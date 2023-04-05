ВР найближчими тижнями не розглядатиме законопроєкт про відновлення декларування, - Корнієнко
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Законопроєкту про відновлення декларування в найближчі тижні не буде на розгляді Верховної Ради.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам повідомив віцеспікер Олександр Корнієнко під час презентації антикорупційної програми НАЗК.
"Треба опитати керівників всіх фракцій щодо настроїв. В найближчі тижні цього питання в порядку денному нема", - сказав Корнієнко.
"Декларування було зупинене на початку війни…, коли ми не знали, як це буде. Зараз ми розуміємо, що можливість декларування є і люди декларуються", - зазначив віцеспікер.
Водночас він не став коментувати, що депутати ставлять умовою свого голосування за повернення декларацій, що реєстр лишиться закритим для журналістів.
Топ коментарі
+16 jklpqrs
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+15 Юрій Сластьон
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+11 Вадим Гаврильчик aa857c7a
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на смітник
сосна бородата....
коли дерібан так монобільшості вистачає, а як звітувати в деклараціях то спихувати на глав фракцій, які поки проти
зелені тварі за 3 роки ше ні разу правди в парламенті не сказали, ні слова.... одна брехня, зашквари і виправдовування з перекладанням вини на хоч когось крім себе
цих слуг треба заборонити як антиукраїнську партію як коміністів чи опзж
а хоча як ти опзж заборониш якщо їх від слуг не відрізнити вже
А взагалі, чому по можновладцям реєстри закриті?? Вони не такіж українці як інші? Чи як каже депутатка Третякова може інші держслужбовці, які є у відкритих реєстрах люди низької якості? Як і діти з малозабезпечених сімей?
Начебто і не п'ятниця, а таке несуть. Чи особлива гуманітарка з Крлумбії підвалила..
Логіка організованої злочинної групи..."
Якійсь однобокий й однобоковигідний воєний стан.
Оце так "військова таємниця"!
а то буде шкробати по дні!
А от все, що гарантує підвищення рейтингів Банкової та Грушевського ("єдиний анал", хриплосики, закони і т. ін.) та прибуткі їм та їх хазяєвам - необхідні обмеження воєнного стану для об'єднання суспільства.
Не переплутайте!