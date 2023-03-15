Наступного тижня у деяких регіонах можуть завершити опалювальний сезон, - Герус

З початку наступного тижня у деяких регіонах можуть завершити опалювальний сезон через потепління.

Про це напсиав у своєму телеграм-каналі голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка в деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ", - зазначив він.

Він також зауважив, що через потепління в Україні суттєво зменшилося споживання електроенергії, зокрема завдяки роботі сонячних електростанцій.

"Водночас через пошкодження мереж обмеження у подачі електроенергії останніми днями були в Києві, Харкові, Житомирі, Одесі. Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації: електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У випадку міст - це дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС", - додав він.

Як повідомлялося, українська енергосистема наразі працює з резервом потужності, проте у деяких обласятх можуть бути застосовані нетривалі відключення.

