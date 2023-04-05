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безпека (656) Канада (1500) Жолі Мелані (55)

Україні потрібні гарантії безпеки навіть після перемоги, оскільки її сусідом залишатиметься агресивна країна, - глава МЗС Канади Жолі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелані,жолі

Для союзників по НАТО буде важливим продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії, але також після її перемоги у цій війні, оскільки країна-агресор залишатиметься сусідом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в середу у Брюсселі перед початком другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявила керівниця зовнішньополітичного відомства Канади Мелані Жолі.

"Вчора ми зустрілися з нашим другом, міністром Кулебою. Важливо, що ми продовжуємо підтримувати Україну, а також продовжуватимемо підтримувати Україну навіть після її перемоги. Важливо, щоб держави запропонували заходи довгострокової безпеки та гарантій для України, тому що навіть після перемоги вона залишатиметься сусідом дуже агресивної країни. І це була частина моєї декларації вчора, це саме те, що Канада представила на стіл (переговорів)", - зазначила Жолі.

Вона висловила сподівання на плідну дискусію, що відбудеться сьогодні з "партнерами та друзями Індо-Тихоокеанського регіону, оскільки Канада дуже зацікавлена в цьому регіоні та у його стабільності".

Відповідаючи на запитання, чи підтримує Канада пропозицію генерального секретаря НАТО щодо збільшення мінімальних витрат на оборону до двох відсотків від ВВП, вона зауважила, що Канада вже перевищила такий показник фінансування.

"Ми інвестували додатково (в оборону) 50 мільярдів доларів, закупили 88 літаків F-35. Ми продовжуємо перегляд нашої оборонної політики і будемо робити більше інвестицій", - зазначила Жолі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба озброювати Україну, а не говорити про мир, - глава МЗС Канади Жолі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
не просто агресивна... їбонута на всю голову..
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05.04.2023 11:45
+3
Найнадійнішна гарантія-- це ЛІКВІДАЦІЯ КАЦАПСТАНУ! Через утворення 20-30 маленьких, підконтрольних, країн!
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05.04.2023 12:21
+1
Пані Софіє! Ну ви ж розумна людина і знаєте що "меморандум" - то лише заява про наміри. Він не був ратифікований не те, що США чи московією, а навіть Україною. Наміри нікуди не поділися, а законів чи договорів, які б забеспечували виконання тих намірів Україна ні з ким не підписувала. Навіть після подій на Тузлі.

Ну а стосовно заяви про гарантії безпеки, то і тут все вірно. Ну не вірю я, що Україну приймуть в НАТО відразу після перемоги (а в те, що це станеться під час ведення бойових дій на нашій території зовсім не вірю). З цією владою те просто не можливо! А от договори, що забезпечать країні безпеку на час від перемоги до вступу в НАТО, потрібні.

Ну а зброї достатньо не буває ніколи
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05.04.2023 12:18
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не просто агресивна... їбонута на всю голову..
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05.04.2023 11:45 Відповісти
Даже коментувати цю дурню не хочеться.

АЛЕ , а як же Будапештский меморандум ? А ДЕ українські ракети і ЯО , що віддали раше под цей меморандум ? Українців вбивають . А ЩО ЦЕ ЗА ГОЛОВУВАННЯ КРАЇНИ ВБІВЦІ У РАДБЕЗІ?

Украіне не гарантії безпеці потрібни, а зброя і негайний вступ до НАТО.
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05.04.2023 11:48 Відповісти
Пані Софіє! Ну ви ж розумна людина і знаєте що "меморандум" - то лише заява про наміри. Він не був ратифікований не те, що США чи московією, а навіть Україною. Наміри нікуди не поділися, а законів чи договорів, які б забеспечували виконання тих намірів Україна ні з ким не підписувала. Навіть після подій на Тузлі.

Ну а стосовно заяви про гарантії безпеки, то і тут все вірно. Ну не вірю я, що Україну приймуть в НАТО відразу після перемоги (а в те, що це станеться під час ведення бойових дій на нашій території зовсім не вірю). З цією владою те просто не можливо! А от договори, що забезпечать країні безпеку на час від перемоги до вступу в НАТО, потрібні.

Ну а зброї достатньо не буває ніколи
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05.04.2023 12:18 Відповісти
Пан Евген , ви теж розумна людина.

«договори, що забезпечать країні безпеку на час від перемоги до вступу в НАТО, потрібні.»
Ну про які договори можно казати при БОСЯЦКИХ повадках хремля?

що , Канада почне воювати за Україну ? Там демократична країна . Агентів раши повно по світу ( відкритих і захованих) - сьогодні проукраїнське , а завтра може бути - проросійський уряд типа Орбана. І докі укожній країни будуть сперечатися що робити - Україну буле терщати кровавий звірі.

договори - це дурня. Потрібно вимагати вступ до НАТО., бо раша ГЕНОЦІДІТ ЦІЛУ НАЦІЮ
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05.04.2023 13:57 Відповісти
А ще подивитися доробитися з НАТО.

- воно бдітельность свою ослабило з піснями російських нимф СИРЕН . Зброю виготовляло не багато . В арміях краін практично нема солдат . А говорять що раша із китаем можуть напасти на краіНИ НАТО.

В мене питання - а що буде з Україною ? Вона просто згине в той боротьбі між НАТО І РАШЕЮ з китаем. ТАК ЩО ТІЛЬКІ ВСТУП ДО НАТО НАЙСКОРИШЕ .
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05.04.2023 14:10 Відповісти
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05.04.2023 14:28 Відповісти
Не впевнений, але двосторонні договори з найблищими сусідами (по анології 5 статті), можуть, на деякий час, збити пиху з московитів. Та з тим же Об'єднаним Королівством.
Звісно, що ніхто не захоче воювати в Україні, тому така робота повинна розпочатися зараз (про що, на мою думку, і йде мова). І ці договори будуть, хоч і дирявою, але все ж парасолькою на час до вступу України в НАТО. Як на мене, в той період цього буде достатньо (якщо це не затягнеться на більш, ніж рік-два), бо московія теж буде зализувати рани та поновлювати армію м'ясом, технікою, БК та ракетами і не буде здатна повторити повномаштабне вторгнення.
А от довгострокові гарантії безпеки - тільки як найшвидший вступ України в НАТО, тут цілком згоден. Але ж ви бачите дії цієї влади: вони зовсім не прискорюють рух до євро-атлантичної інтеграції, а, скоріш, навпаки...

Стосовно дописів нижче, то путлєр, своїми діями, розштовхав спляче НАТО і там іде робота по усуненню всього того, про що Ви написали. В усякому разі, мені хочеться в те вірити.

А прогнозувати: що було б якби щось не відбулось або було, але не так - невдячна справа. До того ж змінити те, що вже відбулося - неможливо, можна тільки виправити. Тому ставити задачі на майбутнє треба, ІМХО, ************** від того, що є, а не що було б, якби...
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05.04.2023 16:18 Відповісти
Пан Евген . Чим відризняется західна цивілізація від Азії ? Тим , що вони живуть зараз. Вони зараз мають високи оклади, вони зараз їздять постійно по вихідним по різним країнам , вони зараз одягаються( бо розроблена схема Массового модного одягу) , вони зараз купують хороші автівки і нерухомість, бо зроблені кредити від 0,1- до 5% річних І Т П
СКІЛЬКІ УКРАЇНЦІВ БУДУТЬ ПИЧКАТИ МАЙБУТНИМ? Колись мені розповідали , що пенс прийшов получити ордер на квартиру ( 30 років проробив на неї) і прямо у коридору вмер від радощі. Я ПРОТИ ТАКИХ підходів .
Тому зараз ВСТУП ДО НАТО , а недоліки в країні вирішувати попутно.

а те, що РАШКУ зупинять якись договора - це непрофесійний погляд
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05.04.2023 16:57 Відповісти
Я Вас розумію, пані Софіє, і навіть поділяю ваші думки, але, на жаль, наші бажання західним бюрократам до того місця, на якому люди, зазвичай, сидять. Тому й намагаюся якось більш реалістично дивитись на подібні речі.
Ну а фрази у майбутньому часі ("буде", "заплануємо", "створимо", "організуємо" і т.п.) з червня 2019-го мені вже оскому набили. І жодної фрази в минулому часі ("зробили", "завершили" чи щось подібне), окрім "розкрадено"...
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05.04.2023 17:33 Відповісти
НАТО треба, гарантій у нас на кожному туалетному папері написано з підписами президентів.
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05.04.2023 11:48 Відповісти
Найнадійнішна гарантія-- це ЛІКВІДАЦІЯ КАЦАПСТАНУ! Через утворення 20-30 маленьких, підконтрольних, країн!
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05.04.2023 12:21 Відповісти
А чому це гондурасєя повинна залишитися на мапі світу??
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05.04.2023 12:26 Відповісти
Тому отой агресивний сусід має бути роздроблений на країни-складники які були окуповані кацапами!
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05.04.2023 12:37 Відповісти
десь у 90х я вже чув про гарантії. тільки де ці гарантії поділись у 2014 і 2022 році?
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05.04.2023 15:09 Відповісти
найперше що нам треба це щоб у всіх БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ розмовах з росією захід посилався на Україну як на експерта з росії.

тоді вся російська брехня вмре в один день бо захід відразу казатиме - а от Україна каже що ви і далі по тексту...

більшого експерта ніж Україна з питань росії у світі не знайти, хіба що нохчо та ічкерія але вони під окупацією, їм не до того.
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05.04.2023 17:44 Відповісти
 
 