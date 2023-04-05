Окупанти намагалися атакувати позиції ЗСУ біля Кремінної, - ОВА

Південніше Кремінної росіяни безуспішно намагалися атакувати позиції ЗСУ минулої доби.

Про це повідомили у Луганській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У наземних боях на Луганщині ворог діє більш обережно, ніж на фронтах Донеччини. Набагато частіше використовує артилерію. Втім, атаки росіян закінчуються власними втратами і відходом. За рік всі регулярні підрозділи армії рф, які базуються в нашому регіоні, в значній мірі не дорахувались особового складу. Доукомплектовані вони за рахунок свіжомобілізованих", - розповів виконуючий обов’язки начальника обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

Крім того, на Куп’янському та Лиманському напрямках регулярно нищиться техніка ворога. Так, лише за останній місяць там спалено біля десяти сучасних російських танків Т-90 "Прорив".

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