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Виробництво 60-мм мінометних пострілів відновлено в Україні. ЗСУ вже отримали понад 100 тис. одиниць. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Українська бронетехніка" виготовляє не міну 60 мм калібру, а постріл. Збройним силам вже поставили понад 100 тис. одиниць.

Про це повідомили в компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Класична міна пострадянського зразка – це корпус без встановленого патрону та підривача, всі складові якої вкручуються вже на позиціях, що потребує від артилеристів вищого рівня підготовки та більше часу для виконання бойового завдання. Наш мінометний постріл – це повністю споряджений максимальним пороховим зарядом постріл, герметично запакований в індивідуальний тубус. Його можна використовувати відразу на позиціях без додаткової підготовки, що додає нашим військовим мобільності", - розповів гендиректор компанії Владислав Бельбас.

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60-мм мінометний постріл виробництва "Української бронетехніки" прийнятий на озброєння в кінці 2018 року. З 2019 року розпочалося серійне виробництво для потреб української армії.

"На жаль, з початком повномасштабного вторгнення, частина виробничих потужностей підприємства було втрачено, частина потрапила в окупацію. На даний момент "Українська бронетехніка", використовуючи принципи розподільчого виробництва, на релокованих майданчиках відновила можливості серійного випуску таких потрібних для Сил оброни боєприпасів", - запевнив Бельбас.

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Виробництво 60-мм мінометних пострілів відновлено в Україні. ЗСУ вже отримали понад 100 тис. одиниць 01
Виробництво 60-мм мінометних пострілів відновлено в Україні. ЗСУ вже отримали понад 100 тис. одиниць 02
Виробництво 60-мм мінометних пострілів відновлено в Україні. ЗСУ вже отримали понад 100 тис. одиниць 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
З того, що пишуть та кажуть солдати з фронту, саме таких малих мінометів, автоматичних гранатометів та інших "дрібничок" нашим не вистачає в окопах.
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05.04.2023 12:20
+32
Ага, щаззз. Вава трупом ляже але цього не допустить, бо то програма Пороха з яким він воює і досі.
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05.04.2023 12:27
+26
оце гарно !
молодці!
проти мьясних атак рашистів саме потрібні дрон-міномет

ще б мінометів в достатній кількості
KBA-118 mortarТип, міномет. Походження, Україна. На озброєнні, 2015 ("Барига смародьоріл") - нині.
вага - 12,5 кг
ефективна дальність - 1,5 км

The Special Forces of Ukraine shoots 60-mm mortars at the KBA-118 mortar
https://www.youtube.com/watch?v=irfF-aLPSJM
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05.04.2023 12:20
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05.04.2023 12:18 Відповісти
З того, що пишуть та кажуть солдати з фронту, саме таких малих мінометів, автоматичних гранатометів та інших "дрібничок" нашим не вистачає в окопах.
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05.04.2023 12:20 Відповісти
оце гарно !
молодці!
проти мьясних атак рашистів саме потрібні дрон-міномет

ще б мінометів в достатній кількості
KBA-118 mortarТип, міномет. Походження, Україна. На озброєнні, 2015 ("Барига смародьоріл") - нині.
вага - 12,5 кг
ефективна дальність - 1,5 км

The Special Forces of Ukraine shoots 60-mm mortars at the KBA-118 mortar
https://www.youtube.com/watch?v=irfF-aLPSJM
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05.04.2023 12:20 Відповісти
Чудово! А тепер чекаємо на відновлення ракетної програми.
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05.04.2023 12:23 Відповісти
Ага, щаззз. Вава трупом ляже але цього не допустить, бо то програма Пороха з яким він воює і досі.
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05.04.2023 12:27 Відповісти
Він готовий пожертвувати усима українцями, аби тільки не Порох
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05.04.2023 12:55 Відповісти
А все потому что даже он понимает, что против Пороха он - говно. ЗЕленое.
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05.04.2023 21:10 Відповісти
Ну, це добре. Значить, Бельбас не бельбас. А толковий керівник на своєму місці.
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05.04.2023 14:20 Відповісти
А безопасность при транспортировке ? По моему это не очень разумное решение .
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05.04.2023 12:25 Відповісти
таки да, але й порох окремо теж може підірватись
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05.04.2023 12:27 Відповісти
Наслідки від підриву пороху та всієї міни різні . І транспортуватись вони потрібні не поруч .
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05.04.2023 12:31 Відповісти
Головніше там навіть не порох , а вкручений підривач .
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05.04.2023 12:33 Відповісти
Красиві!
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05.04.2023 12:27 Відповісти
А хто пояснить, навіщо ці, ніби кільця, на хвості (по 3)?
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05.04.2023 12:29 Відповісти
Чаще всего только метательного заряда для миномёта недостаточно, и для выполнения стрельбы для дальних расстояний мине требуется дополнительное ускорение. Тогда и применяют такие «тряпочки». Фактически это тканевые мешочки, для их изготовления чаще всего используется хлопчатобумажная ткань, но иногда и шёлковая. Внутри находится оружейный порох.

Дополнительные заряды изготавливаются заводским способом, хранятся в полиэтиленовых пакетах и вскрываются перед выстрелом - их крепят на хвостовик мины, ближе к стабилизатору, на котором расположены круглые отверстия, которые называются огнепередаточными.
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05.04.2023 12:34 Відповісти
А що то за металева скоба на підривачу? Запобіжник?
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05.04.2023 14:08 Відповісти
100 % Все верно . Небольшое уточнение Тряпочки это старая советская школа. То что на фото это пластиковые картриджи не отечественного производства. Они легко защелкиваются на хвостовик мины. Преимущество ничего вязать ничего разрывать не нужно, скорость снаряжения , воспламенение через оболочку . За счет точного количества пороха в картридже достигается высокая точность выстрела. Тряпочки прошлый век ))
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10.04.2023 14:41 Відповісти
Додаткові заряди. Чим більше зарядів, тим далі міна летить. Дальність пострілу можна регулювати і кутом нахилу ствола, але цього недостатньо.
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05.04.2023 12:37 Відповісти
Відновили виробництво - чудово🤔🧐😁 Але транспортувати міни з вкрученим підривачем... не знаю... не знаю. В радянській армії, як би ми до неї не ставилися, за таку зерню начальник служби РАВ би бошку відірвав командирам вогневих підрозділів за таку ініціативу. Не дарма в одній з армійських приказок говорилось "Ініціативний дурак хуже врєдітєля". До речі, вкрутити головний підривач справа декількох секунд, не потрібно "ні ума, ні фантазії" для цього і є в кожному артилерійському розрахунку певний номер, в обов'язки якого і входить вкручувати отой самий підривач та встановлювати його на миттєву, фугасну або уповільнену дію ( останніх дві установки для пострілів снарядами). Ось какось-такось🤗
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05.04.2023 12:39 Відповісти
А у чому різницяца між миттевою и фугасною діямі?
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05.04.2023 12:51 Відповісти
Фугас- підрив с затримкою. вікористовується для укріплень .
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05.04.2023 13:07 Відповісти
фугас це і є вибуховий, з затримкою чи без.
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05.04.2023 19:33 Відповісти
Уламкова або фугасна дія снаряда залежить від властивостей цілі та характеру завдання, що виконується й визначається типом і відповідною установкою детонатора.
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06.04.2023 09:36 Відповісти
не буду з дурнем сперечатись
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06.04.2023 20:26 Відповісти
"мгновенный" режим предназначен для поражения осколками - мина\снаряд взрывается над поверностью землм в момент касания взрывателем, а "фугасный", это с замедлением - мина\снаряд за счет кинетической энергии зарывается в землю, либо в строении пробивает перекрытие и взрывается внутри помещения, режим применяется для разрушения фортификационных сооружений и зданий.
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05.04.2023 13:14 Відповісти
Думаю, що логістика знає, якщо береться транспортувати
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05.04.2023 12:54 Відповісти
Дивіться відео, натівські снаряди теж йдуть в тубусах споряджені. Усі ці підривачі чи взривателі накольної дії безпечні. В транспортному положенні голка-накольник та капсуль-детонатор знаходяться в різних площинах, один елемент горизонтально інший вертикально, принцип майже всіх взривателів. Ще є пєзопідривачі як в рпг, там треба або чеку знімати або ковпачок крутити чи витягувати, щоб замкнулись контакти пєзоелемента і електродетонатора. Крім того повне взведення буває ще інерційне при виході снаряда із ствола - від сильного поштовху елементи стають в бойове положення
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05.04.2023 13:41 Відповісти
Там потрібна не тільки інерційна дія,а ще й обертальна..Запобіжні кульки силою інерції розходяться бойок звільняється
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05.04.2023 16:22 Відповісти
Хіба такі міномети нарізні? А якщо ствол без нарізів, то звідки береться обертання? Хвостовик закручує?
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05.04.2023 19:55 Відповісти
Так.До 600 об/хв.Танкові 125мм снаряди з гладкоствольної гармати теж.
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05.04.2023 20:55 Відповісти
Мой кум - танкист, служил в ГДР на т62. Так он говорил, что при загрузке снарядов в танк их переносят взрывателем в низ и даже падение на асфальт не приводит к взрыву, взводится снаряд при выстреле от ускорения.
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05.04.2023 21:16 Відповісти
Верно.Для взвода взрывателя нужны силы инерции и центробежная.Исключение составляют пьезоэлектрические взрыватели,применяемые в основном на кумснарядах
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06.04.2023 07:10 Відповісти
Идеальная штука ломать оборону на отдельных участках. В меру легкая, мобильная, достаточно убойная. Закрепился спокойно в 4 км от блиндажа, поднял мавик и работаешь. А если в наличии ещё и бтр есть, да связь нормальная, то это 99% солидная кучка хороших русских.
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05.04.2023 13:49 Відповісти
Подобається кількість. Якщо це справді українське виробництво то це достойно. Але звичайно треба ще більше. На багато більше.
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05.04.2023 14:05 Відповісти
Поясніть недолугим менеджерам, щоб на тубі писали українською -- "УЛАМКОВА" , а не "осколкова" !!! Бо те, що ви в кінці не дописали "я" , це не означає , що ви написали українською !!!
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05.04.2023 14:47 Відповісти
Такий макет дали з України у, наприклад, Чехію. Ви шо думаєте шо то виробляють на терріторії України. Вже б знайшовся полюбовник рюського миру, та й навів ракети.
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05.04.2023 15:39 Відповісти
Абревіатуру ОФ розуміють навіть в Африці та Монголії. Осколок чи уламок ? Академічні словники містять і те і те. Але більшість мовознавців визнають що частинку розірваного снаряду правильніше називати осколком (снаряд розкололо вибухом)
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05.04.2023 15:43 Відповісти
.. "поясніть недолугим " - ну навіщо ж так ?? Во первых : какая разница на каком языке ? по-друге : якщо написано українською мовою з помилкою то це означає, що людина намагалася сформулювати українською. Намагалася!!! незважаючи на складнощі. По-третє: ті люди які це виробляють вони всі до одного розмовляють російською. третина їх етнічні росіяни. Інших спроможних це зробити в Україні просто немає.

"Недолугі " -це точно не про них

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10.04.2023 14:25 Відповісти
Дуже вони на американські схожі, хіба що напису "HE" немає.
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05.04.2023 15:07 Відповісти
А нужно их сто тыс в день....
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05.04.2023 19:19 Відповісти
Хоч щось, починати з чогось треба.
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05.04.2023 20:06 Відповісти
фігурні дівчатка
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05.04.2023 21:02 Відповісти
Знаю підприємство, яке на початку 80-х років виливало корпуси до мін калібру 82 мм. З тих пір вони своє ливарне виробництво тільки покращили.
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05.04.2023 23:01 Відповісти
Респект
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05.04.2023 23:21 Відповісти
ЗСУ вже отримали понад 100 тис. одиниць
--
Але ж яйця по 17грн, асфальт, боНевтік....ех.
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06.04.2023 01:03 Відповісти
Жваво! До *********** би ще й міномети.
І подібні міни до безпілотника прилампічити.
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06.04.2023 01:23 Відповісти
 
 