УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15923 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
27 721 42
Велика Британія (3663) діти (4402) викрадення (772) Радбез ООН (760) Львова-Бєлова (15)

Британія заблокувала виступ Львової-Бєлової в Радбезі ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

львова-бєлова

Виступ російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН з приводу примусового вивезення українських дітей до Росії заблокувала Британія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє The New York Times та представництво Великої Британії в ООН у Twitter.

"Якщо Марія Львова-Бєлова хоче розповісти про свої дії, вона може це зробити в Гаазі", - йдеться в повідомленні представництва Великої Британії в ООН.

Представництво Великої Британії в ООН заявило, що заблокувало трансляцію, оскільки Росія запланувала виступ на засіданні Львової-Бєлової.

Відомо, що на арешт Львової-Бєлової, як і президента Росії Володимира Путіна, Міжнародний кримінальний суд видав ордер.

У ноті з описом зустрічі, поширеній російським представництвом, йдеться про те, що її мета – нібито розвіяти "навмисно спотворений наратив" західних ЗМІ та деяких інших країн про дії Росії щодо українських дітей. Росія відкидає звинувачення у примусовому вивезенні та викраденні, заявляючи, що евакуювала дітей заради їхньої безпеки і захисту.

Британія наполягла на тому, щоб не було жодного запису заявленої Росією віртуальної зустрічі, а також заявила про відсутність їхнього представника в ООН на цій зустрічі.

Також читайте: Закликаю Росію повернути дітей повернути в Україну якнайшвидше, - прокурор МКС Хан

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41
показати весь коментар
05.04.2023 07:34
+41
Она могла бы приехать в Нью-Йорк и попробовать там выступить.
Из КПЗ аэропорта уехала бы прямо в Гаагу.
показати весь коментар
05.04.2023 07:38
+20
А хто заважав-би США "зробить крок доброї волі"?
показати весь коментар
05.04.2023 07:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.04.2023 07:34 Відповісти
Боже, храни Короля . та і Борю Джонсона.))
показати весь коментар
05.04.2023 08:32 Відповісти
Она могла бы приехать в Нью-Йорк и попробовать там выступить.
Из КПЗ аэропорта уехала бы прямо в Гаагу.
показати весь коментар
05.04.2023 07:38 Відповісти
Навряд.У США не діє положення про МКС.
показати весь коментар
05.04.2023 07:41 Відповісти
А хто заважав-би США "зробить крок доброї волі"?
показати весь коментар
05.04.2023 07:44 Відповісти
США не відповіло на це питання, але зауваження зробило, що входять в 7 країн і проводять консультації, обговорення цієї проблеми. Працюють
показати весь коментар
05.04.2023 07:54 Відповісти
На території США її не арештують.
показати весь коментар
05.04.2023 07:46 Відповісти
А для чого арештовувати? Просто видадуть на запит Інтерполу
показати весь коментар
05.04.2023 07:49 Відповісти
Так пусть приезжает...
показати весь коментар
05.04.2023 08:10 Відповісти
Її можуть заарештувати в США за запитом з України.
показати весь коментар
05.04.2023 08:41 Відповісти
Якби точно не заарештували, то приїхала б. Значить є вірогідність.
показати весь коментар
05.04.2023 08:52 Відповісти
ну і навіщо?
най би приїхала і під білі небриті граблі і на денаціфіковувння за рішенням Міжнародного Кримінального Суду
показати весь коментар
05.04.2023 07:39 Відповісти
Трансляція це не фізичне перебування там.
показати весь коментар
05.04.2023 07:42 Відповісти
можна було настоювати на присутності доповідачкині собственним персоном...
показати весь коментар
05.04.2023 07:45 Відповісти
А хіба вона не знає про ордер? І наслідки? Не потрібно писати зайве, ви просто не дочиталися, що віртульно. Доброго дня
показати весь коментар
05.04.2023 07:50 Відповісти
якби ніхто не писав зайве, боюсь було б зеро коментів під новинами...
... ніч в мене - 1am.
показати весь коментар
05.04.2023 07:54 Відповісти
ну шо за оп.....ць?
показати весь коментар
05.04.2023 07:40 Відповісти
А хіба не відомо,що б ця потвора говорила?---мі спасалі дєтєй от вайни.
Рашисти перекручуть все з голови на ноги.
показати весь коментар
05.04.2023 07:46 Відповісти
з голови на ноги.
показати весь коментар
05.04.2023 08:21 Відповісти
Vice versa.
показати весь коментар
05.04.2023 08:32 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2023 08:42 Відповісти
з ніг на голову
показати весь коментар
05.04.2023 08:57 Відповісти
Не зрозуміла.....виступу взагалі не буде чи її заблокували тільки в Бртианії? чи " заблокували в квартирі за місцем проживання ))
показати весь коментар
05.04.2023 07:52 Відповісти
Британії звичайно Велика подяка, але чому Вона це повинна робити за нас ??? Де наше блокування, де наша реакція ??? Майскіє празднічькі на носі, шашличькі, чи "неначасі" !!!
показати весь коментар
05.04.2023 07:56 Відповісти
А Україна член Радбезу ООН? Нічого не попутав?
показати весь коментар
05.04.2023 08:14 Відповісти
На неї нібито, є ордер на арешт, чи я помиляюсь на неї та на *****
показати весь коментар
05.04.2023 07:56 Відповісти
Нема на неї ні х.ра, питання до Ермака і його команди
показати весь коментар
05.04.2023 08:00 Відповісти
Як повідомила пресслужба суду, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Джерело: https://censor.net/ua/n3406453
показати весь коментар
05.04.2023 08:07 Відповісти
Єто какой- то позор)
показати весь коментар
05.04.2023 21:54 Відповісти
не помиляєтесь, є ордер на арешт цієї кіднеперши і *****
показати весь коментар
05.04.2023 08:04 Відповісти
Тому і запісяла особисто прилетіти. Хотіла обмежитися відеозв'язком.
показати весь коментар
05.04.2023 08:20 Відповісти
Не туди полізла хамка базарна! Це їй певно
брехливий кокаіновий кінь таке зробити підоказав? Чи спільник мишоподібний ?!
показати весь коментар
05.04.2023 08:15 Відповісти
Я погоджуюсь - хай ця злочинниця приїзжає в Нью-Йорк. Штати могли би її заарештувати і видати Інтерполу. Заодно буде нагода поміняти цю гадина на журналіста,якого рашка заарештувала в Росії.
показати весь коментар
05.04.2023 08:16 Відповісти
Британії респект - повозила лапотну харю по паркету.
показати весь коментар
05.04.2023 08:43 Відповісти
А приїхати самій в Нью Йорк слабо?
показати весь коментар
05.04.2023 08:49 Відповісти
Хто-хто, а та попадья на лаву у Гаазі сяде 100%. За сєбя і за ТОГО парня))))
показати весь коментар
05.04.2023 09:02 Відповісти
***** плачеться, що прийомний викрадений в Маріуполі хлопчик русофоб. Бігає за її сином зі словами "сожру москальонка".
показати весь коментар
05.04.2023 09:04 Відповісти
А тим часом агент фсб "Козир" керує Україною піл ширмою Зе.
показати весь коментар
05.04.2023 09:46 Відповісти
Да когда уже всю бензоколонку заблокируют.
показати весь коментар
05.04.2023 11:26 Відповісти
Здається мені, що її спеціально виталкують на арену, щоб перевірити, чи дійсно достатньо сили в ООН щоб її заарештувати! Чи це лякалки! Тому й британці проти, бо буде прецедент, а далі ескалація в невідомому напрямку. Рашка діє як гопота: «А ну, тількі спробуйте…»
показати весь коментар
05.04.2023 12:18 Відповісти
Не потрібно блокувати, хай їде. Потім в кайданки та в Гаагу.
показати весь коментар
05.04.2023 13:47 Відповісти
 
 