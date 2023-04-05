Трампа звільнили з-під арешту. Наступне засідання - в грудні
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Колишнього президента США Дональда Трампа звільнили з-під арешту, і він повертається з Нью-Йорка до свого маєтку у Флориді. Наступне засідання суду в його справі заплановане на грудень.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
Трамп вилетів з Нью-Йорка до Флориди. Очікують, що після повернення він звернеться до своїх прихильників із промовою.
Наступне засідання за особистої участі Трампа заплановане на 4 грудня 2023 року. До 8 серпня адвокати Трампа можуть підготувати свої клопотання. Сторона звинувачення має відреагувати на них до 19 вересня.
Адвокат Трампа Джим Трасті каже, що сподівається: вони зможуть зупинити справу.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Велике журі Мангеттену ухвалило висунути кримінальне обвинувачення Трампу через таємні грошові виплати порнозірці за мовчання під час виборчої кампанії 2016 року.
Обвинувальний висновок не розсекречено. Він став результатом розслідування окружного прокурора Мангеттену, який вивчав правомірність виплати 130 тис. доларів порнозірці через колишнього адвоката Майкла Коена.
4 березня Трампу офіційно пред’явили звинувачення за 34 пунктами та заарештували. Він не визнав своєї провини за жодним обвинуваченням.
Будь ласка, зачекайте...
Схоже на якусь профанацію..
Звинувачення не зняли.
Справу не скасували.
«Відпустили» з короткого на « довгий» повідець… тимчасово…
Он отстой московского разлива.
вторгнення нв Україну.
********* як чесно, один і тей же номер і клован тей самий
несмішний-********...
Наступне засідання суду у справі Трампа заплановано на 4 грудня 2023 року. І це не помилка. Засідання відбудеться на прикінці року. А якщо врахувати, що праймеріс в Республіканській партії будуть у січні-лютому 2024 року, то це цікава технологія, яка ускладнює можливість висування Трампа, як єдиного кандидата, через статус підсудного.
Березовый сок (c)
руда сволота залишилась пiдозрюваним по 34 епiзодам звинувачення.
гниду Трампа пiд арешт!
присяжнi на попередньому слуханi винесли вердикт - винний. суд дав команду на арешт.
потiм зняв.
екс-президенту США Дональду Трампу було висунуто звинувачення у фінансових махінаціях. Уточнюється, що справа стосується передбачуваних виплат порнозiрцi Стормі Деніелс за мовчання під час його передвиборчої кампанії 2016 року.
За версією прокуратури, виплати порноакторці були оформлені в Trump Organization як «юридичні витрати».
Стверджується, що Трамп зробив це, щоб приховати інші злочини, пов'язані із виборчою кампанією.
пояснюю, що відомо про справу Трампа.
Трампа заарештували 4 квітня до висунення звинувачень.
Екс-президент прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена добровільно, щоби здати відбитки пальців.
Через нетривалий час арешт із Трампа було знято.
Політику було висунуто 34 звинувачення, після чого він залишив будівлю суду.
Адвокат Трампа уточнив, що колишній президент був розчарований звинуваченнями.
Трамп додав, що фальшиві звинувачення прокуратури Манхеттена потрібні для того, щоб завадити майбутнім виборам, а справа має бути припинена негайно.
Телеканал «Fox News **********, який максимальний термін може загрожувати Трампу. Максимально можливе покарання досягло 136 років ув'язнення.
Наступне засідання заплановане на 4 грудня 2023 року.
Після вибуття із зали суду, Трамп дав коментар щодо справи. Він повідомив, що його шокувало слухання. Політик зазначив, що майже кожен юридичний експерт сказав, що екс-президент не зробив нічого протизаконного.
Пізніше Трамп висловив свою думку про президентство Джо Байдена. Він заявив, що Байден здатний розв'язати третю свiтову війну, поки США "котяться в пекло". Політик зробив висновок, що його команда зробить «Америку великою знову».
Вперше звинувачення Трампу було висунуто у 2018 році. Тоді порноакторка Стормі Деніелс звинуватила екс-президента про передачу їй грошей за мовчання про сексуальний зв'язок політика з нею. Уточнюється, що Трамп та його адвокат нібито зробили переказ 130 тисяч доларів порноакторці, оформивши виплати, як «юридичні витрати» через свою компанію Trump Ogranization.
Почався судовий розгляд, під час якого позивач не зміг надати достатньо переконливих доказів проти Трампа.
Проте адвокат політика Майкл Коен отримав три роки в'язниці. Після невдалого звинувачення порноакторка надала додаткові дані. Вона вказала, що Трамп також платив їй гроші за мовчання про секретні документи щодо фальсифікації виборів 2016 року у США, організованих командою політика. Судовий розгляд триває вже кілька років.