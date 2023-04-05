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Благодійний фонд Favbet Foundation передав ЗСУ два ударних БПЛА "Лазар"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

favbet

Благодійний фонд Favbet Foundation придбав та передав військовим два спеціальні тактичні комплекси безпілотного авіаційного комплексу "Лазар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду, інформує Цензор.НЕТ.

Ці комплекси вже стоять на озброєнні ЗСУ.

Обладнання було передано особовому складу бригади спеціального призначення. Серед військовослужбовців апарати отримали умовну назву Favbet-1 та Favbet-2.

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Всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 95 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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Автор: Анна Судак
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вас же мали заблокувати, чому контори все ще працюють??!
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05.04.2023 14:51 Відповісти
Оцих "благодійників", що витрушують гроші в залежних ігроманів, ще й в рекламах по ТБ розкручують.
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05.04.2023 15:16 Відповісти
Підлизуєтесь, паскуди? Промені "швидкої насті" вам!
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05.04.2023 15:56 Відповісти
 
 