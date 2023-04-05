ФСБ РФ замовила звільнення Баранецького з посади заступника глави СБУ та призначення на його місце Наумова, - ДБР
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У звільненні з посади заступника глави СБУ Руслана Баранецького зіграла свою роль ФСБ РФ. Натомість там лобіювали призначення Андрія Наумова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДБР.
З оприлюднених розмов колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича та ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча стає відомо, що Кулініч лобіював призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника голови СБУ.
За даними ДБР, сам Кулініч співпрацював із ФСБ РФ. Його діяльність курував так званий "політичний офіс" у Москві, який організували за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.
Так, у розмові Сівкович запитував: "А Департамент контрразведки полностью не его (ексголови СБУ Івана Баканова, - ред.)?
Кулініч відповів: "Ну, я скажу таким образом, я там плюс-минус удерживаю ****. Поэтому, ну, задача на это место вывести "Охотника" (ексначальник ГУ ВБ СБУ Андрій Наумов - ред.).
Так, на посаду першого заступника глави СБУ замість Руслана Баранецького лобіювали Наумова.
"Ну, вместо Бараневского (експерший заступник Голови СБУ Руслан Баранецький, - ред.)", - сказав на записах Сівкович. Він наполягав, щоб Наумова призначили першим заступником глави СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
є 3 людини у державі, здатні це зробити: зеленський/голова сбу/президент єрмак
шуфричі, бойки, мазураші, дубінскі, шефіри, татарави, єрмачки, гундяєвське кривослав`я та інші адепти руSSкого міра, на жаль, ЩЕ бігають по Україні та роблять свої чорні справи....
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Ну і ким же є слуга хрін знає якого народу гетьманцев, який був помічником цього сівковича?
Що тут говорити про якогось Вакарчука, чи Вятровича.
Перед ким, цікаво, він "лобіював" це призначення?
Перед Бакановим, громадянином єрєфії?!
Перед дєрьмаком, агентом ФСБ Козирєм?!
Та перестаньте гнати!
Хоча, літінант, мабуть, так і скаже: нівінаватая я, он сам прішол!
поДУМАЙ!!!
Фактично росіяне у виших ешелонах зеко влади, Писюніст нічого не бачить та ні чує.
Шумиха вокруг Кулинича,Сивковича всего лишь прикрытие,навешивание лапши на уши доверчивым украинцам.Вполне возможно,что на суде все эти "доказательства" "накроются медным тазом" и тогда,в очередной раз,украинцев снова "сделают",к сожалению.
ГДЕ РЕФОРМА СБУ,ГДЕ ЗАКОН О ВТОРОМ ЧТЕНИИ О РЕФОРМЕ СБУ???
тому якщо людина є російським агентом але демонструє цуценячу відданість то вона буде призначена на посаду навіть якщо нібельмеса не розуміє або якщо вона ворожий засланий козачок.
і ми цьому потураємо бо кожного разу під вибори дозволяємо приводити у владу команду, яка віддана лідеру команди а не Україні.
а в цей час гідрант детально вивчав оманські угоди та працював над їх реалізацією
Мне кажется мы знаем этих мразей)
Багато що можна замовити.
Справа в тому,наскільки їм дозволяють "замовити" на території нашої країни: обезголовили сбу-гур,то що можна очікувати від такого?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
@vinnicanin
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2 год
Те про що ми говорили з 2019 р.отримало офіційне підтвердження. Керівників СБУ призначало ФСБ РФ указами ЗЕленського. Ви тепер розумієте,як потрапили на посади Єрмак,Татаров,Кубраков, Демченко.Тимошенко,Левченко,Буданов,Горілашвілі,Шурма,Таран,Деркач?
Ви тепер розумієте,чому було знищено контрснайперські комплекси,аєророзвідку? Чому було розформовано танкову бригаду в Оручі та відведено війська? Вам ясно,чому було розміновано всі мости, дороги,лінію розмежування та Чонгар? Тепер зрозуміло для кого будували бетонні дороги ?
Вам тепер ясно,чому відвели війська з Гостомеля та батальйон Шилок з Києва?Тепер ясно,чому здали АЄС, дамби, заводи та музейне золото? В когось що залишились питання ,чому була знищена українська розвідка,а групу Шведа розстрілювали по Києву? Ви розумієте,що ви наробили в 2019?