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ВР (11730) декларація (851) законопроєкт (1777) електронне декларування (1016) Корнієнко (649)

ВР найближчими тижнями не розглядатиме законопроєкт про відновлення декларування, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

декларування,декларація

Законопроєкту про відновлення декларування в найближчі тижні не буде на розгляді Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам повідомив віцеспікер Олександр Корнієнко під час презентації антикорупційної програми НАЗК.

"Треба опитати керівників всіх фракцій щодо настроїв. В найближчі тижні цього питання в порядку денному нема", - сказав Корнієнко.

"Декларування було зупинене на початку війни…, коли ми не знали, як це буде. Зараз ми розуміємо, що можливість декларування є і люди декларуються", - зазначив віцеспікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларації за 2021 рік подали лише 7% нардепів. Здебільшого це "слуги", - ЧЕСНО (доповнено). ІНФОГРАФІКА

Водночас він не став коментувати, що депутати ставлять умовою свого голосування за повернення декларацій, що реєстр лишиться закритим для журналістів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
при чем здесь фракции, небритый уродец, если у вас моноб..ядство, то бишь монобольшинство.
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05.04.2023 11:15
+15
Та у вас, гівюки, завжди то канікули, то так ніколи.
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05.04.2023 11:14
+11
Дивіться падли… щоб не було з вами як з московськими попами !
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05.04.2023 11:20
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Та у вас, гівюки, завжди то канікули, то так ніколи.
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05.04.2023 11:14 Відповісти
Яке ****-о і неповага до громадян,вони що нас за непотріб держать ? мразі !
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05.04.2023 12:24 Відповісти
при чем здесь фракции, небритый уродец, если у вас моноб..ядство, то бишь монобольшинство.
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05.04.2023 11:15 Відповісти
Нема у них ніякого моно..., є шайка вилупків, які до корита закинули безмозглі зебіли надивившись тв 95 кваталу , тому й підтягують до голосування всяке лайно типу опзж ....
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05.04.2023 14:20 Відповісти
Дивіться падли… щоб не було з вами як з московськими попами !
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05.04.2023 11:20 Відповісти
Ще не накралися!
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05.04.2023 11:21 Відповісти
Настрої у суспільства витягнути ціх брехливих зрадніцких потвор
на смітник
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05.04.2023 11:21 Відповісти
капець) таке важке питання, шо навіть голосів монобільшості не вистачить))))
сосна бородата....
коли дерібан так монобільшості вистачає, а як звітувати в деклараціях то спихувати на глав фракцій, які поки проти
зелені тварі за 3 роки ше ні разу правди в парламенті не сказали, ні слова.... одна брехня, зашквари і виправдовування з перекладанням вини на хоч когось крім себе
цих слуг треба заборонити як антиукраїнську партію як коміністів чи опзж
а хоча як ти опзж заборониш якщо їх від слуг не відрізнити вже
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05.04.2023 11:24 Відповісти
Корнієнко, як там ся мають корабельні сосни?
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05.04.2023 11:24 Відповісти
Шо це за алкаш поруч з продавцем шаурми?
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05.04.2023 11:32 Відповісти
До ВР вони бомжували і збирали милостиню в різних регіонах СНД.
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05.04.2023 13:06 Відповісти
Що значить - які настрої у фракції?? То він прямо зізнається в тому, що якщо фінансово не поліпшити настрій членам та членкіням фракцій, то кіна не буде? Тобто ж і по всіх питаннях так?? Прям щиросердне видав.

А взагалі, чому по можновладцям реєстри закриті?? Вони не такіж українці як інші? Чи як каже депутатка Третякова може інші держслужбовці, які є у відкритих реєстрах люди низької якості? Як і діти з малозабезпечених сімей?

Начебто і не п'ятниця, а таке несуть. Чи особлива гуманітарка з Крлумбії підвалила..
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05.04.2023 11:24 Відповісти
" Під час військового стану не можна показувати засідання Верховної Ради, але можна підвищувати ціни на електроенергію та воду і влаштовувати "велику приватизацію"...

Логіка організованої злочинної групи..."
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05.04.2023 11:34 Відповісти
Аха, вибори теж не можна проводити, але подавати до суду на боржників по комунальці, людей що залишились без роботи, можна.

Якійсь однобокий й однобоковигідний воєний стан.
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05.04.2023 11:39 Відповісти
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05.04.2023 11:26 Відповісти
А їм ще й зарплату платять? 😂
Оце так "військова таємниця"!
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05.04.2023 11:52 Відповісти
Не потрібно розхитувати зеленого човна (майже the Beatles),
а то буде шкробати по дні!
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05.04.2023 12:01 Відповісти
Відновлюите і не вимахуитесь .
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05.04.2023 11:28 Відповісти
Знов не на часі? Шось ці пики нариваються...
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05.04.2023 11:28 Відповісти
як там вони кажуть - не на часі? Залізобетон а не відмазка
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05.04.2023 11:44 Відповісти
Ще треба тіршечки падаждать, - падправіть, падрісавать, пріпрятать, пєрєпісать всьо на родствєннічкав...
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05.04.2023 12:07 Відповісти
Все, що спрямоване на контроль влади (декларації, "Прозорро" і т.ін.) - не на часі, бо роз'єднує суспільство!
А от все, що гарантує підвищення рейтингів Банкової та Грушевського ("єдиний анал", хриплосики, закони і т. ін.) та прибуткі їм та їх хазяєвам - необхідні обмеження воєнного стану для об'єднання суспільства.

Не переплутайте!
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05.04.2023 12:09 Відповісти
От же ж холєра, як зарплати собі та ціни для населення підняти, то настрою фракцій ніхто не питається, а тут, диви які! в демократію грають. (((
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05.04.2023 13:08 Відповісти
Не на часі? Ще не все порахувати (вкрасти) встигли? Жаліємося що в бідній країні живемо Частина країни потопає в крові і сльозах, жиае майже у злиднях допомогаючи захисникам інша частина заробляє схематозами та договорняками відправляючи бабло в офшори є ще населення якому байдуже Всі ці частини це ми українці котрі живуть в багатій і чудовій Україні і будемо жити як що навчимося думати і домовлятися між собою і робити висновки Інакше не буде нас
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05.04.2023 13:49 Відповісти
Опять просят народного и забугорного волшебного пендюля.
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05.04.2023 17:17 Відповісти
 
 