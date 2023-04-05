УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15978 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
8 489 56
арешт (1627) США (14460) Трамп (3124)

Трампа звільнили з-під арешту. Наступне засідання - в грудні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трамп

Колишнього президента США Дональда Трампа звільнили з-під арешту, і він повертається з Нью-Йорка до свого маєтку у Флориді. Наступне засідання суду в його справі заплановане на грудень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Трамп вилетів з Нью-Йорка до Флориди. Очікують, що після повернення він звернеться до своїх прихильників із промовою.

Наступне засідання за особистої участі Трампа заплановане на 4 грудня 2023 року. До 8 серпня адвокати Трампа можуть підготувати свої клопотання. Сторона звинувачення має відреагувати на них до 19 вересня.

Читайте: Експрезидента США Трампа заарештовано

Адвокат Трампа Джим Трасті каже, що сподівається: вони зможуть зупинити справу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Велике журі Мангеттену ухвалило висунути кримінальне обвинувачення Трампу через таємні грошові виплати порнозірці за мовчання під час виборчої кампанії 2016 року.

Обвинувальний висновок не розсекречено. Він став результатом розслідування окружного прокурора Мангеттену, який вивчав правомірність виплати 130 тис. доларів порнозірці через колишнього адвоката Майкла Коена.

4 березня Трампу офіційно пред’явили звинувачення за 34 пунктами та заарештували. Він не визнав своєї провини за жодним обвинуваченням.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
05.04.2023 08:31
+13
Вісім місяців між засіданнями суду???
Схоже на якусь профанацію..
показати весь коментар
05.04.2023 08:35
+13
Ваши слова да Богу в уши.
показати весь коментар
05.04.2023 08:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.04.2023 08:31 Відповісти
шкода, так усе гарно заповідалося: уютнєнько, как у сєбя дома!
показати весь коментар
05.04.2023 12:31 Відповісти
Вісім місяців між засіданнями суду???
Схоже на якусь профанацію..
показати весь коментар
05.04.2023 08:35 Відповісти
Йому просто тоді срок впаяють і на цьому вибори для нього закінчаться.
показати весь коментар
05.04.2023 08:39 Відповісти
Ваши слова да Богу в уши.
показати весь коментар
05.04.2023 08:44 Відповісти
Та, начебто ж, за американським законодавством можна балотуватися відбуваючи покарання у в'язниці.
показати весь коментар
05.04.2023 10:16 Відповісти
То нехай балотується. Прапор в руки. На праймеріз Республіканської партії термін за шашні з повіями йому має допомогти)
показати весь коментар
05.04.2023 10:42 Відповісти
Така сама херня, як і у нас. Арештували, звільнили, поп...ли, ідем далі.
показати весь коментар
05.04.2023 08:36 Відповісти
Его никто не арестовывал, его просто задержали! Не понятно зачем СМИ вообще подняли этот хайп по поводу "ареста"...
показати весь коментар
05.04.2023 08:40 Відповісти
там судья республиканец и друг! такой результат все предвидели!
показати весь коментар
05.04.2023 08:40 Відповісти
У НАС працюють так==арештували. кинули пред'яву. розтаможили. фотканулися. довезли до кордону і відпустили з богом в іудєю
показати весь коментар
05.04.2023 08:55 Відповісти
Його не «виправдали».
Звинувачення не зняли.
Справу не скасували.

«Відпустили» з короткого на « довгий» повідець… тимчасово…
показати весь коментар
05.04.2023 09:34 Відповісти
Ніщо так більше не зробить іммідж Трампу перед виборами, як ці недолугі "розборки". Джо Байден (а за ним і ми) упевнено іде до поразки.
показати весь коментар
05.04.2023 08:37 Відповісти
Со всей огыдой к Трампу, но крым расия отжала при Обаме, а полномасштабное вторжение началось при Байдене\зеленском. Но виноват во всех бедах Украины именно Трамп
показати весь коментар
05.04.2023 08:40 Відповісти
Це Байден чи Обама прямо сказав, що Україні треба пожертвувати територіями?
показати весь коментар
05.04.2023 08:54 Відповісти
Сказать можно все что угодно, учитывая, что у тебя даже должности на данный момент нету никакой. Он просто барыга А что лучше публичный треп без возможных последствий или молчаливое согласие, которое несет еще какие последствия?
показати весь коментар
05.04.2023 08:59 Відповісти
Ну до Байдена особливо питань не має бути, враховуючи всю ту кількість зброї на десятки мільярдів уже...
показати весь коментар
05.04.2023 10:11 Відповісти
Трамп не «виноват во всех бедах».

Он отстой московского разлива.
показати весь коментар
05.04.2023 09:36 Відповісти
Видно що ти тупий і недолугий кацап...трамп за весь термін своєї каденції робив все на розвал Америки і все щоб ху...лу розв'язати руки і готуватися до
вторгнення нв Україну.
показати весь коментар
05.04.2023 09:44 Відповісти
А что значит развалить Америку? Техасская народная республика?
показати весь коментар
05.04.2023 09:46 Відповісти
Ви вузькувато оцінюєте вину трампа. Він винен у тому, що замахнувся на принципи демократії взагалі, і планував установити свою диктатуру накшталт пуйла чи сі. І якби лишився на другий термін, то мав би в цьому успіх.
показати весь коментар
05.04.2023 11:03 Відповісти
Рашка Крим віджала, бо втік яник і невідомо що мало бути далі, і хто прийде до влади. А задумка появилась ще тоді як прийшов до влади Ющенко і уклали договір аренди до 2017 року. Так що Обама ні при чому, хіба що реакція на ту подію мала би бути більш жорсткою.
показати весь коментар
05.04.2023 11:12 Відповісти
США не Україна і тим паче не засрашка. Там з брудних політиканів мучеників не зробиш.
показати весь коментар
05.04.2023 08:41 Відповісти
Імідж Трампу створять свідки, в яких розв'яжеться язик перед присягої та його скелети у шафі, які вилізуть у ході слідства. Головне, що під час слідства за ним не може не бути стеження, як за підозрюваними, яке виключить будь-яку співпрацю с росіїськими спецлужбами. А без низ він повний нуль у передвиборчій кампанії.
показати весь коментар
05.04.2023 09:09 Відповісти
Цирк для всього світу
показати весь коментар
05.04.2023 08:37 Відповісти
цей рижий кловунярій ми дивимося з 2016го...
********* як чесно, один і тей же номер і клован тей самий
несмішний-********...
показати весь коментар
05.04.2023 08:38 Відповісти
Суд Нью-Йорку перейняв досвід печерського суду?? Я в шоці
показати весь коментар
05.04.2023 08:39 Відповісти
у них там тоже свой Judge Wolf сидит
показати весь коментар
05.04.2023 08:41 Відповісти
Якшо є за шо -- закриваите -- нема -- відпускаите -- для чого ці гоидалки .
показати весь коментар
05.04.2023 08:41 Відповісти
На Московію в Ростов до вуликого пу втече.
показати весь коментар
05.04.2023 08:41 Відповісти
Трамп в гугл переводчике будет как Козырь? Совпадение?
показати весь коментар
05.04.2023 08:42 Відповісти
Мандрівник.
показати весь коментар
05.04.2023 08:54 Відповісти
Може Козел?
показати весь коментар
05.04.2023 11:15 Відповісти
А якого року?
показати весь коментар
05.04.2023 08:43 Відповісти
CNN повідомляє, що арешт з Трампа знято. Після цього Трамп залишив суд без коментарів та відправився додому.
Наступне засідання суду у справі Трампа заплановано на 4 грудня 2023 року. І це не помилка. Засідання відбудеться на прикінці року. А якщо врахувати, що праймеріс в Республіканській партії будуть у січні-лютому 2024 року, то це цікава технологія, яка ускладнює можливість висування Трампа, як єдиного кандидата, через статус підсудного.

Березовый сок (c)
показати весь коментар
05.04.2023 08:43 Відповісти
невже розкручують клоуна в сша ?
показати весь коментар
05.04.2023 08:49 Відповісти
To be or not to be-ось в чому питання
показати весь коментар
05.04.2023 08:55 Відповісти
мабуть дали йому шанс здриснути в ростов
показати весь коментар
05.04.2023 08:57 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2023 09:01 Відповісти
в США корупція..братвуа
показати весь коментар
05.04.2023 09:05 Відповісти
а підписку взяли( щоб в ростов не здриснув)? а браслет на ногу ? а що Маланка(укр.) сказала про ескорт?
показати весь коментар
05.04.2023 09:01 Відповісти
.

руда сволота залишилась пiдозрюваним по 34 епiзодам звинувачення.

гниду Трампа пiд арешт!
показати весь коментар
05.04.2023 09:05 Відповісти
торжество демократії..., дуже сподіваюсь, що демократія тріумфує не тільки тому, що у Трампа ну дуже багато грошей..., як, наприклад, в Україні, де демократія дуже вибіркова...
показати весь коментар
05.04.2023 09:09 Відповісти
Історики майбутнього напишуть, що 21 століття було епохою КЛОУНАДИ в усій світовій політиці. 😃😀😄
показати весь коментар
05.04.2023 09:12 Відповісти
Ожидаем побег Трампа в Ростов.
показати весь коментар
05.04.2023 10:07 Відповісти
Якщо такий великий строк в засіданнях, то це явно все фігня. Де ж докази, шо він агент *****? Невже могутні спецслужби нічого не знайшли? Якби в нас таке було, то це явно би означало, політичне переслідування.
показати весь коментар
05.04.2023 10:11 Відповісти
У ВО Сволота свято.. Ховають бубни і шини. Свій чувак, і *********** кореш - на волі.
показати весь коментар
05.04.2023 10:14 Відповісти
І це у нас корупція і "недосконала судова система"?
показати весь коментар
05.04.2023 10:29 Відповісти
Дональду Трампу загрожує 136 років ув'язнення, повідомляють ЗМІ.

показати весь коментар
05.04.2023 10:41 Відповісти
Уточнення - 4-го квітня, а не березня. (мабудь)
показати весь коментар
05.04.2023 10:50 Відповісти
так i написано - Трампа заарештували 4 квітня до висунення звинувачень.

присяжнi на попередньому слуханi винесли вердикт - винний. суд дав команду на арешт.

потiм зняв.

показати весь коментар
05.04.2023 10:56 Відповісти
https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-new-york-court-arraignment-04-04-23/index.html

екс-президенту США Дональду Трампу було висунуто звинувачення у фінансових махінаціях. Уточнюється, що справа стосується передбачуваних виплат порнозiрцi Стормі Деніелс за мовчання під час його передвиборчої кампанії 2016 року.

За версією прокуратури, виплати порноакторці були оформлені в Trump Organization як «юридичні витрати».

Стверджується, що Трамп зробив це, щоб приховати інші злочини, пов'язані із виборчою кампанією.

пояснюю, що відомо про справу Трампа.
Трампа заарештували 4 квітня до висунення звинувачень.

Екс-президент прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена добровільно, щоби здати відбитки пальців.
Через нетривалий час арешт із Трампа було знято.

Політику було висунуто 34 звинувачення, після чого він залишив будівлю суду.

Адвокат Трампа уточнив, що колишній президент був розчарований звинуваченнями.
Трамп додав, що фальшиві звинувачення прокуратури Манхеттена потрібні для того, щоб завадити майбутнім виборам, а справа має бути припинена негайно.
Телеканал «Fox News **********, який максимальний термін може загрожувати Трампу. Максимально можливе покарання досягло 136 років ув'язнення.

Наступне засідання заплановане на 4 грудня 2023 року.

Після вибуття із зали суду, Трамп дав коментар щодо справи. Він повідомив, що його шокувало слухання. Політик зазначив, що майже кожен юридичний експерт сказав, що екс-президент не зробив нічого протизаконного.

Пізніше Трамп висловив свою думку про президентство Джо Байдена. Він заявив, що Байден здатний розв'язати третю свiтову війну, поки США "котяться в пекло". Політик зробив висновок, що його команда зробить «Америку великою знову».

Вперше звинувачення Трампу було висунуто у 2018 році. Тоді порноакторка Стормі Деніелс звинуватила екс-президента про передачу їй грошей за мовчання про сексуальний зв'язок політика з нею. Уточнюється, що Трамп та його адвокат нібито зробили переказ 130 тисяч доларів порноакторці, оформивши виплати, як «юридичні витрати» через свою компанію Trump Ogranization.

Почався судовий розгляд, під час якого позивач не зміг надати достатньо переконливих доказів проти Трампа.

Проте адвокат політика Майкл Коен отримав три роки в'язниці. Після невдалого звинувачення порноакторка надала додаткові дані. Вона вказала, що Трамп також платив їй гроші за мовчання про секретні документи щодо фальсифікації виборів 2016 року у США, організованих командою політика. Судовий розгляд триває вже кілька років.
показати весь коментар
05.04.2023 10:53 Відповісти
Не справедливо. И вновь возникают не приятные вопросы.
показати весь коментар
05.04.2023 11:29 Відповісти
 
 