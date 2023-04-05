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Новини Політика України
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СБУ (10022) Сівкович (28) ФСБ (1343) Баранецький Руслан (13) Наумов Андрій (52)

ФСБ РФ замовила звільнення Баранецького з посади заступника глави СБУ та призначення на його місце Наумова, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

андрей,наумов

У звільненні з посади заступника глави СБУ Руслана Баранецького зіграла свою роль ФСБ РФ. Натомість там лобіювали призначення Андрія Наумова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДБР.

З оприлюднених розмов колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича та ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча стає відомо, що Кулініч лобіював призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника голови СБУ.

За даними ДБР, сам Кулініч співпрацював із ФСБ РФ. Його діяльність курував так званий "політичний офіс" у Москві, який організували за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.

Так, у розмові Сівкович запитував: "А Департамент контрразведки полностью не его (ексголови СБУ Івана Баканова, - ред.)?

Кулініч відповів: "Ну, я скажу таким образом, я там плюс-минус удерживаю ****. Поэтому, ну, задача на это место вывести "Охотника" (ексначальник ГУ ВБ СБУ Андрій Наумов - ред.).

Так, на посаду першого заступника глави СБУ замість Руслана Баранецького лобіювали Наумова. 

"Ну, вместо Бараневского (експерший заступник Голови СБУ Руслан Баранецький, - ред.)", - сказав на записах Сівкович. Він наполягав, щоб Наумова призначили першим заступником глави СБУ.

Також читайте: Ексгенералу СБУ Наумову повідомили про підозру у шахрайстві, - ДБР

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+98
І хто ж його призначав?
є 3 людини у державі, здатні це зробити: зеленський/голова сбу/президент єрмак
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05.04.2023 14:59
+70
"який організували за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович"
Ну і ким же є слуга хрін знає якого народу гетьманцев, який був помічником цього сівковича?
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05.04.2023 15:00
+30
Сівкович лобіював і ніхто не здогадався що наумов це ворог Украіни?
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05.04.2023 15:03
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І хто ж його призначав?
є 3 людини у державі, здатні це зробити: зеленський/голова сбу/президент єрмак
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05.04.2023 14:59 Відповісти
А , если-бы ему🤢сказали ,прыгнуть с пятого этажа ? Назначив на все важные должности , сплошных кротов -врагов Украины -означает что он сам АГЕНТ , отрабатывающий место или супер жадныйкретин , севший не в свои сани!
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05.04.2023 15:46 Відповісти
є ще одне пояснення: може він просто рідкісний долбо***б? але картавий і дуже артистичний....а ким тоді є 73% мудрого наріду,які його вибрали??
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05.04.2023 16:23 Відповісти
Тут той випадок, коли "пізнала с...ка віхтя".
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05.04.2023 19:33 Відповісти
+++ Або яке йщло таке й здибало.
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05.04.2023 19:50 Відповісти
Рідкісний долбойоб чи агент кремля, але як українці могли вибрати такого мерзенного, недолугого, тупого ********? Невже в головах тих 73% гуляє тільки вітер з гівном?
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06.04.2023 12:02 Відповісти
йде 9-й рік відкритої війни....раZZії з Україною.... 5-а колона-ЦЕ НАЙСТРАШНІША зброя рашистів в Україні,
шуфричі, бойки, мазураші, дубінскі, шефіри, татарави, єрмачки, гундяєвське кривослав`я та інші адепти руSSкого міра, на жаль, ЩЕ бігають по Україні та роблять свої чорні справи....
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05.04.2023 16:24 Відповісти
Тому що "мудрий нарід" вибрав паржать
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05.04.2023 19:51 Відповісти
Вибори під час війни несуть великий ризик приходу до влади шахраїв, які пообіцяють швидкий мир.
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06.04.2023 10:18 Відповісти
+++
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06.04.2023 15:02 Відповісти
Оце вже просто в "глаз"-президент єрмак. А зеля просто "мальчик для видосиков"
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05.04.2023 19:13 Відповісти
Його призначили гроші. Оті, з пяти підприємств Сівковіча, які зараз на ноль множать. Виходить, що москалям вдалось замінити кар"єрне просування силовиків з професіоналізму на гроші. Тепер сидіть і думайте хто з них наш, а хто котигорошок. Бо ніхто ж не питає, як молодий оперок з Зугрезу зміг зробити карколомну кар"єру в Києві, купив квартиру, гелендваген і ще поляну накрив. Не хочеться вірити, що він шпигун, він просто поважна людина, а ціх невдах київських, кропивницьких і т.д. так хочеться погнати під три чорти коли є такі перспективні, заможні, улесливі, платиспроможні. І назріла пора знов запитувати: ЧТО ДЕЛАТЬ?" Напевно треба створювати новий віськовоправоохоронний орган - воєнная контрозвідка, такий собі український СМЕРШ. Орган не повязаний зі старими силовими структурами. Зі співробітниками, які не були на службі з 2005 року, коли почалась підготовка расєї до нападу на Грузію. З підпорядкуваням військовому командуванню але з завданнями у глухому тилу. Може це й маячня, але на фоні діяльності котигорошка і хижака може й ні. Поки є час перевірити кожну хату, кожного "окруженця", кожного батрака на росії і знайти тих латентних шанувальників мозьковської школи кгбє.
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06.04.2023 12:28 Відповісти
Шпигун на зраднику сидить і ворогом поганяє...?!ФСБ руліт...?
ї
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06.04.2023 12:36 Відповісти
ага, це зрозуміло..., ну а ми що? як завжди погодилися? а зараз що? кого зараз лобіює фсб росії? хто в них там фаворит? їх всі призначення влаштовують в наше сбу, або є якій зауваження..., ми розглянемо...
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05.04.2023 14:59 Відповісти
"який організували за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович"
Ну і ким же є слуга хрін знає якого народу гетьманцев, який був помічником цього сівковича?
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05.04.2023 15:00 Відповісти
агентом ФСБ "Сумраком" він є....
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05.04.2023 16:25 Відповісти
Да Гетьманцев уже и не прячется.. Он тупо валит украин экономику... Рассказывать Бубочке что кругом враги и завистники а народ - тупой и не понимает его гениальные реформы.
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05.04.2023 17:30 Відповісти
Блд.,"залатой ключік" та буратіно
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05.04.2023 15:02 Відповісти
Сівкович лобіював і ніхто не здогадався що наумов це ворог Украіни?
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05.04.2023 15:03 Відповісти
Писали офіційний запит на фірменному бланку в ОП?
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05.04.2023 15:05 Відповісти
"А кто это сделал?" (с)
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05.04.2023 15:06 Відповісти
Ви нє панімаєтє, ета другоє...
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05.04.2023 15:13 Відповісти
Вже треба шоб госдеп оприлюднив оті відосіки з Оману - шоб ми знали кого, коли, скіки і головне за скіки ********** здав наришкіну Україну.
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05.04.2023 15:19 Відповісти
Проросійській агентурі навколо Зеленського вдалося реалізувати одну з основних вимог Росії - не приєднання України до НАТО. І поки Зеленський керує Україною ми не станемо членом НАТО. А допоки ми не станемо членом НАТО ми вічно будемо полем бою між НАТО і союзом Росія-Китай
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05.04.2023 15:21 Відповісти
"ФСБ лобіювало ..." Це як ??
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05.04.2023 15:21 Відповісти
Усі надії ДБР та офісу преЗЕдента на те, що жодному з 73%-х зебілів не прийде до голови таке питання. Ну хоча би тому, що приходити нема куди.
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05.04.2023 18:04 Відповісти
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05.04.2023 15:24 Відповісти
"Зробимо" - це про Зе та оточення, "їх" - це про народ України.
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05.04.2023 17:39 Відповісти
З повідомлення від дбр виходить що українським СБУ фактично керувало ФСБ.
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05.04.2023 15:26 Відповісти
Путін дав особисту рекомендацію да призначення Турчинова і Парубія.
Що тут говорити про якогось Вакарчука, чи Вятровича.
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05.04.2023 15:31 Відповісти
Як не дивися - ти тупий подоляковий троль.
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05.04.2023 15:47 Відповісти
А сейчас кто ?Дерьмак рекомендует ? Хрен редьки не слаще 🤮
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05.04.2023 15:55 Відповісти
тобто то все росіяни на виборах голосували? ого!
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05.04.2023 15:40 Відповісти
Так прямо " усіх без винятку років незалежності усі важливі посади"?
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05.04.2023 17:37 Відповісти
Не пишіть дурниць. Лише 2 періоди: за президентства януковоча і за преЗЕденства зеленського. Звісно, і за інших президентів агентів фсб в СБУ вистачало, але напряму керівництво СБУ мацква не призначала.
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05.04.2023 18:08 Відповісти
Якщо це на мій пост, то прочитайте іще раз.
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05.04.2023 18:22 Відповісти
Даруйте, на довгій гілці не туди встромив.
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06.04.2023 09:42 Відповісти
Крот на кроті сидить і кротом поганяє і фсбшниками затверджується...Як так?
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05.04.2023 15:30 Відповісти
и бакланов опять не виноват????????????
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05.04.2023 15:35 Відповісти
реба Гетманцева на поліграфі негайно перевірити, а може і затримати ...бо він був помічником Сівковіча..і дивні проросійські законопроекти подавав і подає ))
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05.04.2023 15:35 Відповісти
У черзі на поліграф Гетманцев десь посередині або в кінці.
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05.04.2023 17:43 Відповісти
Кулініч лобіював призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника голови СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3410269
Перед ким, цікаво, він "лобіював" це призначення?
Перед Бакановим, громадянином єрєфії?!
Перед дєрьмаком, агентом ФСБ Козирєм?!
Та перестаньте гнати!
Хоча, літінант, мабуть, так і скаже: нівінаватая я, он сам прішол!
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05.04.2023 16:07 Відповісти
САУПАДЄНІЄ?
поДУМАЙ!!!
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05.04.2023 16:11 Відповісти
Дуже цікаво....ФСБ лобіювало Кулініча,Кулініч Наумова...Перед ким,перед Ваняткою Бакановим? А той перед Зельцем? Таке враження,що Вова Зельц тупіший за мішок з половою....А хто,цікаво,лобіював перед ним того хто здав Південь ? Тих хто вивели з Гостомеля бригаду НГУ,хто здав Київську,Чернігівську,Сумську області,Чонгар,ЗАЕС,Маріуполь? І чому вони до цього часу засекречені (про трибунал і не говорю)??Зельца теж не цікавлять такі питання ч/з 13,5 міс війни??
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05.04.2023 16:20 Відповісти
Да, без рахи і перднути боялись. Головне, аби не Порох, а там "дагаварицца всегда можна где то па средине"(напевно що по руслу р.Дніпро, як каже *****)
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05.04.2023 16:21 Відповісти
Гетьманцев працівник Сивковича наразі очолює комитет мита та податків.
Фактично росіяне у виших ешелонах зеко влади, Писюніст нічого не бачить та ні чує.
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05.04.2023 16:24 Відповісти
Та все він бачить. Його "слуги" навіть коаліцію з опіздіжопцями утворили, а він про це "нічого не знає"?
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05.04.2023 18:12 Відповісти
А чей же Бакланов лучший друг детства и коллега по Кварталу, что так легко решился вопрос с ФСБешным кротом Наумовым?.....
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05.04.2023 16:48 Відповісти
гнилая контора. там фсбшную сволочь надо выжигать каленым железом. саии не уйдут
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05.04.2023 16:57 Відповісти
А почему никто не поднимает теме недореформы СБУ,когда несколько тысяч офицеров (крышевальников,вымогателей,вышибал денег из бизнеса) не уволены,не борются с российским врагом ,а ждут окончания войны,чтобы с новыми силами заняться своим гнусным ремеслом?
Шумиха вокруг Кулинича,Сивковича всего лишь прикрытие,навешивание лапши на уши доверчивым украинцам.Вполне возможно,что на суде все эти "доказательства" "накроются медным тазом" и тогда,в очередной раз,украинцев снова "сделают",к сожалению.

ГДЕ РЕФОРМА СБУ,ГДЕ ЗАКОН О ВТОРОМ ЧТЕНИИ О РЕФОРМЕ СБУ???
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05.04.2023 17:06 Відповісти
усі без виключення президенти призначали на посади людей, які в першу чергу демонстрували особисту вірність.

тому якщо людина є російським агентом але демонструє цуценячу відданість то вона буде призначена на посаду навіть якщо нібельмеса не розуміє або якщо вона ворожий засланий козачок.

і ми цьому потураємо бо кожного разу під вибори дозволяємо приводити у владу команду, яка віддана лідеру команди а не Україні.
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05.04.2023 17:12 Відповісти
Та ти шо ? А то, що з партії ЄС більшість в ЗСУ , а навіть на нулі , то так вони показують відданість Порошенко ? Сашко ти -провоктор .
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05.04.2023 23:54 Відповісти
Чому баканов і зелох не сидять за державну зраду?
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05.04.2023 17:17 Відповісти
Тому ще Україна не перемогла. А з ними може ніколи і не переможе.
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05.04.2023 19:59 Відповісти
А хто ж їх посадить? Ті, що обрали оте малоросійство? Їм же Голобородько пообіцяв "мір і дружбу с рассієй" Та вони півроку будуть сидіти в підвалі з дітьми під обстрілами, чекати "русскіх асвабадітелей", але в їх мізках ніколи не утвориться зв'язок між причиною і наслідком
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05.04.2023 20:54 Відповісти
https://www.president.gov.ua/documents/3112021-39473
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05.04.2023 17:21 Відповісти
Пиз-ц СБУ гнилая яма с гов-ом.... Если привлечь всех кто продвигал и назначал предателей - там 99% руководства сажать надо как соучастников.
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05.04.2023 17:33 Відповісти
Тому то Гнусавий бубон і хаває Ваню літінанта в себе на дачі. Тому то ліліпутін ображає бубона-шо це за през, коли виконує вказівки якогось сівковича. В принципі офіцера ФСБ середньої ланки. А Наумов це ж бизький товариш ванятки (вроді швагри). Рівень нижче плінтуса в клоповнику.
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05.04.2023 17:36 Відповісти
Поки це зелене дерьмо у владі вони себе будуть почувати добре,но скоро це скінчився і тоді вони відчують все на своїй шкурі.
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05.04.2023 17:41 Відповісти
Вівці , мої вівці, зеленії вівці! Що вам ще потрібно, щоб мозок включити, рибки гупі? Вибори 2019 ніц не нагадують? Бачили очі, що купували, їжте, аж повилазьте
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05.04.2023 17:48 Відповісти
В Омані все погодили? Ванька Баклан сам би може не ставив таких людей? Хіба, що ФСБ купила посади в нього. Ось напрямок розслідування, якщо хтось зацікавлений неупереджено розслідувати.
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05.04.2023 18:10 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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05.04.2023 18:13 Відповісти
"...сам Кулініч співпрацював із ФСБ ..."
а в цей час гідрант детально вивчав оманські угоди та працював над їх реалізацією
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05.04.2023 18:38 Відповісти
Поэтому ***** так нервничает. Раньше в Киеве и в Украине всё делалось по его указке и по его приказам, а потом вдруг «хохлы отбились от рук». Вот с такой его обиды и началось. А вообще читал воспоминания его соратников по работе в кгб в 80-90 гг. он уже тогда патологически ненавидел Украину и украинцев.
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05.04.2023 18:49 Відповісти
Там мабуть якась україночка відшила (або іще гірше підвів "дружочок"), коли був завклубом, ну і воно ущербне затаїло злобу. А далі стало іще гірше, тим більше із головою, не погостювати, а навіки прийшла шіза.
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05.04.2023 20:04 Відповісти
А може і таке було. Але тій його колега з ним навчався на курсах КДБ й було це ще до клуба у НДР. Доречі - ***** КДБешнік був не кадровий і кадрові лицарі плащу та кинджалу його не поважали. Кадровимивважались ті хто закінчив вищу школу КДБ й 5 років був курсантом, носив солдатські чоботи та курсантський (вважай солдатський) однострій. А ***** закінчив цивільний універ а потім курси КДБ, тому його і називали «моль» і «піджак». ***** він і є *****! Це пропагандони рашистськи з нього агента 007 зробили. Крім як носити портфеля за Собчаком він більш не на шо був не здатний…. Доречі пишуть шо саме він того Собчака й отруїв.
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05.04.2023 20:19 Відповісти
Ви, розумієте, що мій допис фантазія, а Ваш більш реальний.
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05.04.2023 22:35 Відповісти
За що купив (прочитав) за те й продав…
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06.04.2023 00:09 Відповісти
Короче...пока не придут националисты к власти, толку в Украине не будет....
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05.04.2023 19:37 Відповісти
Ви праві - єдина можливість зберегти державу і українців як націю. МАЄМО ЙТИ ДО ЦЬОГО.
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05.04.2023 19:41 Відповісти
Люди добрі, ви тут якісь божі одуванчики,- невже ви не можете співпоставити усе в команді зелика і зрозуміти, що виконувалася спецоперація кремля "слуга народу". Кінцевий результат цієї спецоперації зірвав український нарід та ЗСУ.
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05.04.2023 19:38 Відповісти
если бы не "нарид", то я бы тебе поверил
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05.04.2023 22:47 Відповісти
а что Украина сделала запрос на выдачу этого гандона у Сербии?
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05.04.2023 20:04 Відповісти
Нічого. Воно їм не треба.
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06.04.2023 07:27 Відповісти
фсб замовляла напряму у дєрьмака?
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05.04.2023 20:13 Відповісти
Осталось сделать последний шаг - публично назвать фамилию того персонажа(группы персонажей) в Офисе Президента, кто, с момента назначения Президентом Украины Зеленского, организовывал увольнение патриотически настроенных сотрудников/руководителей в спецслужбах и государственных органах власти и способствовал/лоббировал назначение агентуры вражеского государства (россии) на руководящие должности.
Мне кажется мы знаем этих мразей)
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05.04.2023 21:42 Відповісти
і оці люди пхнуться у ЄС?
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05.04.2023 22:45 Відповісти
У соборі яким користувалася так звана "УПЦМП" знайшли бібліотеку з антиукраїнською літературою. Міські депутати звернулися до СБУ, щоб перевірити усі місцеві храми московського патріархату.
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05.04.2023 22:48 Відповісти
А где Баканов? 🤔
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05.04.2023 23:10 Відповісти
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05.04.2023 23:32 Відповісти
"ФСБ РФ замовила".
Багато що можна замовити.
Справа в тому,наскільки їм дозволяють "замовити" на території нашої країни: обезголовили сбу-гур,то що можна очікувати від такого?
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06.04.2023 08:37 Відповісти
Проросійській агентурі навколо Зеленського вдалося реалізувати одну з основних вимог Росії - не приєднання України до НАТО. І поки Зеленський керує Україною ми не станемо членом НАТО. А допоки ми не станемо членом НАТО ми вічно будемо полем бою між НАТО і союзом Росія-Китай.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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06.04.2023 11:28 Відповісти
Kurt Wootz

@vinnicanin

·

2 год

Те про що ми говорили з 2019 р.отримало офіційне підтвердження. Керівників СБУ призначало ФСБ РФ указами ЗЕленського. Ви тепер розумієте,як потрапили на посади Єрмак,Татаров,Кубраков, Демченко.Тимошенко,Левченко,Буданов,Горілашвілі,Шурма,Таран,Деркач?

Ви тепер розумієте,чому було знищено контрснайперські комплекси,аєророзвідку? Чому було розформовано танкову бригаду в Оручі та відведено війська? Вам ясно,чому було розміновано всі мости, дороги,лінію розмежування та Чонгар? Тепер зрозуміло для кого будували бетонні дороги ?

Вам тепер ясно,чому відвели війська з Гостомеля та батальйон Шилок з Києва?Тепер ясно,чому здали АЄС, дамби, заводи та музейне золото? В когось що залишились питання ,чому була знищена українська розвідка,а групу Шведа розстрілювали по Києву? Ви розумієте,що ви наробили в 2019?
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06.04.2023 12:20 Відповісти
 
 