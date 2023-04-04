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Зеленського запросили на липневий саміт НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО, що відбудеться у Вільнюсі.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У вівторок, 4 квітня, у Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна - НАТО Столтенберг розповів, що для стабільності Альянсу необхідна сильна та незалежна Україна.

"Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому саміті у Вільнюсі в липні", - сказав Столтенберг.

Крім цього він зауважив, що Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу після перемоги у війні, що розпочала Росія.

Також читайте: На комісії Україна-НАТО розпочнуть роботу над програмою співробітництва, - Столтенберг
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Топ коментарі
+14
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04.04.2023 22:18
+13
Вітаємо Фінляндію
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04.04.2023 22:50
+6
Україна очікує на запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі, - Стефанчук.
Є запитання до ЗЕ хвойд:
Чому зеленський не поїхав до Лондона на саміт НАТО у листопаді 2019? Навіть не послав жодного міністра?
Чому не поновив заявку на отримання ПДВ?
Відповідь в Оманській зраді буратіна.
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04.04.2023 23:03
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**дяря на саммитте...
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04.04.2023 22:14 Відповісти
робимо ставки.

моя - подарують перепустку до великого НІХУАХУА.
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04.04.2023 22:14 Відповісти
моя - Сіярто буде глотати.
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04.04.2023 22:39 Відповісти
УГОРЦЯМ НЕМА КУДИ КОВТАТИ, РОТ ЗАЙНЯТИЙ ПУТІНСЬКИМ ПІСЮНОМ.
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04.04.2023 23:07 Відповісти
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04.04.2023 22:18 Відповісти
Під час перерви розважатиме їх грою на роялі.
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04.04.2023 22:23 Відповісти
у сіярто вже підгорає через це запрошення. )
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04.04.2023 22:36 Відповісти
Розглядати вступ України в НАТО не на часі. послали нас, а підгорати має у *******? дивний висновок.
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04.04.2023 22:45 Відповісти
у ******* підгорає від того, що Вову, як представника країни не члена НАТО, запросили на саміт НАТО. мотивують це тим, що подібне запрошення когось зі сторони підриває єдність НАТО. хоча подібні саміти уже недавно були, коли туди запрошували таких нечленів як фінів і шведів.
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04.04.2023 23:46 Відповісти
Отсосиярто.
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04.04.2023 22:37 Відповісти
Вступ України в НАТО не на часі, навіть не розглядали. Яйця з яблуками та свіжим осетром тут зрозуміло ні до чого. Зате дали можливість залежному від оплесків та лестощів бути присутнім і можливо навіть нададуть слово та порукоплещуть. Візьми з собою Поворознюка, він розкаже як буде їпашить.
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04.04.2023 22:40 Відповісти
Вітаємо Фінляндію
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04.04.2023 22:50 Відповісти
Україна очікує на запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі, - Стефанчук.
Є запитання до ЗЕ хвойд:
Чому зеленський не поїхав до Лондона на саміт НАТО у листопаді 2019? Навіть не послав жодного міністра?
Чому не поновив заявку на отримання ПДВ?
Відповідь в Оманській зраді буратіна.
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04.04.2023 23:03 Відповісти
розвело ху йло Вову, як котика.
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04.04.2023 23:47 Відповісти
никто никого не разводил. Просто этого актёра жизнь пинками гонит совсем не туда, куда он собирался.
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05.04.2023 00:14 Відповісти
вообще-то да. особенно еще перед выборами было заметно малоросскую сущность Вовы, когда тот говорил про НАТО что-то вроде: "я не люблю ходить в гости без приглашения". и это уже в то время когда курс Украины на ЕС и НАТО был уже закреплен в Конституции Украины.
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05.04.2023 00:52 Відповісти
его манкуртская (даже не малоросская) сущность была видна еще с середины 2000-х годов, когда медведчук его задёшево купил в масляковском сельмаге. А дальше оно плыло по течению, пока это говно игорьвалерич не замаскировал под новогоднее оливье, и народ, не приходя в себя, это употребил вовнутрь. А уже через короткое время уже пришлось долго ******* по глупой макитре, после того, как погибли десятки тысяч человек, ожидая год "шаровой" вакцины от стран Запада, умирая от отсутствия концентраторов и кислорода в больницах, после того как погибнут еще сотня тысяч от кацапского нашествия, пока страну готовят до майских шашлыков, тогда до этого "автопилота" государственного лайнера только начинает что-то доходить. В НАТО никого не приглашают, как на свадьбу. Ты сам подаешь заявку, получаешь план действий - стандарты. Когда их выполнишь, принимают. До осени 2019 года наша заявка действовала, Совет принимал законы, мы двигались по плану. Осенью был саммит НАТО, нужно было ехать и получать дальнейшие пункты плана. А мы, точнее зеленский, проигнорировали Саммит и не уехали, потому что с путиным оно хотело встретиться. К тому же, и представителя Украины в НАТО по этой же причине не назначили. А потом начали задавать вопросы, почему мы не там? Заявку хотя бы снова подайте! Процедуры ради нас менять не будут.
А теперь избиратель все и выгребает.
Очень точно сказал один умный человек - "На мою жизнь наиболее повлияли два фильма: "Догвилль" Ларса фон Триера и "Слуга Народа". Причем последний я даже не смотрел."
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05.04.2023 01:36 Відповісти
нуу, я никогда не следил за его клоунским творчеством в квартале (для меня как-то Дизель-щоу было приятнее смотреть), и, тем более, не смотрел "слугу народа". но этот тип запомнился мне еще с Майдана с его эбонитовыми палочками, потом "Термосом", а еще раньше с его "Сеньор Голодомор". ну а в довершение всего этого весной 2014-го года его Ленка в вк зазывала сливать координаты перемещения ВСУ вначале АТО. в голове не укладывается, как украинцы могли проголосовать на выборах за того, кто высмеивал Голодомор, Майдан и Томос для украинской Церкви.
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05.04.2023 02:41 Відповісти
странно, как это вам удалось не замечать с середины двухтысячных то антиукраинское говно, которое он непрерывно изливал из теликов в каждом генделыке по всей стране.
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05.04.2023 03:01 Відповісти
честно? ) меня просто харил его голос и поэтому я вообще ничего не смотрел из его творчества. начал только обращать внимание на этого персонажа только тогда, когда его начали двигать в политику. и его типо шутки про Ющенка и Голодомор ну и далее потом про Майдан, Термос вмиг повлияли на мое отношение к нему как к политической фигуре. какой бы он ни был рейтинговый политический сатирик и юморист, но подшучивать над такими болезненными для украинцев вещами как Голодомор, Майдан и Томос - это просто моральное уродство уже.
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05.04.2023 03:16 Відповісти
сложно было не замечать/не слышать его быдло-юмор из всех, прикрученных к стене плазм. Приходилось выбирать/искать места, где без этого можно было выпить кофе или поесть.
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05.04.2023 13:08 Відповісти
зачем покидать любимое уютное кафе из-за каких-то неприятных видео? лучше вообще на это не обращать внимания или на худой конец попросить переключить на что-то другое. много чести, чтобы из-за какого-то недоюмора создавать себе дискомфорт и идти искать другое кафе, чтобы кофе выпить.
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05.04.2023 14:25 Відповісти
я не могу есть, сидя возле этого говна, да еще наблюдая, как толпа, поглощающая это говно, довольно ржёт над шутками, написанными кацапом жидковым. Вам же не приходит мысль обедать в общественном туалете, даже если он очень уютный?
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05.04.2023 14:31 Відповісти
ну нет конечно. кто ж захочет обедать в общественном туалете? если не удовлетворили вашу просьбу переключить этот канал на другой, то тогда лучше покинуть это кафе. возможно даже не оплачивая сделанный заказ в качестве компенсации за моральный ущерб и некомфортное обслуживание вас как клиента.
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05.04.2023 15:14 Відповісти
скажу больше - не только не удовлетворяли просьбу, а и еще и выкидывали из заведения с помощью посетителей под одобрительные возгласы остальной публики. Что касается каких либо компенсаций, и вообще, какого-либо общения с правоохранительными органами на эту тему в то время, то могу вас уверить, что на 100% они на стороне тринадцати с половиной миллионов.
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05.04.2023 15:36 Відповісти
нда, что-то на минутку я забыл в какой стране мы живем.. неужели с 73% их стало еще больше на сейчас?
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05.04.2023 15:57 Відповісти
нет, меньше. Часть из этих тринадцати миллионов уже отошли в мир иной, часть сидит за рубежом, и вряд ли будет тратить целый день на поездку из Амьена или Эрфурта в Берлин или Париж, что бы проголосовать. И есть небольшая часть "прозревших", которые наконе-то научились отличать косоворотку от вышиванки. Но их немного.
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05.04.2023 16:29 Відповісти
ну а по опросам так у Вовы сейчас рейтинг не 73%, а где-то под 85%. результаты выборов считают не количеством, а в % от голосовавших. хотя в реальности этот процент должен уменьшиться, поскольку все же гораздо больше народа выехало из регионов, где за Вову очень охотно голосовали. так что народу нужно будет просить Залужного баллотироваться в президенты после окончания войны.
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05.04.2023 16:51 Відповісти
опросы - ОПешное фуфло. Не стоит манипулировать "семидесятьютремя" проентами - на самом деле это 13,5 миллионов проголосовавших.
Залужный на своем месте. Так же, как и Мадяр.
"Окончание войны" - понятие очень растяжимое. Япония до сих пор с кацапией в состоянии войны, хотя фактически ее друг другу не объявляли.
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05.04.2023 17:05 Відповісти
да это понятно. если разложить эту цифру в 73% "за", то на самом деле "за" там было только около 31% по результатам 1-го тура, а остальные 42%, накаченные "слугами" и Свинарчуками, были "против" Пороха. но, к сожалению, у меня нету уверенности, что эти 42% проголосуют на этот раз против Вовы. и за Пороха они тоже вряд ли проголосуют. Естественно, сейчас о выборах и речи быть не может, поскольку горячая фаза войны. Но чтобы после войны изгнать из власти этих всех хламидий и дерьмаков, нужен реально проходимый кандидат.
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05.04.2023 17:22 Відповісти
Байден, чаму ми не в НАТО
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04.04.2023 23:05 Відповісти
не забули свинарчуків, не забудемо й таранів з фабержеголовими.
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04.04.2023 23:21 Відповісти
мда.. вас вибачає тільки те, що ви скоріше за все - кацапський троль
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05.04.2023 00:09 Відповісти
Новина чудова, Не поперлися б туди дерьмак, подляк, литвин, кубраков та інше. Не прос..ти б шансу.
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04.04.2023 23:11 Відповісти
Щас ****** вето наложит
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04.04.2023 23:11 Відповісти
он уже пенится
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05.04.2023 00:33 Відповісти
Поплескають там найвеличнішого по небритій щоці...
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05.04.2023 00:08 Відповісти
Я думаю что УКРАИНА следующее весну будет и в НАТО и в ЕЕС.
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05.04.2023 07:43 Відповісти
Без шансов.
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05.04.2023 08:09 Відповісти
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05.04.2023 09:09 Відповісти
 
 