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Зеленського запросили на липневий саміт НАТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО, що відбудеться у Вільнюсі.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
У вівторок, 4 квітня, у Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна - НАТО Столтенберг розповів, що для стабільності Альянсу необхідна сильна та незалежна Україна.
"Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому саміті у Вільнюсі в липні", - сказав Столтенберг.
Крім цього він зауважив, що Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу після перемоги у війні, що розпочала Росія.
Топ коментарі
+14 ПравдаЛюбка
показати весь коментар04.04.2023 22:18
+13 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар04.04.2023 22:50
+6 Urs
показати весь коментар04.04.2023 23:03
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моя - подарують перепустку до великого НІХУАХУА.
Є запитання до ЗЕ хвойд:
Чому зеленський не поїхав до Лондона на саміт НАТО у листопаді 2019? Навіть не послав жодного міністра?
Чому не поновив заявку на отримання ПДВ?
Відповідь в Оманській зраді буратіна.
А теперь избиратель все и выгребает.
Очень точно сказал один умный человек - "На мою жизнь наиболее повлияли два фильма: "Догвилль" Ларса фон Триера и "Слуга Народа". Причем последний я даже не смотрел."
Залужный на своем месте. Так же, как и Мадяр.
"Окончание войны" - понятие очень растяжимое. Япония до сих пор с кацапией в состоянии войны, хотя фактически ее друг другу не объявляли.