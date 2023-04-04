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Шкодую, що змусив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї, - Клінтон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кравчук,клінтон,єльцин

Експрезидент США Білл Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну – ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (вторгнення – ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", – сказав колишній президент США.

За словами Клінтона, він знав, що Владімір Путін, на відміну від його попередника Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму – документа, який передбачав "безпекові запевнення" для Києва в обмін на відмову від ядерної зброї.

"Вони (українці – ред.) боялися віддати її (ядерну зброю – ред.), бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", – підкреслив він.

Експрезидент США наголосив, що підтримка України з боку Заходу має залишатися непохитною.

"Я вважаю, що те, що зробив пан Путін, було дуже неправильним, і я вважаю, що Європа і Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну. Може настати час, коли український уряд повірить, що зможе досягти мирної угоди, з якою зможе жити, але я не думаю, що решта з нас повинні відмовлятись від підтримки", – сказав Клінтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не повторить помилки з Будапештським меморандумом: виявляється, що підпис президента США в цьому світі нічого не вартий, - Данілов

Як відомо, в січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишилася на українській території після розпаду СРСР. У грудні того ж року Сполучені Штати також приєдналися до Будапештського меморандуму, яка передбачала зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
Як ви тепер нам все це компенсуєте, підписанти?
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04.04.2023 23:18
+29
А потворам Кучмі і здохлому Кравчуку не шкода і ніколи не була шкода, бо це агенти кдб які виконали своє доручення за непогані бабулєси
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04.04.2023 23:22
+23
Це відповідь тим ідіотам, які повторюють слідом за зрадниками Кравчуком та Кучмою, що Україна не змогла б утримувати та підтримувати свої ядерні сили.

Пакистан, північна Корея, Індія можуть, а Україна не змогла б.

А тепер США нам не дають Ф16 щоб українці несли менше втрат на фронті - щоб не допустити екскалації блд
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04.04.2023 23:34
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Ви так і не зрозуміли - давити на ядерну державу ніхто не може ні на словах, ні на ділі,
поцес почався коли кдбстська гніда Кравчук поклявся що Україна буде безядерною, с
цієї миті пішов відлік розброєння.
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05.04.2023 09:26 Відповісти
Главное понять, шо ядерная держава может тупо держать диктат, в том числе и в отношении чела, з невеличкою хатинкою в Альпах. ЗЫ... Каким бы ни был Кравчук, но он же решился выйти из-под кремля... Так шо вы сами себе противоречите, бо в противном случае , с чево бы Кравчук это делал. Если, как вы гришь , шо кдбстська гніда Кравчук поклявся що... далее по тексту (вашему).
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05.04.2023 11:19 Відповісти
в=г
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05.04.2023 12:42 Відповісти
Коли це Кравчук "решился вийті з під кремля" і в чому ?
Україна стала українською і відмовилась від російської мови, чи держапарт став проукраїнським, чи ТБ стало розмовляти рідною мовою і серіали почали показувати українською.
Цікаво дуже про "виход Кравчука з під кремля". Самому не смішно від таких "аргументів"
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05.04.2023 20:59 Відповісти
Шкодую... Да все верно, когда сперма перестала давить на моск, да и Левински стала каргой, пришло понимание... Хотя тогда он все сделал правильно. Бо мы бы ядерку все равно запилили (налево), тока за деньги... Тада бы каждый здых-басмач кошмарил бы мир ядерной дубиной. Sure, сбагрили бы в Иран.
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05.04.2023 02:52 Відповісти
Бачу велику віру в Україну і ії народ
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05.04.2023 03:06 Відповісти
А вы каким боком к украинцам, если такую совко чушь писать.
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05.04.2023 03:15 Відповісти
Яким боком ви до України як що захищаєте маскву і кацапів.
На відміну від вас я бачу маскву зруйнованою і жалі з цього приводу в мене немає.
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05.04.2023 09:28 Відповісти
Мало ли шо бачити, главное , шобы галюныкiв не было. А к вашим фантазиям я не тримаю зла.
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05.04.2023 11:21 Відповісти
От і не галюцінуйте боком і буде вам щастя і не треба кацапську імперію захищати, вона окрім знищення нічого не заслуговує.
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05.04.2023 13:31 Відповісти
Думается, если бы мы не отдали ядерку кацапам, кремль еще тогда бы оккупировал Украину. В тот момент чемоданчик с допуском для пусков украинской ядерки был на мацквабаде. Отдать ядерку, тогда было единственно правильным шагом , чтобы под шумок, хоть и корявую, но сохранить независимость.
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05.04.2023 03:11 Відповісти
Як він міг окупувати Україну? Рівень армії РФ на той момент - перша Чеченська війна. В нас рівень приблизно такий же був. Але техніки було більше, бо західна група армій, найбільш забезпечена на момент розвалу СРСР була саме в нас. Чисто на папері за забезпеченням у випадку війни ми могли захопити РФ. Таку купу техніки, хоч і радянської просрали наші "діячі".
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05.04.2023 08:29 Відповісти
Танки, самолеты, стрелкотня - это отдельная тема, к этому разбазариванию, ради обогащения нас укросовков никто не обязывал... Ядерка-разоружение для нас прошла без выгоды, практически из-под палки, со стороны ряда стран(каазламордии), в том числе и Штатов.
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05.04.2023 12:41 Відповісти
Тогда они сами балансировали на грани развала. Бюджет 150 миллионной страны был 20 млрд. долларов, вдвое меньше чем сейчас у Украины. Все были увлечены мародерством трупа совка.
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05.04.2023 09:26 Відповісти
Ви часом зарплатню від кдб не отримували.
Такує х*рню писати про окупацію України. Що там далі по мєтодічкє.
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05.04.2023 09:30 Відповісти
Вам бы родиться раньше тех событий, шобы прочувствовать на своей шкуре те риски, которые имела Украина , обретая независимость. ЗЫ... сестра жены вышла замуж за бульбаша. С развалом СССР осталась в Беларуси. Где-то в 2012 году приезжала в гости, Учитывая, что она древняя и любила совко пестни 50-60-х, дык, я предложил ей на 2 СD сборники песен (быстро состряпал) ностальгического совка и современных украинских песен. Сборник Украинских начинала троллинговая веСЧь , типо, ось хтось iз пагорбу зпустився, мабуть , коханець мiй iде... Предложил прослушать. Расслабилась под хтось iз пагорбу зпустився, но за ней пошел Гуцол Хулиган с песней, типо , вставай ,Украiно, вставай, рiдна нене, москаль вже годину не спит... Дык ,сестра жены подскочила и вопрошающе ко мне - мол, а так разве можно у вас петь... Тобто, я к чему Украина во время разоружения , хоть и была патриотичной, но в своей массе представляла сплошной совок.
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05.04.2023 11:37 Відповісти
Це все при мені було і бачив репортажи по ТБ як розпилювали на металобрухт ядерні бомбардувальники, взривали шахти і частину озброєння кучма віддава кацапам за газові борги і це в кінці 90 х. Бачив ввод гривні у 96 і як вона була до долара 1:1 і кучмівську приватизацію теж бачив, так що не треба розказувати казки що вибору не було і у всьому винні звичайні люди, бо країною керував як і зараз агент кдб кучма, зараз країноюкерує Дєрмак.
Україна не була совком, а то що агентів кдб у владі було як лайна, то це єдина правда. Політика була тільки помосковська, всі канали ТБ були промосковські і по руцкі, серіали всі кацапські. На всіх щаблях влади були промосковські люди, нам підсовували "Свободу" на фінансуванні кремля як патріотів, єдиний хто був патріотом це вячеслав Чорновіл і той був проти ядерного розроєння, не треба казки казати що вся Україна хотіла ядерного розброєння. Тому і по цій причині прибрали Чороновола у автомобільній аврії, бо не дай Бог у рудого кондома кучми вибори б виграв, для москви це була б катастрофа, тому і прибрали.
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05.04.2023 13:27 Відповісти
та ***** мені кто кому на сине плаття скидувавв.
налоґи плати - я ж плачу...
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05.04.2023 03:46 Відповісти
Tipa pakayalsya !!!
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05.04.2023 05:03 Відповісти
Давайте ЯО обратно
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05.04.2023 05:08 Відповісти
Росія поки лиш ракети віддає, які взяла. Своїм ходом.Ядений заряд хай в себе підриває.
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05.04.2023 07:32 Відповісти
Або треба було одразу дати ЧЛЕНА НАТО, в обмін на цю ядерку...Тоді б не було цієї всієї трагедії, яку зараз ми спостерігаємо ...

...

Не було би 2014 року, Криму , Донбасу, збитого Боїнгу, 24лютого...Маріуполю, Бахмуту....Не прийшлося Зелінському і Залужному стояти навколішки і випрошувати... ДАЙТЕ СЕ...ДАЙТЕ ТЕ...ДАЙТЕ Ф16, дайте Атакамс ( амери - Атакамс не дам, на старенькі польські МІГИ і відчепіться)
Москалі би просто засцяли цей весь гармидер робити.....

Навіть при одній думці, що при ядерному розміні ударами МОСКАЛІВ ЗАГИНЕ НАБАГАТО БІЛЬШЕ НІЖ ХОХЛІВ(Москва -8млн., Київ - 3млн...)... Кацапи навіть близько тему ВІЙНИ з УКРАЇНОЮ не педалювали.......не те що можливість зухвалого захоплення Києву

Суки...що наші, що їхні політики...так безпантово сплавити 3ядерний потенціал світу ...
Про москалів взагалі мовчу...це кончєні потвори, кончєні брехуни і лицеміри...
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05.04.2023 05:30 Відповісти
вот прежде чем писать такое расскажи чем бы мы доставили ядерную боеголовку до москвы , даже если бы мы оставили яо уже закончились бы все сроки содержания боеголовок , а у нас они не производились , даже кси контрольно серийные испытания проводили специалисты из дубны -- чтобы иметь свое производство яд. боеголовок и средств доставки у нас годового бюджета страны не хватит --- а шахты с сс20 убрали по договору с сша и правильно сделали потому что кнопка пуска была в москве , ракеты были нацелены на сша а ответ был бы по УКРАИНЕ
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05.04.2023 07:00 Відповісти
Вся ця пуста демагогія про неможливість УТРИМУВАТИ ЯДЕРКУ розбивається об КНДР.... ВВП з гулькін ніс... Пів країни їздить на ГАЗ-53, 1961 року випуску....І їм похєр на амерів, їхні раптори, сраптори...Ф22, Ф35 за кучу лямів доларів.... БО МАЮТЬ ЯДЕРКУ...І ніхто до них не лізе....
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05.04.2023 08:06 Відповісти
в сев. корее люди от голода умирают , получают по карточкам 1кг риса на месяц ****** туда и живи там , будеш ездить на газоне 61 года гордиться атомной бомбой , товарищем кимом и тем что их космонавт побывал на солнце --- и одна , всего одна авианосная группа вмс сша за 30 минут уничтожит сев. корею если понадобится --- а два авианосца за 15 минут вместе с хряком кымом и его ракетами
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05.04.2023 11:16 Відповісти
Та пылят, ти знаєш як вижиіають наші пенсіонери, на ці маленькі пенсії при цих цінах? Ти де знаходишся чувачок?
30 хвилин? А вже 70 років нічого не можуть зробити з режимом їпанутих Кімів

Тобто усі ваші аргументи, якраз говорять про СИЛУ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ а не навпаки
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05.04.2023 12:34 Відповісти
послухай уважно чудачок -- ипанутых кимов поддерживал сересер и китай , они и дали ипанутым кимам технологии ракет и обогащенный уран и пока ипанутый ким не лезет в юж. корею то штаты эту клоаку и не трогают и может ты забыл , а скорее всего и не знал что до развала сересера в 1991 году был двуполярный мир на планете ЗЕМЛЯ с одной стороны красножопые а с другой свободные демократии -- китай сересер сев. корея , варшавский договор и т.п. с одной стороны --- нато во главе с сша с другой и развязывать третью мировую из за ипанутых кимов сша не хотели --- короче учи историю и будеш все знать
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05.04.2023 16:47 Відповісти
Якусь зовсім дичину впарюєш...
Є Іран і КНДР...два їпанутих режими...Айятолл і Кімів...Одних ******** кому не лінь...і Ізраїль, і США, і хто попало(саудити і інші суніти), всіх іранських фізиків-ядерщиків перебили, лиш би у Ірана цієї ядерки не було...
А до інших(КНДР) навіть південнокорейський ДРОН не залітає...бо сцать....

Інший приклад...Індія та Пакистан ....Якщо дві ядерні країни і воюють, то війна обмежується незначним прикордонним конфліктом...як у прикордонному штаті ПЕНДЖАБ... Але не стане ДЕЛІ проводити СВО з захопленням ІСЛАМАБАДУ....Як це москалі пробували зчинити з Києвом...
Зрозуміло, що у конвенційній війні, індуси б перемогли Пакистан...Бо їх півтора мільярди, але у Пакистан є ЯО...
Така ситуація, як між Індією та Пакістаном, в політиці називається ВСТАНОВЛЕННЯ ЯДЕРНОГО ПАРИТЕТУ, МІЖ КРАЇНАМИ ЯКІ ВОРОГУЮТЬ.

І таких прикладів та аналогів десятки, можливо сотні....Коли наявність у обох сторін ЯО, запобігає більш маштабному конфлікту між країнами... Тому цю дич впарюй комусь іншому, а не мені...пошукай іншого
співрозмовника по доцільності/недоцільності ядерного озброєння для безпеки країни...
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05.04.2023 18:16 Відповісти
ты що небудь чув про нерозповсюдження ядерной зброи --- совет безопасности оон состоит из пяти государств обладателей ядерного оружия и все то фуфло про индию и пакистан это не из той оперы , а иран ****** израиль с поддержкой сша чтобы они не создавали ядерный потенциал
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05.04.2023 20:01 Відповісти
Чується ріторіка маскви і їх наративи про "кнопку в москвє" і "тупих хохлів" які не знають що робити з ядерною зброєю.
Зараз хакер взламує компютер і сервери за пару годин, а от ракети перенацілити не можно було.
Геніальні аргументи
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05.04.2023 09:35 Відповісти
Більше того скажу... ЦЕ спільно АМЕРИКАНО-РОСІЙСЬКЕ ЦІПСО про недолугих "хахлів", які нездатні обслуговувати власне ЯО...Воно працює ще з 90тих, і навіть раз ПЕРЕЗАВАНТАЖУВАЛОСЬ(коли Лавров та Хілларі Клінтон нажимали велику таку КНОПКУ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ)....

Хоча останньому рузькому Мєдвєдьєву зрозуміло, що якщо країна має 5 АЕС, конструкторські КБ(типу Южмаш), які за часів СССР виробляло носії практично для всіх типів ЯО(балістичних, міжконтинентальних)...є навіть власні поклади та розроблені родовища УРАНУ в Кіровоградській області... То ця країна здатна і виробляти, тим більше обслуговувати це ЯО...
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05.04.2023 13:21 Відповісти
Це слабе місце мєтодічки кремля про "тупих хохлів" які "не знають що робити з ядерною зброєю".
Типу тільки кацапи геніальні і розумні, як і розбили німців у Другу Світову без допомоги українців і Українського Фронту.
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05.04.2023 13:36 Відповісти
Клінтон пропонував НАТО, але ми тоді не хотіли
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06.04.2023 11:26 Відповісти
"Американці завжди приймають єдино правильне рішення лиш після того, як перепробують всі решта"... Серйозно? Щось дуже сумніваюсь в прийнятті "правильних рішень".
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05.04.2023 06:18 Відповісти
Ну, стратегічної однозначно треба було позбутись, але залишити тактичне ЯО. Цього б вистачило.
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05.04.2023 06:41 Відповісти
Да: лучше поздно, чем никогда.
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05.04.2023 06:56 Відповісти
Не вірю жодному слову саксафоністу із Арканзаса. Що його спонукало ? Він і його "подруга по життю" ненавидять Україну. Особливо Клінтониха. В минулому році таки організувала 30 конгресменів на лист проти військової допомоги. Сама із клану бувших рабовласників вона і яшкається з так званими господарями, а всі інші для них раби. А саксафоніст нічого не вирішував і зараз просто словесує.
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05.04.2023 07:08 Відповісти
я не хочу щоб 95 квартал розмахував ядерним дрючком бо це легітімізує ще одну некеровану соціалістичну диктатуру
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05.04.2023 07:14 Відповісти
Гарна спроба Лахта
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05.04.2023 09:36 Відповісти
Шкодую, що змусив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї, - Клінтон.

Шулер на суді ІСТОРІЇ - шкодує що переслідував виключно свою егоїстичну мету, лукавив, грав нечесно, крапленими картами, видаючи себе за чесного і справедливого політика, борця за мир, насправді будучи фраєром себе показати в компанії таких же фраєрів.

Тепер же намагається видати себе за жертву тієї ж історії.

Так напевно вели б себе чемберлени - учасники Мюнхен 1938 р. (за їх спинами курив люльку т. Сталін...) де, по виразу Муссоліні крупні птиці "зуміли" договорились між собою "за для вічного миру в Європі" за рахунок маленькох пташки - Чехословаччини. ( За їх спиною курив люльку т. Сталін
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05.04.2023 08:28 Відповісти
Всі так кричать про ядену зброю яку віддали Україна вихаркує Чорнобиль на черзі Запорізька АС Схаменіться вже
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05.04.2023 08:33 Відповісти
схаменіться...?! курка ти недоумкувата, тебе расєянє так схаменять що Чорнобиль разом Запорізькою АЕС будуть здаватися тобі сауною! тобі клепок у твоїй курячій довбешці не вистачає аби зрозуміти що на ядерні країни ніхто не лізе...
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05.04.2023 09:21 Відповісти
То все херня.Шкода що ви не гарантували безпеку Україні.Та відмовили у вступу до НАТО.А зараз тягнете волинку з озброєнням.
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05.04.2023 08:48 Відповісти
не шкодуй Біле, Україна ту ядерну зброю віддала б братам-расєянам за газ, а так ми хоч маємо кого звинувачувати у нашому дебільному роззброєнні...)
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05.04.2023 09:12 Відповісти
Ну можна було б хоча б нормальні гарантії надати... Через РБ ООН... Та ні забрали ЯЗ дали трохи грошей та папірець...
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05.04.2023 10:24 Відповісти
Потому что Клинтон просто идиот как обама и трамп.
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05.04.2023 11:31 Відповісти
Виборці в Україні теж потужні, ЗАДНІМ розумом!!!
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05.04.2023 15:38 Відповісти
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