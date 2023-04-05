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Макрон та Байден хочуть залучити Китай до припинення війни в України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,макрон

Лідер Франції Емманюель Макрон та президент США Джо Байден провели телефонну розмову перед візитом Макрона до Пекіна. Сторони домовилися залучити Китай для прискорення закінчення війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили у Єлисейському палаці.

"Лідери двох країн відзначили свою спільну готовність залучити Китай до прискорення закінчення війни в Україні і взяти участь у побудові стійкого миру в регіоні", - зазначає видання.

У Єлисеському палаці сказали, що Макрон і Байден сподіваються, що Китай може сприяти зусиллям солідарності між глобальною Північчю і Півднем, а також розробити спільний порядок денний щодо боротьби зі зміною клімату та збереження біорізноманіття.

Макрон перебуває з візитом у Китаї. Голова Китаю Сі Цзіньпін планує провести з ним переговори, щоб визначити курс на двосторонні відносини, повідомило раніше китайське МЗС.

Читайте: Зеленський і Макрон провели телефонну розмову та обговорили оборонну взаємодію між країнами

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Воно звісно не погано, але..., китайозо сплять і бачать послаблення США та Європи, тому їх бачення миру не для нас з вами. Куди не глянь все китайозо і китайське... Sony, Volvo та інші made in china...
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05.04.2023 09:41
+5
Залучить, чи не залучить, головне, що Китай побачить об'єднаний світ навкоголо України, який виступить і проти нього, якщо він буде протистояти Цивілізованому світу, а з ним він у зовсім іншій ваговій категорії.
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05.04.2023 09:52
+4
Русня дохне, Китай профіт отримує.
Маладєц, вовочка-многоходовочка.
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05.04.2023 09:38
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Русня дохне, Китай профіт отримує.
Маладєц, вовочка-многоходовочка.
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05.04.2023 09:38 Відповісти
Хай русня дохне.
Хай Кітай проліт отримує.

А Україні - Перемога
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05.04.2023 09:41 Відповісти
« Блажен, кто верует
тепло ему на свете».

Фантазеры или перестраховщики?
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05.04.2023 09:39 Відповісти
Воно звісно не погано, але..., китайозо сплять і бачать послаблення США та Європи, тому їх бачення миру не для нас з вами. Куди не глянь все китайозо і китайське... Sony, Volvo та інші made in china...
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05.04.2023 09:41 Відповісти
США та Європа для Китаю - ринок з величезним оборотом. Китаю, насправді, вигідно в якийсь момент встати на потрібний бік, зберегти і збільшити цей ринок, ну і на фоні послаблення лаптестану поступово почати вирішувати питання "сибір наш" ))
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05.04.2023 09:46 Відповісти
Що вони можуть послабити зі своїми 85% експорту? І коли такі як Sony та Volvo на них плюнуть? Дешева рабсила-це все чим китайці можуть похвалитися. Тому вони і про Тайвань мріють з їх мікропроцессорами. Краще китайозам не **********.
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05.04.2023 09:49 Відповісти
Особливо посуд зроблений з якогось фуфла. Китайський лімінь і нерж теж всім відомі.
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05.04.2023 10:00 Відповісти
ось тому я бачу маркировку КИтай, i намагаюсь не покупати, замiнити чимось тайванскьким та корейскьким
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05.04.2023 12:16 Відповісти
Ну різна електроніка добра, бо там на заводах відомих фірм працюють автоматичні роботизовані лінії. Китайози тільки упаковують і відвозять на склад.
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05.04.2023 12:22 Відповісти
я про те що не треба давати грошi китайцям зi свого карману, бо вони iх беруть та наглiють i шлють допомогу рашi - продають рашистам все що треба. А на справдi там прибутку всього то 1% вiд торговлi по всiй планети.

Якщо схилити баланс так щоб китайцi попали пiд санкцii i ВТРАЧАЛИ 3% - то Китаю стане токсично допомагати +уйлу, бо яка це вигода коли тебе бойкотять та не покупають твоi товари за те що дружиш з терористо
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05.04.2023 16:53 Відповісти
а якщо краiни ООН встановлять 5-10% обмеження на товари з КИтаю, то йому стане боляче.

Памьятайте що розвиненi краiни споживають х5 бiльше товарiв, тобто 5 краiн Великоi 6 Шicтки приравнюються к майже 30 iншим краiнам що менж розвинутi. Там шаленi обсяги купляйемого барахла, бо бабла там набагато бiльше, бо покупна способнicть у 300 разiв вище нiж у пересiчного Василя.

Ось такий вплив на борзий Китай.
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05.04.2023 17:00 Відповісти
це російська вигода.

китайська пропозиція - змусити українців відмовитися від своїх територій щоб китай знову почав продавати сюди по довоєнним цінам.
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05.04.2023 09:46 Відповісти
Все зависело от Украины. А теперь вот припинення, да еще помощи китайских коммуняк просят.
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05.04.2023 09:50 Відповісти
Залучить, чи не залучить, головне, що Китай побачить об'єднаний світ навкоголо України, який виступить і проти нього, якщо він буде протистояти Цивілізованому світу, а з ним він у зовсім іншій ваговій категорії.
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05.04.2023 09:52 Відповісти
треба якось зробити, щоб Китаю було вигiднiше допомогти Украiнi, нiж коли його продукцiю будуть споживати на 50% та вiн обанкротиться.

Треба щоб китайська нагла пика побачила, що невигiдно пiдсирати Украiнi.

Якщо Штати пригрозять що допомогуть iншим азiатським краiнам, та перевезуть заводи, то свинокитай подумайе сто разiв перш нiж нариватися.

Ми всi як наркомани на продуктовому наркотику. А КИтай бачить що можна манiпулявати, як йому забажалося, бо ми не майемо iнших дешевих товарiв.

Те ще США не забанили Китай, як забанили Рашу. Якби поток товарiв вiд комуняк зупинився, то було би дорого i важко знайти та купити що треба для комфортного життя. Ось тому треба щоб заводи вийшли з Китаю, щоб iншi краiни зайняли мicце цього монстра якого ви вигодували та годуйемо всiм свiтом.

Це приведе до того, що КИтай стане давити на Рашу заради дешевих ресурсiв, зокрема нафти та газу. А нам це на руку, щоб та цiна впала до 20$ за бочку, щоб збанкротувала русня.

Якщо русня cтане бiдною то буде менше фiнансувати китайцiв з iх ALiExpress. Якщо Украiyf теж перестане купляти Made in China, то це буде якийсь 1% вiд прибутку КИтаю, та вiн точно це переживе. Але, якщо cвiт пiд егiдою США прибере заводи, та зупинить торговлю, то ця мерзота запищить на своiй мяу-мяу мовi, а потiм зашипить та сдуйеться. Воно ж не пiде воювати зi cвiтом за те, щоб купували його Made in China, бо тодi ще декiлька рокid всесвiтнього обiднiння зовсiм змиють його економiку в унiтаз.
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05.04.2023 16:38 Відповісти
Знову будуть зливи і домовленості посередині, іншого Китай з Макроном запропонувати не можуть.
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05.04.2023 10:04 Відповісти
Китай настільки посилився останніми роками, що такі мирні пропозиції може розцінювати як слабкість Заходу. Диктатор при владі. Диктатори розуміють тільки право сили. Інша справа, якщо така пропозиція - пил в очі, щоб нагострити ножа.
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05.04.2023 10:04 Відповісти
05.‎04.‎2023

Проросійській агентурі навколо Зеленського вдалося реалізувати одну з основних вимог Росії - не приєднання України до НАТО. І поки Зеленський керує Україною ми не станемо членом НАТО. А допоки ми не станемо членом НАТО ми вічно будемо полем бою між НАТО і союзом Росія-Китай
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05.04.2023 10:05 Відповісти
Китай больше всех получает выгоды от этой войны причем с 14 года-зачем еее ему заканчивать?. Китай наоборот будет стремится ее продолжать как можно дольше. В Китае фашистский режим очень схожий с Российским,Северокорейским и Иранским-и он считает демократию и Запад своими главными врагами.
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05.04.2023 11:02 Відповісти
Дуже просто. Китай може зайти до рашки зараз. Невеличкою мобільною групою у 20 мільйонів. Провести референдум за кримським сценарієм 2014. А далі місцеві жителі будуть швидко опановувати як їсти паличками та вчити китайську мову
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05.04.2023 11:22 Відповісти
Колись я теж так думав коли не бачив всієї ситуації. Але самі подумайте для чого це Китаю зараз? Ресурси рф добуває та дає Китаю не те що за даром, а собі в збиток. Міста Китая в більшості своїй безлюдні. Населення тих "російських" територій і так заміщається китайцями.

Тому китай до останнього буде вдавати що він не учасник війни. Та використовуватиме рф як презерватив. В китаю багато часу бо у них так прийнято - сидіти на берегу ріки і чекати поки пропливе труп ворога, вони рахують себе багато тисячолітньою цивілізацією. І тому лиш після падіння світового порядку та початку нової епохи імперій, коли всі з усіма "воюють", Китай може ризикнути вернути собі землі від рф точно розуміючи що на це ніхто нічого не скаже так як буде зайнятий своїми локальними проблемами. Тобто буде вторгатись в рф тільки розуміючи що торгівля та економіка не постраждає.
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05.04.2023 12:49 Відповісти
США залучає Китай до переговорів, виглядає якось так ))
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05.04.2023 11:31 Відповісти
хай розмінюють Тайвань на Україну, все одно вони його не втримають і впрягатися у війну з КНР не треба буде
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05.04.2023 11:37 Відповісти
Це так не працює.
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05.04.2023 12:38 Відповісти
З цього треба було починати. Ще тоді коли Китай вдавав що він взагалі тут ні при чому, бо одним з ініціаторів цієї війни є Китай.

Немічна московія без пенделя від Китая війну б не почала. Китай сказав воюй бо нам треба багатополярний світ. Еліта з Берліну, яка зараз частково по тюрмах за держпереворот в Німеччині, тоді сказали ми закриємо очі дійте но щоб швидко, а ми під шумок вашої перемоги відродимо Рейх. І так далі...

А зараз після слів та офіційної заяви Китаю що він готується до війни це якби найімовірніше вже пізно.
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05.04.2023 12:37 Відповісти
Мабуть, тут краще залучати свій ВПК,а не Китай.
ККД значно вищий у виконанні ЗСУ...
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05.04.2023 16:16 Відповісти
 
 