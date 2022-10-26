Ексгенералу СБУ Наумову повідомили про підозру у шахрайстві, - ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень екс-начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову, затриманому у червні у Сербії.

Про це повідомила радник зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Він одночасно отримував заробітню плату на державному підприємстві, слідством було встановлено, що це десь 160 тис. грн на місяць, і у Службі безпеки. Це завдало державі збитків більш ніж на 3 млн грн. Йому оголошено підозру у шахрайстві, це стаття 190 Кримінального кодексу України, санкції по цій статті передбачають позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна", - сказала вона.

За словами Сап'ян, хоч Наумов зараз і перебуває у Сербії, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також ДБР готує документи на екстрадицію втікача.

"Зараз проводиться величезна робота по встановленню усіх фактів, об'єктивної бази. Робота проводиться разом із Офісом генерального прокурора", - сказала вона.

Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування стосовно ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.

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