке, по крайней мере в ближайшее время, их поставлять не собирается.
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05.04.2023 00:20 Відповісти
Я була б дуже вдячна, якби ви мені скинули посилання на опитування. Звичайно німецькою мовою. Danke im Voraus:
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05.04.2023 00:23 Відповісти
https://www.rnd.de/politik/ukraine-fast-zwei-drittel-der-deutschen-gegen-kampfflugzeuglieferung-GS4F2LG5XFI33JISGTNF7EJTDM.html
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05.04.2023 00:33 Відповісти
Дуже дякую. Висловлю свою точку зору. По-перше посилання на данні я в статті так і не знайшла. Скільки людей якого віку приймали участь також невідомо. Умовно: якщо три людини голосували і двоє з них «німці з Казахстану», то висновок, що 64% проти дуже сумнівний. Та і взагалі відсутнє питання, а чому саме «проти»? Висновок: опитування невідомо звідки, невідомо кого та ким саме. Але все одно дякую за швидку реакцію - я на ДВ цього не знайшла
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05.04.2023 00:44 Відповісти
Саме головне ти помітила і це-ЧОМУ?
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05.04.2023 09:15 Відповісти
Ну це й так зрозуміло, але до чого тут Німеччина взагалі? У неї хіба літаки просили?
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05.04.2023 00:23 Відповісти
Германию принято на цензоре ругать, а о ком-то писать только хорошее.
Новости о Польше и призывах ограничить ввоз украинского зерна на самом высоком уровне, на цензоре так и не написали.
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05.04.2023 00:39 Відповісти
А что такое? Думают, что самим пригодится? А с кем собираются воевать?
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04.04.2023 23:30 Відповісти
>Більшість німців виступає проти постачання ******** винищувачів Україні.

Цікаво, чим обґрунтовують своє "ПРОТИ"?
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04.04.2023 23:41 Відповісти
Цікаво, але я чомусь не знайшла статті з опитуванням німців щодо постачання літаків на німецькій ДВ. Звідки беруться ці данні??? Де докази, що це опитування взагалі існує? Якщо хтось володіє інформацією, буду вдячна
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05.04.2023 00:08 Відповісти
Такой опрос проводился. Справедливости ради, нужно было еще и привести данные других стран. Внезапно может оказаться, что передача самолетов Украине не поддерживается населением и других стран тоже.
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05.04.2023 00:22 Відповісти
якось давно дивився пару роликів DW, і так вони там ерефію вигороджували; якщо і інші німецькі ЗМІ також працюють, то ще й не поганий результат.
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05.04.2023 00:09 Відповісти
путін зиганул від новини
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05.04.2023 00:09 Відповісти
Німці самі рвуться відбиватись від русні? Свою кров хочуть проливати? Та невже!
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05.04.2023 00:10 Відповісти
Це результат відсутності якісної інформкомпанії про Україну у ФРН. На відміну від тотальної російської пропаганди.
А де ж гроші, Зін?.
А усі у зеленому дебіломарафоні, у спідницях актриски із Кварталу, у кишенях Пінчука і Коломойського. І навіть у кишенях робітників Медведчука, яких Подоляк відразу залучив до благородної справи!
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05.04.2023 00:18 Відповісти
Русняві канали там вже заборонили.
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05.04.2023 09:18 Відповісти
А хіба справа тільки у каналах? А соціальні мережі, а концерти, а плакати "про зупинити війну будб- яким чином"? Це велика робота, а не крантік закрив- усьо , не текет.
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05.04.2023 11:45 Відповісти
хороше опитування і результат прийнятний!
значить скоро Україні дадуть ******* літаки на додачу до танків для контрнаступу.
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05.04.2023 00:19 Відповісти
Німці те, німці це. Ви хоч понімаєте, що німці зараз - це громадяни країни. А це і німці, і казахи, і українці, і турки, і китайці, і корейці і албанці, і африканці і інші. Що ви маєте на увазі під "німці" - тут це громадянство. Там же не вказано, що це за німці за етнічним похожденням. Ну це теоретично можуть бути зовсім різні народи з німецьким паспортом. І так вони всі німці за громадянством.
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05.04.2023 01:24 Відповісти
Отримав німецький паспорт, ну от і все - для держави ти - німець.
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05.04.2023 01:26 Відповісти
Чи в Україні не так? Українці - всі громадяни з українським паспортом. Так і тут.
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05.04.2023 01:28 Відповісти
Глупый опрос, но еще более глупое сообщение (на Цензоре).
Перевожу на русский язык:
- astor-27, готовы ли Вы за свой счет кормить голодных детей Уганды бифштексами?
- Нет.
- Ага, astor-27 не хочет, чтобы бедные африканские детишки прекратили голодать!!!
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05.04.2023 08:27 Відповісти
Зважаючи на стан військової авіації Германії, це взагалі не та країна, яка буде щось вирішувати!
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05.04.2023 08:53 Відповісти
незрозумію, яке відношення німецькі домогосподарки мають відношення до F 16, напевно вони мають російське коріння або паспорт
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05.04.2023 08:55 Відповісти
 
 