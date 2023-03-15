Наступного тижня у деяких регіонах можуть завершити опалювальний сезон, - Герус
З початку наступного тижня у деяких регіонах можуть завершити опалювальний сезон через потепління.
Про це напсиав у своєму телеграм-каналі голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка в деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ", - зазначив він.
Він також зауважив, що через потепління в Україні суттєво зменшилося споживання електроенергії, зокрема завдяки роботі сонячних електростанцій.
"Водночас через пошкодження мереж обмеження у подачі електроенергії останніми днями були в Києві, Харкові, Житомирі, Одесі. Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації: електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У випадку міст - це дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС", - додав він.
Як повідомлялося, українська енергосистема наразі працює з резервом потужності, проте у деяких обласятх можуть бути застосовані нетривалі відключення.
Ось ще подивитесь - Він встигае гадити на усіх фронтах
Скотиняка, мало його мотузив ….
А у своїх оселях теж опалювальний сезон завершите, га?
Паночки - то презирливо-лагідне від "пани".
Паничі - панські дітиабо молоді пани.
Компрене?
МОЖЕ ви і праві , якщо інший наголос поставити
Паночки і панночки - різницю бачите?
І все на цьому, будь ласочка!
Можуть бути автономні котельні на кілька будинків у ЖК - у нових комплексах таке є.
А взагалі, до початку масового будівництва хрущовок в Києві НЕ БУЛО центрального опалення - у будинках були котельні на вугіллі і це було ефективніше (хоча б тому, що нема проривів мереж і тепловтрат). Так що це совки цю фігню зробили!
ТОМУЩО , наприклад , у Словаччіни так роблять опалювання, що можно порахувати теплозатрати у кожній оселі. А в Україні все до кучи і на ціеі НЕУЧТЕНКЕ олигархи і їх обслуга ( типа геруса) заробляють мильони. ЇХ ЦЕ ВЛАШТОВУЕ , а українці мовчки платять бешені гроши
І за Ваше безпорадне життя інши мають страждати
В Україні їх поставити можливо лише в новобудовах, де горизонтальна розводка. От навіть у батьків будинок 90-х років, то й там це неможливо!
"суттєво зменшилося споживання електроенергії, зокрема завдяки роботі сонячних електростанцій".
І ось таки плюси він називає потеплінням?,падло,щоб тебе перекрутило.
