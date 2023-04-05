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ЗСУ успішно контратакували росіян біля Авдіївки, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

авдіївка

Захисники України провели успішну контратаку біля Авдіївка на Донеччині, просунувшись впритул до населеного пункту.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Українські сили, ймовірно, провели контратаку на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, вказують на те, що українські сили, ймовірно, відбили позиції на північний захід від Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися впритул до населеного пункту", - повідомили в Інституті.

При цьому в ISW зазначили, що наразі незрозуміло, чи то українські сили все ще утримують ці позиції, чи вони провели розвідувальну операцію і згодом залишили цей район.

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Також аналітики твердять, що окупанти 4 кквітня не проводили на заході Донеччини жодних підтверджених наземних атак.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Капітан ЗСУ Валерій Прозапас (воює якраз під Авдіївкою) прямо зараз, в ефірі телеканалу Еспресо стверджує, що це навіть не контратака, а просто переміщення лінії фронту туди-сюди в умовах позиційних боїв; короче "відновили втрачені напередодні позиції".
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05.04.2023 14:33
+19
Бережи вас Господь, Герої наші !!!
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05.04.2023 14:43
+18
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.04.2023 14:50
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В Аслана на твіті куча відео зачистки окопів з орками .
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05.04.2023 14:32 Відповісти
Аслан-это кто?
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05.04.2023 15:25 Відповісти
Ти не знаєш Аслана????

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05.04.2023 15:34 Відповісти
Капітан ЗСУ Валерій Прозапас (воює якраз під Авдіївкою) прямо зараз, в ефірі телеканалу Еспресо стверджує, що це навіть не контратака, а просто переміщення лінії фронту туди-сюди в умовах позиційних боїв; короче "відновили втрачені напередодні позиції".
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05.04.2023 14:33 Відповісти
Як би там не було, а переміщення лінії фронту "туди" - завжди добре
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05.04.2023 15:26 Відповісти
Бережи вас Господь, Герої наші !!!
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05.04.2023 14:43 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.04.2023 14:50 Відповісти
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05.04.2023 14:57 Відповісти
Шо трапилось? "Білому Орелу" під цією новиною ще сраку не лизали, то ви прибігли заповнювати цей недолік?
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05.04.2023 16:44 Відповісти
 
 