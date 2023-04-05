Макрон та Байден хочуть залучити Китай до припинення війни в України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Лідер Франції Емманюель Макрон та президент США Джо Байден провели телефонну розмову перед візитом Макрона до Пекіна. Сторони домовилися залучити Китай для прискорення закінчення війни Росії проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили у Єлисейському палаці.
"Лідери двох країн відзначили свою спільну готовність залучити Китай до прискорення закінчення війни в Україні і взяти участь у побудові стійкого миру в регіоні", - зазначає видання.
У Єлисеському палаці сказали, що Макрон і Байден сподіваються, що Китай може сприяти зусиллям солідарності між глобальною Північчю і Півднем, а також розробити спільний порядок денний щодо боротьби зі зміною клімату та збереження біорізноманіття.
Макрон перебуває з візитом у Китаї. Голова Китаю Сі Цзіньпін планує провести з ним переговори, щоб визначити курс на двосторонні відносини, повідомило раніше китайське МЗС.
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Маладєц, вовочка-многоходовочка.
Хай Кітай проліт отримує.
А Україні - Перемога
тепло ему на свете».
Фантазеры или перестраховщики?
Якщо схилити баланс так щоб китайцi попали пiд санкцii i ВТРАЧАЛИ 3% - то Китаю стане токсично допомагати +уйлу, бо яка це вигода коли тебе бойкотять та не покупають твоi товари за те що дружиш з терористо
Памьятайте що розвиненi краiни споживають х5 бiльше товарiв, тобто 5 краiн Великоi 6 Шicтки приравнюються к майже 30 iншим краiнам що менж розвинутi. Там шаленi обсяги купляйемого барахла, бо бабла там набагато бiльше, бо покупна способнicть у 300 разiв вище нiж у пересiчного Василя.
Ось такий вплив на борзий Китай.
китайська пропозиція - змусити українців відмовитися від своїх територій щоб китай знову почав продавати сюди по довоєнним цінам.
Треба щоб китайська нагла пика побачила, що невигiдно пiдсирати Украiнi.
Якщо Штати пригрозять що допомогуть iншим азiатським краiнам, та перевезуть заводи, то свинокитай подумайе сто разiв перш нiж нариватися.
Ми всi як наркомани на продуктовому наркотику. А КИтай бачить що можна манiпулявати, як йому забажалося, бо ми не майемо iнших дешевих товарiв.
Те ще США не забанили Китай, як забанили Рашу. Якби поток товарiв вiд комуняк зупинився, то було би дорого i важко знайти та купити що треба для комфортного життя. Ось тому треба щоб заводи вийшли з Китаю, щоб iншi краiни зайняли мicце цього монстра якого ви вигодували та годуйемо всiм свiтом.
Це приведе до того, що КИтай стане давити на Рашу заради дешевих ресурсiв, зокрема нафти та газу. А нам це на руку, щоб та цiна впала до 20$ за бочку, щоб збанкротувала русня.
Якщо русня cтане бiдною то буде менше фiнансувати китайцiв з iх ALiExpress. Якщо Украiyf теж перестане купляти Made in China, то це буде якийсь 1% вiд прибутку КИтаю, та вiн точно це переживе. Але, якщо cвiт пiд егiдою США прибере заводи, та зупинить торговлю, то ця мерзота запищить на своiй мяу-мяу мовi, а потiм зашипить та сдуйеться. Воно ж не пiде воювати зi cвiтом за те, щоб купували його Made in China, бо тодi ще декiлька рокid всесвiтнього обiднiння зовсiм змиють його економiку в унiтаз.
Проросійській агентурі навколо Зеленського вдалося реалізувати одну з основних вимог Росії - не приєднання України до НАТО. І поки Зеленський керує Україною ми не станемо членом НАТО. А допоки ми не станемо членом НАТО ми вічно будемо полем бою між НАТО і союзом Росія-Китай
Тому китай до останнього буде вдавати що він не учасник війни. Та використовуватиме рф як презерватив. В китаю багато часу бо у них так прийнято - сидіти на берегу ріки і чекати поки пропливе труп ворога, вони рахують себе багато тисячолітньою цивілізацією. І тому лиш після падіння світового порядку та початку нової епохи імперій, коли всі з усіма "воюють", Китай може ризикнути вернути собі землі від рф точно розуміючи що на це ніхто нічого не скаже так як буде зайнятий своїми локальними проблемами. Тобто буде вторгатись в рф тільки розуміючи що торгівля та економіка не постраждає.
Немічна московія без пенделя від Китая війну б не почала. Китай сказав воюй бо нам треба багатополярний світ. Еліта з Берліну, яка зараз частково по тюрмах за держпереворот в Німеччині, тоді сказали ми закриємо очі дійте но щоб швидко, а ми під шумок вашої перемоги відродимо Рейх. І так далі...
А зараз після слів та офіційної заяви Китаю що він готується до війни це якби найімовірніше вже пізно.
ККД значно вищий у виконанні ЗСУ...