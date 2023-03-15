УКР
Наступного тижня у деяких регіонах можуть завершити опалювальний сезон, - Герус

тец,опалення,котельня

З початку наступного тижня у деяких регіонах можуть завершити опалювальний сезон через потепління.

Про це напсиав у своєму телеграм-каналі голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка в деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ", - зазначив він. 

Він також зауважив, що через потепління в Україні суттєво зменшилося споживання електроенергії, зокрема завдяки роботі сонячних електростанцій. 

"Водночас через пошкодження мереж обмеження у подачі електроенергії останніми днями були в Києві, Харкові, Житомирі, Одесі. Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації: електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У випадку міст - це дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС", - додав він.

Як повідомлялося, українська енергосистема наразі працює з резервом потужності, проте у деяких обласятх можуть бути застосовані нетривалі відключення. 

+8
Вночі калюжі замерзають. Чи не ранувато?
15.03.2023 11:17 Відповісти
+7
Герусу треба піаритися за гроші московії!!!
Скотиняка, мало його мотузив ….
15.03.2023 11:19 Відповісти
+5
Паночки!
А у своїх оселях теж опалювальний сезон завершите, га?
15.03.2023 11:20 Відповісти
давно одноглазый не толкал речь...
15.03.2023 11:17 Відповісти
Вночі калюжі замерзають. Чи не ранувато?
15.03.2023 11:17 Відповісти
Ранувато
15.03.2023 11:18 Відповісти
А у СЛОВАЧЧІНІ ще квітень буде , ххоч це клімат Одеси
15.03.2023 11:17 Відповісти
А у нас коли хочеш. Вночі холодно, вдень дощі. Сиро. Хоча, люди в підвалах, без тепла ,світла і води куди страшніше.
15.03.2023 11:20 Відповісти
Геруса у відставку ‼️‼️‼️Разом із ткаченко
15.03.2023 11:26 Відповісти
За Ткаченко то без слів. Що коштують його потуги навколо Лаври чи дозвіл на виїзд акторів, а про 95 з їх тупим серіалом ....Культура без Культури
15.03.2023 11:30 Відповісти


Ось ще подивитесь - Він встигае гадити на усіх фронтах
15.03.2023 11:33 Відповісти
Все ''зелене бидло'' у відставку!
15.03.2023 15:37 Відповісти
Та я знаю що ви з Одеси.
показати весь коментар
Самий поганий період коли ще не топлять і коли вже не топлять.
15.03.2023 11:18 Відповісти
Герусу треба піаритися за гроші московії!!!
Скотиняка, мало його мотузив ….
15.03.2023 11:19 Відповісти
Паночки!
А у своїх оселях теж опалювальний сезон завершите, га?
15.03.2023 11:20 Відповісти
Паничі, вроді
15.03.2023 11:27 Відповісти
Та ну???
Паночки - то презирливо-лагідне від "пани".
Паничі - панські дітиабо молоді пани.
Компрене?
15.03.2023 11:31 Відповісти
Я так добре українську не знаю , як ви но по мені ПАННОЧКИ від слова ПАНІ
МОЖЕ ви і праві , якщо інший наголос поставити
15.03.2023 11:37 Відповісти
(дуже терпляче):
Паночки і панночки - різницю бачите?
І все на цьому, будь ласочка!
15.03.2023 11:41 Відповісти
У їх хатах стоять котли з регуляторами температури...
15.03.2023 11:29 Відповісти
Ось автономку треба усім ставити і тоді ''опалювальний сезон'' як поняття взагалі зникне. Кожен буде обігріватися коли захоче.
15.03.2023 15:40 Відповісти
У Києві заборонено ставити індивідуальне опалення з котлами в картирах у будинках, вищих за 5 поверхів...
Можуть бути автономні котельні на кілька будинків у ЖК - у нових комплексах таке є.

А взагалі, до початку масового будівництва хрущовок в Києві НЕ БУЛО центрального опалення - у будинках були котельні на вугіллі і це було ефективніше (хоча б тому, що нема проривів мереж і тепловтрат). Так що це совки цю фігню зробили!
15.03.2023 15:45 Відповісти
Геруса треба гнати з влади

ТОМУЩО , наприклад , у Словаччіни так роблять опалювання, що можно порахувати теплозатрати у кожній оселі. А в Україні все до кучи і на ціеі НЕУЧТЕНКЕ олигархи і їх обслуга ( типа геруса) заробляють мильони. ЇХ ЦЕ ВЛАШТОВУЕ , а українці мовчки платять бешені гроши
15.03.2023 11:25 Відповісти
У мене в квартирі 24 градуси, відкриваю вікна... Навіть якщо і буде похолодання, то -5 точно вже не буде, вирубайте!
15.03.2023 11:26 Відповісти
А Ви краники на батареях ПРИКРУТИТЬ . Чи не зробили краники ?
І за Ваше безпорадне життя інши мають страждати
15.03.2023 11:30 Відповісти
У мене старий будинок, там краники на батареї не можна поставити...
15.03.2023 11:37 Відповісти
Чому ? А Ви сантехника запрошували ?
15.03.2023 12:26 Відповісти
Я це узнавав у сантехніка, коли батареї міняв... У будинку вертикальна розводка опалення - це значить, що немає технічної можливості поставити ані регулятор на батарею, ані лічильник тепла!

В Україні їх поставити можливо лише в новобудовах, де горизонтальна розводка. От навіть у батьків будинок 90-х років, то й там це неможливо!
15.03.2023 13:01 Відповісти
Якщо я за свої гроші прикручу, то зекономлю біля нуля, а встановлювати якісь краники маю за свої та порушуючи закон, бо ці краники будуть впливати на усіх. Хочу добитись відключення від центрального опалення і опалювати самому, а ви краники.
15.03.2023 12:19 Відповісти
Тому ГЕРУСА В ВІДСТАВКУ
15.03.2023 12:27 Відповісти
Коли ще жили до 14 року на ЮБК, то всім стояком скидались грошима на хабар, щоб нас ВІДКЛЮЧИЛИ від центрального опалення. Але самий прикол був в тому що фізично опалення не було вже років 5. Вже й саму котельню зруйнували і почали будувати щось інше. Але офіційно ми були підключені і комунальщики навіть намагалися з нас знімати кошти за опалення. Це був рік 2008-2009 приблизно.
15.03.2023 12:56 Відповісти
Важаю , що треба зробити великий судовий процес проти енергетичних компаний ЗА ШУЛЕРСТВО в продовж 31 року
15.03.2023 20:54 Відповісти
Так багато літер, і все заради цього:
"суттєво зменшилося споживання електроенергії, зокрема завдяки роботі сонячних електростанцій".
15.03.2023 11:34 Відповісти
Київ. Немає опалення від минулого четверга, після ракетної атаки. +17 у квартирі. Взимку навіть з опаленням було не більше, звик вже, та й рахунки менші виходять Можна вже й не вмикати.
15.03.2023 11:37 Відповісти
Чому цей ганд@н досі не за гратами???
15.03.2023 11:39 Відповісти
Посмотрел на две недели погоду,геруса на гілляку,це падло так і думає як всім погано зробить.Внука народила неділю назад хлопчика,знімають квартиру,ну як з немовлям в холодній квартирі?.

І ось таки плюси він називає потеплінням?,падло,щоб тебе перекрутило.

15.03.2023 12:00 Відповісти
Вітаю ! діти зараз дуже потрібні країні без дітей немає майбутнього .
15.03.2023 12:08 Відповісти
Так це вже тепло, якщо середня+4+5. А їй холодно, бо на субсидії сидить. У нас поруч здають дві квартири, обидві на субсидіях.
15.03.2023 12:22 Відповісти
 
 