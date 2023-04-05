Держдеп США: Україна в майбутньому - сильна та незалежна демократія
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Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні у боротьбі з російської агресією.
Про це Держдеп США заявив після зустрічі в Брюсселі держсекретаря Ентоні Блінкена та глави МЗС Дмитра Кулеби, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Держсекретар підтвердив підтримку з боку Сполучених Штатів співпраці Україна-НАТО, а також довгострокову прихильність розбудові обороноздатності України та можливостей стримування", - зазначили американські дипломати.
У зовнішньополітичному відомстві також вказали, що Блінкен і Кулеба обговорили, зокрема, подальшу військову допомогу від Вашингтона для Києва.
"Держсекретар підкреслив важливість майбутнього України як сильної, незалежної та демократичної країни", - додали у Державному департаменті США.
Як повідомлялося, Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України на суму 2,6 мільярда доларів.
Будь ласка, зачекайте...
План дій щодо вступу України в НАТО що передбачав наявність певного рівня політичних, військових і юридичних аспектів знято з порядку денного.
Реально це означає
повернення до початкового етапу
і проведення і веріфікації всього комплексу політичних і юридичних трансформацій.
Ще коротше - Україну Зеленського бачити в НАТО не хочуть.
Из названия новости следует, что Держдеп США констатирует как факт, что Украина в будущем - сильная и независимая демократия. Тогда как в Держдеп США говорил о ВАЖНОСТИ этого. Т.е. этого нет, к этому надо стремится и над этим надо работать. А это совершенно меняет контекст, т.к. если Держдеп не констатирует это как факт, значит они, мягко говоря, не уверены что Украина способна стать такой страной под руководством нынешнего президента.
И, кстати, Кулеба прекрасно понял этот подтекст. Именно поэтому у него такое кислое лицо на фото.
Допоки "мудрий нарід" спроможний обирати таке лайно, як Янукович та ЗЄ - нічого кординально не зміниться.