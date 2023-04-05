У Києві комендантську годину на Великдень не скасовуватимуть, - КМВА

Громадян закликають не скупчуватися у великих кількостях в середині та біля храмів, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.

"В ніч на Великдень, 16 квітня комендантська година триватиме як завжди з 00.00 до 05.00. Без змін. В першу чергу для безпеки самих киян і гостей столиці. Потреби вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Від ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуть онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі Youtube та у Facebook. По завершенню комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик", - йдеться в повідомленні.

Попко закликав громадян не скупчуватися у великих кількостях в середині та біля храмів.

"Священнослужителі усім освятять великодні кошики! І не забувайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки – прямуйте в найближче укриття", - додав він.

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