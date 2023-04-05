Держдеп США: Україна в майбутньому - сильна та незалежна демократія

Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні у боротьбі з російської агресією.

Про це Держдеп США заявив після зустрічі в Брюсселі держсекретаря Ентоні Блінкена та глави МЗС Дмитра Кулеби, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Держсекретар підтвердив підтримку з боку Сполучених Штатів співпраці Україна-НАТО, а також довгострокову прихильність розбудові обороноздатності України та можливостей стримування", - зазначили американські дипломати.

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У зовнішньополітичному відомстві також вказали, що Блінкен і Кулеба обговорили, зокрема, подальшу військову допомогу від Вашингтона для Києва.

"Держсекретар підкреслив важливість майбутнього України як сильної, незалежної та демократичної країни", - додали у Державному департаменті США.

Як повідомлялося, Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України на суму 2,6 мільярда доларів.