Україні потрібні гарантії безпеки навіть після перемоги, оскільки її сусідом залишатиметься агресивна країна, - глава МЗС Канади Жолі
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Для союзників по НАТО буде важливим продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії, але також після її перемоги у цій війні, оскільки країна-агресор залишатиметься сусідом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в середу у Брюсселі перед початком другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявила керівниця зовнішньополітичного відомства Канади Мелані Жолі.
"Вчора ми зустрілися з нашим другом, міністром Кулебою. Важливо, що ми продовжуємо підтримувати Україну, а також продовжуватимемо підтримувати Україну навіть після її перемоги. Важливо, щоб держави запропонували заходи довгострокової безпеки та гарантій для України, тому що навіть після перемоги вона залишатиметься сусідом дуже агресивної країни. І це була частина моєї декларації вчора, це саме те, що Канада представила на стіл (переговорів)", - зазначила Жолі.
Вона висловила сподівання на плідну дискусію, що відбудеться сьогодні з "партнерами та друзями Індо-Тихоокеанського регіону, оскільки Канада дуже зацікавлена в цьому регіоні та у його стабільності".
Відповідаючи на запитання, чи підтримує Канада пропозицію генерального секретаря НАТО щодо збільшення мінімальних витрат на оборону до двох відсотків від ВВП, вона зауважила, що Канада вже перевищила такий показник фінансування.
"Ми інвестували додатково (в оборону) 50 мільярдів доларів, закупили 88 літаків F-35. Ми продовжуємо перегляд нашої оборонної політики і будемо робити більше інвестицій", - зазначила Жолі.
Будь ласка, зачекайте...
АЛЕ , а як же Будапештский меморандум ? А ДЕ українські ракети і ЯО , що віддали раше под цей меморандум ? Українців вбивають . А ЩО ЦЕ ЗА ГОЛОВУВАННЯ КРАЇНИ ВБІВЦІ У РАДБЕЗІ?
Украіне не гарантії безпеці потрібни, а зброя і негайний вступ до НАТО.
Ну а стосовно заяви про гарантії безпеки, то і тут все вірно. Ну не вірю я, що Україну приймуть в НАТО відразу після перемоги (а в те, що це станеться під час ведення бойових дій на нашій території зовсім не вірю). З цією владою те просто не можливо! А от договори, що забезпечать країні безпеку на час від перемоги до вступу в НАТО, потрібні.
Ну а зброї достатньо не буває ніколи
«договори, що забезпечать країні безпеку на час від перемоги до вступу в НАТО, потрібні.»
Ну про які договори можно казати при БОСЯЦКИХ повадках хремля?
що , Канада почне воювати за Україну ? Там демократична країна . Агентів раши повно по світу ( відкритих і захованих) - сьогодні проукраїнське , а завтра може бути - проросійський уряд типа Орбана. І докі укожній країни будуть сперечатися що робити - Україну буле терщати кровавий звірі.
договори - це дурня. Потрібно вимагати вступ до НАТО., бо раша ГЕНОЦІДІТ ЦІЛУ НАЦІЮ
- воно бдітельность свою ослабило з піснями російських нимф СИРЕН . Зброю виготовляло не багато . В арміях краін практично нема солдат . А говорять що раша із китаем можуть напасти на краіНИ НАТО.
В мене питання - а що буде з Україною ? Вона просто згине в той боротьбі між НАТО І РАШЕЮ з китаем. ТАК ЩО ТІЛЬКІ ВСТУП ДО НАТО НАЙСКОРИШЕ .
Звісно, що ніхто не захоче воювати в Україні, тому така робота повинна розпочатися зараз (про що, на мою думку, і йде мова). І ці договори будуть, хоч і дирявою, але все ж парасолькою на час до вступу України в НАТО. Як на мене, в той період цього буде достатньо (якщо це не затягнеться на більш, ніж рік-два), бо московія теж буде зализувати рани та поновлювати армію м'ясом, технікою, БК та ракетами і не буде здатна повторити повномаштабне вторгнення.
А от довгострокові гарантії безпеки - тільки як найшвидший вступ України в НАТО, тут цілком згоден. Але ж ви бачите дії цієї влади: вони зовсім не прискорюють рух до євро-атлантичної інтеграції, а, скоріш, навпаки...
Стосовно дописів нижче, то путлєр, своїми діями, розштовхав спляче НАТО і там іде робота по усуненню всього того, про що Ви написали. В усякому разі, мені хочеться в те вірити.
А прогнозувати: що було б якби щось не відбулось або було, але не так - невдячна справа. До того ж змінити те, що вже відбулося - неможливо, можна тільки виправити. Тому ставити задачі на майбутнє треба, ІМХО, ************** від того, що є, а не що було б, якби...
СКІЛЬКІ УКРАЇНЦІВ БУДУТЬ ПИЧКАТИ МАЙБУТНИМ? Колись мені розповідали , що пенс прийшов получити ордер на квартиру ( 30 років проробив на неї) і прямо у коридору вмер від радощі. Я ПРОТИ ТАКИХ підходів .
Тому зараз ВСТУП ДО НАТО , а недоліки в країні вирішувати попутно.
а те, що РАШКУ зупинять якись договора - це непрофесійний погляд
Ну а фрази у майбутньому часі ("буде", "заплануємо", "створимо", "організуємо" і т.п.) з червня 2019-го мені вже оскому набили. І жодної фрази в минулому часі ("зробили", "завершили" чи щось подібне), окрім "розкрадено"...
тоді вся російська брехня вмре в один день бо захід відразу казатиме - а от Україна каже що ви і далі по тексту...
більшого експерта ніж Україна з питань росії у світі не знайти, хіба що нохчо та ічкерія але вони під окупацією, їм не до того.