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Опалювальний сезон завершать щойно дозволять температурні показники, - Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

отопление

Опалювальний сезон в деяких областях України триває, його завершать, щойно дозволять погодні умови.

Про це у Facebook повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

"Найважча зима позаду. Нафтогаз має необхідні запаси палива для того, щоб забезпечувати українців теплом стільки, скільки це буде необхідно. Через погодні умови опалювальний сезон в деяких областях України триває, але має бути завершений щойно це дозволять температурні показники", - наголосив він.

Чернишов зазначив, що важливо економити ресурси, необхідні для підготовки до наступної зими, яка буде не менш складною.

Також читайте: Наступного тижня у деяких регіонах можуть завершити опалювальний сезон, - Герус

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
А я думаю чому це в Україні потеплішало?
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05.04.2023 11:27
+2
А у нас шмаляє, капець..вікна відкриті..це на підняття тармфів працюють
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05.04.2023 11:15
+1
В Кам"янці зима, валить сніг і опалення увімкнули знов. Мені телефонували звідти.
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05.04.2023 11:45
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Хех. Відімкнули ще 31 числа. Завершать...
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05.04.2023 11:10 Відповісти
А у нас шмаляє, капець..вікна відкриті..це на підняття тармфів працюють
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05.04.2023 11:15 Відповісти
А я думаю чому це в Україні потеплішало?
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05.04.2023 11:27 Відповісти
В Кам"янці зима, валить сніг і опалення увімкнули знов. Мені телефонували звідти.
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05.04.2023 11:45 Відповісти
🙀 ніфігасє, ну то кожне місто має вирішувати саме
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05.04.2023 11:53 Відповісти
Лічильники газу встановіть на всіх квартирах, та можливість регулювання температури теплоносія в багатоквартирних будинках. А то гріють повітря коли опалення вимикають газом. Або вулицю відкритими вікнами, бо неможливо регулювати опалення в тепловузлі.
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05.04.2023 11:16 Відповісти
А зафіга лічильники газу на квартирах? До чого тут опалення?
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05.04.2023 11:32 Відповісти
Вимикають опалення і люди вмикають газові плити грітися безкоштовно, щоб зекономити на електрообігрівачах, як результат нераціональна витрата газу.
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05.04.2023 11:37 Відповісти
Ну тут таке..як і з теплорегулятором на будинок. Ну ось в мене, наприклад, стоять склопакети і той дофігаметровий балкон засклила й утеплила. Мені той теплорегулятор вигідний, але більше половини квартир такого не мають й будуть проти. А розводка вертикальна..то конфлікт інтересів буде завжди.
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05.04.2023 11:48 Відповісти
В мене також є все і регулювання батарей, але багато цього не мають,тому для початку треба добре регулювання в тепловузлі, а згодом індивідуально по квартирам.
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05.04.2023 14:15 Відповісти
 
 