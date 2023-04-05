Опалювальний сезон завершать щойно дозволять температурні показники, - Чернишов

Опалювальний сезон в деяких областях України триває, його завершать, щойно дозволять погодні умови.

Про це у Facebook повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

"Найважча зима позаду. Нафтогаз має необхідні запаси палива для того, щоб забезпечувати українців теплом стільки, скільки це буде необхідно. Через погодні умови опалювальний сезон в деяких областях України триває, але має бути завершений щойно це дозволять температурні показники", - наголосив він.

Чернишов зазначив, що важливо економити ресурси, необхідні для підготовки до наступної зими, яка буде не менш складною.

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