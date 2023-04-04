64% німців проти постачання Україні сучасних винищувачів, - опитування
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Більшість німців виступає проти постачання сучасних винищувачів Україні.
Про це свідчать результати опитування Trendbarometer, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
64 відсотки опитаних заявили, що Північноатлантичний альянс (НАТО) не повинен постачати Україні такі винищувачі. Лише 28 відсотків висловилися "за". Решта респондентів - 8 відсотків - відповіли "не знаю" або не захотіли давати відповідь.
Респонденти також розділилися у своєму ставленні до збільшення обсягів військової допомоги Україні. 49 відсотків вважають такі плани неправильними, натомість 47 відсотків - підтримують їх.
Примітно, що між Східною та Західною Німеччиною існують значні відмінності у ставлення до цього питання: якщо на заході країни 51 відсоток висловився "за" збільшення військової допомоги, а 45 відсотків - "проти", то на сході 72 відсотки висловилися "проти" цих планів, і лише 24 відсотки - "за".
Найбільша частка прихильників збільшення військової допомоги Києву - серед виборців партії "Союз 90/Зелені" (78 відсотків), а найбільша частка противників - серед виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (91 відсоток).
Будь ласка, зачекайте...
і закусіть" та "дєди тралівалі" якимось чином намалювались у наступі на Берлін!
тільки по ділах оцінка.
Нехай згадають свої картонні "Трабанти" та партійні збори.
...
пс.
Помните, немци. 😉
24 січ. 2023 р. - Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard 2.
27 січ. 2023 р. - Більшість німців підтримують передачу танків Україні.
Новости о Польше и призывах ограничить ввоз украинского зерна на самом высоком уровне, на цензоре так и не написали.
Цікаво, чим обґрунтовують своє "ПРОТИ"?
А де ж гроші, Зін?.
А усі у зеленому дебіломарафоні, у спідницях актриски із Кварталу, у кишенях Пінчука і Коломойського. І навіть у кишенях робітників Медведчука, яких Подоляк відразу залучив до благородної справи!
значить скоро Україні дадуть ******* літаки на додачу до танків для контрнаступу.
Перевожу на русский язык:
- astor-27, готовы ли Вы за свой счет кормить голодных детей Уганды бифштексами?
- Нет.
- Ага, astor-27 не хочет, чтобы бедные африканские детишки прекратили голодать!!!