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8 квітня завершуємо опалювальний сезон у Києві, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

опалення

З огляду на погодні умови міська рада Києва вирішила завершити опалювальний сезон 8 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко зауважив, що відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління.

"Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше", - зазначив мер столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опалювальний сезон завершать щойно дозволять температурні показники, - Чернишов

Кличко додав, що для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці - одна з найбільших у Європі. І налічує понад 2,7 тис км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Давно пора а то тепло на улице а они батареи шпарят шоб население баблосы платили....
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05.04.2023 12:24
+2
Ну +4 - не так вже й тепло. Тим більш люди літнього віку мерзнуть, як правило і вікна у багатьох не металопластикові.
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05.04.2023 12:31
+2
Я батареи уже 1,5 месяца как отключил. Но, правда, конечно дом греется от магистральных труб, потому и не холодно.
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05.04.2023 12:41
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Давно пора а то тепло на улице а они батареи шпарят шоб население баблосы платили....
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05.04.2023 12:24 Відповісти
Ну +4 - не так вже й тепло. Тим більш люди літнього віку мерзнуть, як правило і вікна у багатьох не металопластикові.
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05.04.2023 12:31 Відповісти
Люди літнього віку мають субсидії,і срать вони хотіли на платіжки.У нас опалення на дім самі перекрили майже 2 неділлі назад і ніхто не замерз.
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05.04.2023 13:59 Відповісти
До 15 квітня потрібно продовжувати опалювальний сезон, це обумовлено прогнозом погоди який обіцяє заморозки! Завчасно відключене опалення спричиняє аварії на електромережах, бо люди вмикають електроопалення! Тому потрібно продовжувати опалювальні сезони до кінця квітня за потреби, бо аварії на енергомережах загрожують національній безпеці!
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05.04.2023 14:42 Відповісти
Казочки від зелених тут не потрібні.Аваріям в електромережах запобігає захист.Національній беспеці більше всього загрожують ідіоти.Люди впершу чергу думають,як прожити без роботи замість включати електроопалення
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05.04.2023 14:47 Відповісти
Якщо не топити при плюс 4 то через тиждень в хаті буде 7-8. Це якщо там живеш і пукаєш.
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05.04.2023 13:03 Відповісти
А скільки буде якщо тільки пукаєш але не живеш?Приїхав,попукав і поїхав де тепліше і пукати не можна...
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05.04.2023 13:40 Відповісти
Это весь тиждень должна быть такая температура и ночью и днем, но открываем прогноз погоды и видим, что весь апрель это уже в среднем + 14 днем и +5 ночью. Поэтому в домах никак не может быт +7-8, минимум 18-19, что считается биологически приемлемой для, просто наши люби не привыкли к такой температуре, тогда как европейцы так и живут всю зиму.
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05.04.2023 15:08 Відповісти
можна і сьогодні завершити! весна на дворі! все цвіте та пахне!
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05.04.2023 12:30 Відповісти
мне ещё комфортно, на батарею накинул покрывало правда
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05.04.2023 12:32 Відповісти
Я батареи уже 1,5 месяца как отключил. Но, правда, конечно дом греется от магистральных труб, потому и не холодно.
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05.04.2023 12:41 Відповісти
В тебе метрові стіни без вікон?
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05.04.2023 13:04 Відповісти
Ні, 15 см пенопласту на стінах і вікна з інфрачервоною плівкою.
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05.04.2023 13:55 Відповісти
********, давно нужно было его выключить, пару зим так батареи не жарили как в этих двух месяцев! Нормально уродцы деньги с людей выкачивают!!!!
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05.04.2023 12:51 Відповісти
Це де так жарять? В Рязані?
Кацапчик, я тебе пам'ятаю. Ти сереш ротом.
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05.04.2023 12:55 Відповісти
давно пора перевести все дома на ИТП. тогда каждый дом сам будет решать,когда включать и какую температуру держать. а то греют червей с землеройками и рады...в этом плане в частном секторе хорошо. я уже месяц как не топлю. да и среди зимы в тёплые дни отключал котёл. в доме 16-17,это нормально.
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05.04.2023 13:09 Відповісти
ахаха, 16-17 в принципе это не нормально для офисных помещений, не говоря уже про жилые
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05.04.2023 13:31 Відповісти
стандарт- метр от батареи и на высоте также 1 метра,температура должна быть 18-19 градусов. в жилом помещении,но это не значит,что 18-19 будет на расстоянии двух метров,или в сортире,где вообще нет батареи. во вторых,чем выше температура,тем быстрее стареет организм.
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05.04.2023 14:37 Відповісти
Самая большая проблема это пересушенный воздух от батарей, 90% заболеваний верхних дыхательных путей от чрезмерно сухого воздуха.
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05.04.2023 15:12 Відповісти
нормативные документы гласят, что нормативной является температура не ниже +20 градусов по Цельсию в угловых комнатах и +18 в остальных. Мне при 22 дома уже прохладно, ниже 20 вообще дубарь, физиологически терморецепция у меня такая, мерзляк
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05.04.2023 15:49 Відповісти
По ІТП не все так просто.Коли річ іде,що потрібні кошти на ІТП,козли з субсидіями говорять,що іх все влаштовує і він ім не потрібен
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05.04.2023 14:06 Відповісти
так,є такі кАзли...але якщо прийняти закон на державному рівні,то кАзли нікуди не подінуться!
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05.04.2023 14:39 Відповісти
Не знаю як де,а у Львові квітень поки що такий самий холодний як лютий.А лютий був найбільш холодним за цю зиму.Як тільки сонце я рвусь на городець щось посадити,але земля схоплена зверху льодом і бачу що садити в неї не варто навіть цибульку чи часник.Краще хай прогріється,і посажене і посіяне потім догонить і перегонить навіть озиме...І хоч вітер постійно північний,холодний,але природа візьме своє.Пару днів сонця і холоду скажем допобачення...
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05.04.2023 13:52 Відповісти
 
 