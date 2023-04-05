Благодійний фонд Favbet Foundation передав ЗСУ два ударних БПЛА "Лазар"

Благодійний фонд Favbet Foundation придбав та передав військовим два спеціальні тактичні комплекси безпілотного авіаційного комплексу "Лазар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду, інформує Цензор.НЕТ.

Ці комплекси вже стоять на озброєнні ЗСУ.

Обладнання було передано особовому складу бригади спеціального призначення. Серед військовослужбовців апарати отримали умовну назву Favbet-1 та Favbet-2.

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Всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 95 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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