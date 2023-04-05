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обстріл (21024) Харків (3880) Терехов (243) вода (910)

Жителі Харкова повинні мати запас води, - мер Терехов

Новини Цензор.НЕТ Події

вода

Мер Харкова Ігор Терехов закликав містян зробити запаси питної й технічної води попри те, що зараз водопостачання подається безперебійно.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується водопостачання, зараз у нас є стале водопостачання. Ми подаємо воду в усі домівки харків'ян, але ми повинні розуміти, що можуть бути "прильоти", можуть бути знеструмлення. Тому ми зверталися до людей, щоб був певний запас води: питної чи технічної", - зазначив він.

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Водночас мер Харкова підкреслив, що зараз водопостачання стале.

"Ситуація стабільна, контрольована, але все ж рекомендуємо, щоб певний запас води, особливо питної, був у містян", - додав Терехов.

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"Харківводоканал" зазначає, що раптові ворожі ракетні удари продовжують завдавати колосальних збитків критичній міській інфраструктурі та, зокрема, енергетичній системі. У зв'язку з цим часто призупиняється робота насосних водопровідних станцій і, як наслідок, тимчасово або повністю припиняється подача води, або водопостачання здійснюється на зниженому тиску.

"Водночас і харків’яни повинні завжди пам'ятати про те, щоб на випадок непередбачених обставин вони обов'язково мали необхідний запас води", - йдеться в повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Ситуация стабильная,но готов переобуться в любой момент,как 25 февраля 2022года. Г
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05.04.2023 10:51
+3
Немає проспекта жукова у Харкові і слава Богу, є Палац Спорту.
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05.04.2023 10:45
+3
В московії ще багато ракет с-300. Хватить зрівняти Харків з землею.
Потрібно припиняти ці обстріли. Нашими с-300 по Белгороду.
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05.04.2023 10:55
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так на проспекті жюкова наберіть там багато
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05.04.2023 10:42 Відповісти
Немає проспекта жукова у Харкові і слава Богу, є Палац Спорту.
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05.04.2023 10:45 Відповісти
Ситуация стабильная,но готов переобуться в любой момент,как 25 февраля 2022года. Г
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05.04.2023 10:51 Відповісти
В московії ще багато ракет с-300. Хватить зрівняти Харків з землею.
Потрібно припиняти ці обстріли. Нашими с-300 по Белгороду.
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05.04.2023 10:55 Відповісти
"всьо взять і подєліть" (С)
Шановний, яким чином "Нашими с-300 по Белгороду" припинять обстріли України?
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05.04.2023 11:01 Відповісти
Таким чином що як тільки дадуть залп по Харкову - отримають тут же відповідь по можливих місцях запуску в центрі Белгорода.
І так аожного разу.
Потрібно дресирувати як собак Павлова.
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05.04.2023 11:05 Відповісти
замахався пояснювати... якшо досі не дійшло, то мабудь вже і не дійде... ви думаєте залякати ***** (а рішення приймає лише він, а не кацапський нарід) обстрілами кацапів, коли сам ***** їх пачками взривав в їх власних домівках? Вперед і з піснею. Барабан на шию і попутного вітру в горбату спину.
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05.04.2023 11:11 Відповісти
У нас нет производства ракет с-300, мы исчерпали свои запасы отбивая волны ракетного террора Раши, поэтому сейчас в основном западные пво поставляются, но они нужны для защиты неба, в не обстрела Белгорода.
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05.04.2023 11:03 Відповісти
Взагалі-то запас води, жрачки, енергоносіїв і бензину(чи ДП) для машини навіть без війни треба мати. Бо хз шо може статися. "Война, епідємія, снєжний буран, космоса чорниє дири" (С)
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05.04.2023 11:03 Відповісти
Запаси це взагалі святе та потрібно дітей вчити їх робити. Нещодавно купив собі касетну деку, бо стара двинула копита на початку 2000-х. Дістав старі касети, знайшов "Група крові" яка з той майстер стрічки, що вже втрачена, та ще знайшов "Шабаш" Аліси. Послухав, подивився у Миротворець на Кінчева, та подумав що, мабуть Віктору Цою пощастило з тим "Ікарусом".
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05.04.2023 13:08 Відповісти
Та міг ще трохи пожити. До 2014 ще було багато часу. Талановитий був чувак.
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05.04.2023 13:14 Відповісти
Так, насправді ми взагалі не побачимо як "могло би бути", це лише думки.
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05.04.2023 13:22 Відповісти
Зупинять або не дуже, або взагалі ніяк ( удари у відповідь по російських містах) .. - не потрібно гадати на кавовій гущі, це не важливо. Просто - потрібно знищувати російські міста. Вони розпочали перші 👈
Тому Україна повинна знищити, якнайбільше росіян, і інфраструктуру Росії.
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05.04.2023 11:13 Відповісти
 
 