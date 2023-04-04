Шкодую, що змусив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї, - Клінтон
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Експрезидент США Білл Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну – ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (вторгнення – ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", – сказав колишній президент США.
За словами Клінтона, він знав, що Владімір Путін, на відміну від його попередника Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму – документа, який передбачав "безпекові запевнення" для Києва в обмін на відмову від ядерної зброї.
"Вони (українці – ред.) боялися віддати її (ядерну зброю – ред.), бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", – підкреслив він.
Експрезидент США наголосив, що підтримка України з боку Заходу має залишатися непохитною.
"Я вважаю, що те, що зробив пан Путін, було дуже неправильним, і я вважаю, що Європа і Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну. Може настати час, коли український уряд повірить, що зможе досягти мирної угоди, з якою зможе жити, але я не думаю, що решта з нас повинні відмовлятись від підтримки", – сказав Клінтон.
Як відомо, в січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишилася на українській території після розпаду СРСР. У грудні того ж року Сполучені Штати також приєдналися до Будапештського меморандуму, яка передбачала зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України.
Будь ласка, зачекайте...
поцес почався коли кдбстська гніда Кравчук поклявся що Україна буде безядерною, с
цієї миті пішов відлік розброєння.
Україна стала українською і відмовилась від російської мови, чи держапарт став проукраїнським, чи ТБ стало розмовляти рідною мовою і серіали почали показувати українською.
Цікаво дуже про "виход Кравчука з під кремля". Самому не смішно від таких "аргументів"
На відміну від вас я бачу маскву зруйнованою і жалі з цього приводу в мене немає.
Такує х*рню писати про окупацію України. Що там далі по мєтодічкє.
Україна не була совком, а то що агентів кдб у владі було як лайна, то це єдина правда. Політика була тільки помосковська, всі канали ТБ були промосковські і по руцкі, серіали всі кацапські. На всіх щаблях влади були промосковські люди, нам підсовували "Свободу" на фінансуванні кремля як патріотів, єдиний хто був патріотом це вячеслав Чорновіл і той був проти ядерного розроєння, не треба казки казати що вся Україна хотіла ядерного розброєння. Тому і по цій причині прибрали Чороновола у автомобільній аврії, бо не дай Бог у рудого кондома кучми вибори б виграв, для москви це була б катастрофа, тому і прибрали.
налоґи плати - я ж плачу...
...
Не було би 2014 року, Криму , Донбасу, збитого Боїнгу, 24лютого...Маріуполю, Бахмуту....Не прийшлося Зелінському і Залужному стояти навколішки і випрошувати... ДАЙТЕ СЕ...ДАЙТЕ ТЕ...ДАЙТЕ Ф16, дайте Атакамс ( амери - Атакамс не дам, на старенькі польські МІГИ і відчепіться)
Москалі би просто засцяли цей весь гармидер робити.....
Навіть при одній думці, що при ядерному розміні ударами МОСКАЛІВ ЗАГИНЕ НАБАГАТО БІЛЬШЕ НІЖ ХОХЛІВ(Москва -8млн., Київ - 3млн...)... Кацапи навіть близько тему ВІЙНИ з УКРАЇНОЮ не педалювали.......не те що можливість зухвалого захоплення Києву
Суки...що наші, що їхні політики...так безпантово сплавити 3ядерний потенціал світу ...
Про москалів взагалі мовчу...це кончєні потвори, кончєні брехуни і лицеміри...
30 хвилин? А вже 70 років нічого не можуть зробити з режимом їпанутих Кімів
Тобто усі ваші аргументи, якраз говорять про СИЛУ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ а не навпаки
Є Іран і КНДР...два їпанутих режими...Айятолл і Кімів...Одних ******** кому не лінь...і Ізраїль, і США, і хто попало(саудити і інші суніти), всіх іранських фізиків-ядерщиків перебили, лиш би у Ірана цієї ядерки не було...
А до інших(КНДР) навіть південнокорейський ДРОН не залітає...бо сцать....
Інший приклад...Індія та Пакистан ....Якщо дві ядерні країни і воюють, то війна обмежується незначним прикордонним конфліктом...як у прикордонному штаті ПЕНДЖАБ... Але не стане ДЕЛІ проводити СВО з захопленням ІСЛАМАБАДУ....Як це москалі пробували зчинити з Києвом...
Зрозуміло, що у конвенційній війні, індуси б перемогли Пакистан...Бо їх півтора мільярди, але у Пакистан є ЯО...
Така ситуація, як між Індією та Пакістаном, в політиці називається ВСТАНОВЛЕННЯ ЯДЕРНОГО ПАРИТЕТУ, МІЖ КРАЇНАМИ ЯКІ ВОРОГУЮТЬ.
І таких прикладів та аналогів десятки, можливо сотні....Коли наявність у обох сторін ЯО, запобігає більш маштабному конфлікту між країнами... Тому цю дич впарюй комусь іншому, а не мені...пошукай іншого
співрозмовника по доцільності/недоцільності ядерного озброєння для безпеки країни...
Зараз хакер взламує компютер і сервери за пару годин, а от ракети перенацілити не можно було.
Геніальні аргументи
Хоча останньому рузькому Мєдвєдьєву зрозуміло, що якщо країна має 5 АЕС, конструкторські КБ(типу Южмаш), які за часів СССР виробляло носії практично для всіх типів ЯО(балістичних, міжконтинентальних)...є навіть власні поклади та розроблені родовища УРАНУ в Кіровоградській області... То ця країна здатна і виробляти, тим більше обслуговувати це ЯО...
Типу тільки кацапи геніальні і розумні, як і розбили німців у Другу Світову без допомоги українців і Українського Фронту.
Шулер на суді ІСТОРІЇ - шкодує що переслідував виключно свою егоїстичну мету, лукавив, грав нечесно, крапленими картами, видаючи себе за чесного і справедливого політика, борця за мир, насправді будучи фраєром себе показати в компанії таких же фраєрів.
Тепер же намагається видати себе за жертву тієї ж історії.
Так напевно вели б себе чемберлени - учасники Мюнхен 1938 р. (за їх спинами курив люльку т. Сталін...) де, по виразу Муссоліні крупні птиці "зуміли" договорились між собою "за для вічного миру в Європі" за рахунок маленькох пташки - Чехословаччини. ( За їх спиною курив люльку т. Сталін