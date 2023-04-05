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Новини За кордоном
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Держдепартамент США (1305) Кулеба Дмитро (3170) Блінкен (941)

Держдеп США: Україна в майбутньому - сильна та незалежна демократія

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба,блінкен

Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні у боротьбі з російської агресією.

Про це Держдеп США заявив після зустрічі в Брюсселі держсекретаря Ентоні Блінкена та глави МЗС Дмитра Кулеби, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Держсекретар підтвердив підтримку з боку Сполучених Штатів співпраці Україна-НАТО, а також довгострокову прихильність розбудові обороноздатності України та можливостей стримування", - зазначили американські дипломати.

Читайте: Кулеба після зустрічі з Блінкеном: На підході ще більше військової допомоги

У зовнішньополітичному відомстві також вказали, що Блінкен і Кулеба обговорили, зокрема, подальшу військову допомогу від Вашингтона для Києва.

"Держсекретар підкреслив важливість майбутнього України як сильної, незалежної та демократичної країни", - додали у Державному департаменті США.

Як повідомлялося, Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України на суму 2,6 мільярда доларів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
До тих пір поки кожен не почне воювати з беззаконням та бюрократією безкомпромісно всередині країни, як воїни ЗСУ з москалями - нічого не буде.
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05.04.2023 09:19
+4
Так вони ж делеговані 73%-ми мудрого народу. Шо з ним робити? Влада - це віддзеркалення стану суспільства.
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05.04.2023 09:12
+2
Єрмак, Зеленський, Арахамія, Резніков - аж мівіною подавилися від такого заголовка.
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05.04.2023 09:00
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Єрмак, Зеленський, Арахамія, Резніков - аж мівіною подавилися від такого заголовка.
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05.04.2023 09:00 Відповісти
Так вони ж делеговані 73%-ми мудрого народу. Шо з ним робити? Влада - це віддзеркалення стану суспільства.
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05.04.2023 09:12 Відповісти
Янукович думав так само, як ти. ))
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05.04.2023 11:27 Відповісти
Я не знаю шо там думав "лєгітівний", а ти повернись з Польщі поки поля не почались і все відразу сам побачиш і зрозумієш. Чи може ти думаєш, що ті хто спекулював на "генераторах" чи крав допомогу на місцях чимось відрізняються від представників влади? Єдина різниця між пересічним та чиновником у тому, що перший лише мріє дістатись до корита.
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05.04.2023 11:46 Відповісти
И что ты, стесняюсь спросить, хотел этим сказать?
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05.04.2023 09:04 Відповісти
Мечты . Без промежуточного этапа ( хунты ) всю нечисть только демократичными методами не ликвидировать никогда .
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05.04.2023 09:01 Відповісти
Дурень, як тільки демократія погасне в Україні, нам ніхто не дасть і центу міжнародної допомоги. Тому рашистських колаборантів із кварталу95 треба бороти законним шляхом
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05.04.2023 09:31 Відповісти
Сам дурень . Я прекрасно розумію , якщо відповідати так , як діють по Україні , то допомога припинеться . І в країні зараз треба діяти законно . Тільки біда в тому , що закони не в тих руках і добровільно вони не підуть і красти не перестануть .
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05.04.2023 10:58 Відповісти
Прорвемся .
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05.04.2023 09:03 Відповісти
До тих пір поки кожен не почне воювати з беззаконням та бюрократією безкомпромісно всередині країни, як воїни ЗСУ з москалями - нічого не буде.
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05.04.2023 09:19 Відповісти
Так, в далекому . Покоління дійсних судей має вимерти, потім ще одна генерація і аж потім на 3 му крузі будуть зміни. То можна і прискорити, але руху в цьому напрямку немає.
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05.04.2023 09:20 Відповісти
Ну вам в італії - одній із найкорумпованіших країн старого Заходу - видніше😁
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05.04.2023 09:32 Відповісти
Україна майбутнього - це клоун і його шапіто+опзже на нарах у повному складі.
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05.04.2023 09:34 Відповісти
і знову холодний душ
План дій щодо вступу України в НАТО що передбачав наявність певного рівня політичних, військових і юридичних аспектів знято з порядку денного.
Реально це означає
повернення до початкового етапу
і проведення і веріфікації всього комплексу політичних і юридичних трансформацій.

Ще коротше - Україну Зеленського бачити в НАТО не хочуть.
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05.04.2023 09:44 Відповісти
Пропаганда в своем худшем проявлении. Название новости совершенно не соответствует содержанию.
Из названия новости следует, что Держдеп США констатирует как факт, что Украина в будущем - сильная и независимая демократия. Тогда как в Держдеп США говорил о ВАЖНОСТИ этого. Т.е. этого нет, к этому надо стремится и над этим надо работать. А это совершенно меняет контекст, т.к. если Держдеп не констатирует это как факт, значит они, мягко говоря, не уверены что Украина способна стать такой страной под руководством нынешнего президента.
И, кстати, Кулеба прекрасно понял этот подтекст. Именно поэтому у него такое кислое лицо на фото.
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05.04.2023 11:08 Відповісти
Не при наступних декількох поколіннях.

Допоки "мудрий нарід" спроможний обирати таке лайно, як Янукович та ЗЄ - нічого кординально не зміниться.
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05.04.2023 11:08 Відповісти
 
 