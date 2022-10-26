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Ексгенералу СБУ Наумову повідомили про підозру у шахрайстві, - ДБР

андрей,наумов

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень екс-начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову, затриманому у червні у Сербії.

Про це повідомила радник зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Він одночасно отримував заробітню плату на державному підприємстві, слідством було встановлено, що це десь 160 тис. грн на місяць, і у Службі безпеки. Це завдало державі збитків більш ніж на 3 млн грн. Йому оголошено підозру у шахрайстві, це стаття 190 Кримінального кодексу України, санкції по цій статті передбачають позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна", - сказала вона.

За словами Сап'ян, хоч Наумов зараз і перебуває у Сербії, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також ДБР готує документи на екстрадицію втікача.

"Зараз проводиться величезна робота по встановленню усіх фактів, об'єктивної бази. Робота проводиться разом із Офісом генерального прокурора", - сказала вона.

Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування стосовно ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.

Читайте: Україна направила до Сербії запит на екстрадицію ексгенерала СБУ Наумова, - ЗМІ

Автор: 

шахрайство (1079) СБУ (12809) ДБР (3488) Наумов Андрій (70) підозра (767)


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Топ коментарі
+26
Оперативність, просто вражає!
І немає жодних питань як до генерала СБУ?
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26.10.2022 12:58
+21
Тобто тільки шахрайство? А державназрада ?
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26.10.2022 13:00
+20
Чому не НАБу? І чому не про держ зраду , а про шахрайство? ДБР цю справу замне, бо кінці про держ зраду приведуть в офіс президента,
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26.10.2022 12:59
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Оперативність, просто вражає!
І немає жодних питань як до генерала СБУ?
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26.10.2022 12:58 Відповісти
Це ж льоха-зіллі. Він без команди дерьмака нічого не робить.

Андрій Наумов, начальник Управління внутрішньої безпеки СБУ.
Нині 38-річний спецслужбовець прийшов у відомство в 2019 році. І за рік після цього отримав від президента Володимира Зеленського звання бригадного генерала.

Раніше Наумов працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. Нині він відповідає за контроль самих СБУшників, щоб ті не йшли на корупцію. Інформація про роботу цього підрозділу - секретна.
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26.10.2022 13:55 Відповісти
Просто слєдствіє вийшло на самих себе... Суки. Не знаю навіть, чи плакати, чи сміятися з цього. Найглавніший контр-контр... жити не зміг, щоби 3 млн не поцупити...
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26.10.2022 14:09 Відповісти
Чому не НАБу? І чому не про держ зраду , а про шахрайство? ДБР цю справу замне, бо кінці про держ зраду приведуть в офіс президента,
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26.10.2022 12:59 Відповісти
Триндець, шахрайство - найлегша стаття ))) Любу корупційну справу завжди була задача перекваліфікувати у шахрайство (як мінімум), так було завжди. По факту (враховуючи кишенькових прокурорів/суддів) максимум умовно, звісно без конфіскації.
Ця х*йня вже наостогидла.
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26.10.2022 13:15 Відповісти
Дрібне шахрайство- як на ринку !
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26.10.2022 13:20 Відповісти
Уявляю, як він злякався, прямо кушать не може
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26.10.2022 13:28 Відповісти
Тобто тільки шахрайство? А державназрада ?
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26.10.2022 13:00 Відповісти
Теза "щодо ймовірної передачі даних російським спецслужбам"
це інша стаття- зрада ,шпигунство на користь ворога.
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26.10.2022 13:01 Відповісти
Мені цікаво: яким таким лосьоном користуються наші можновладці, що у них усіх такі кругленькі та здорові щічки?
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26.10.2022 13:02 Відповісти
То є одеколон "бюджетне корито". В безлімітних кількостях.
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26.10.2022 13:33 Відповісти
Та ж ви розумієте, що то просто глум.
)
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26.10.2022 13:34 Відповісти
взяли что минимально смешно остальные тяжелые статьи для них не существует заказуха от власти
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26.10.2022 13:02 Відповісти
ШАХРАЙСТВО?!?! А чому вже не просто дрібне ***********.

Цього мудака Зє-уроди навмисно відмазують, а потім звинувачують США, що в мопедах їх мікрухи стоять.
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26.10.2022 13:02 Відповісти
І все ?
Підозрію що він відшкодує збиток у розмірі 3,5 млн. і далі буде працювати на "благо батківщини" в СБУ. Швидкість подання підозр оху...євающа.
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26.10.2022 13:02 Відповісти
Шахрайство тому, що не виправдав довіру Бубочки? Дааа! За це треба карати! А державна зрада - то таке... Єрмак - свідок!
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26.10.2022 13:03 Відповісти
І це все? І більше ніяких питань до цього пі@ора?
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26.10.2022 13:03 Відповісти
Коротше кажучи, Zeкоманда вирішила відмазати свого дружбана від держ зради і намалювали йому копійчане шахрайство.
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26.10.2022 13:12 Відповісти
Не поспішайте з "величезною роботою" - йому ще треба із Сербії в кацапстан якось з'їбатись!
Тоді вже в Інтерпол запит надсилайте!
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26.10.2022 13:13 Відповісти
Тепер знатиму , як називається "зрада Батьківщини" - шахрайство .
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26.10.2022 13:14 Відповісти
Ясно- він не разу не зрадник !
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26.10.2022 13:17 Відповісти
Бляха, що Ягуарич (поганяло зама у Полтавсткій області, потім нач. управи і Одеській -рідуісне лайно - здохло), що ця падло... Паплюжать оперів контори, еотрі в"******* та гинуть. Тварюки.
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26.10.2022 13:17 Відповісти
Чувак мішок бабла відвіз кешем і діамантів до Сербіі , отриманих від
москальні за здачу Херсона і Мелітополя , а зелена босота розповідає
нам , про шахрайство?
Не смішіть людей , зелені потвори , бо тут вже не до сміху !! 😡
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26.10.2022 13:22 Відповісти
Все зелене лайно повинне, після війни сісти на лаву підсудних, разом з ОПЗЖ.
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26.10.2022 13:23 Відповісти
Дивно, що не "***********"...
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26.10.2022 13:23 Відповісти
До ж-пи ваші підозри
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26.10.2022 13:37 Відповісти
он як!!
зрада це шахрайство??
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26.10.2022 13:37 Відповісти
Все равно ему НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. Еще не было такого, чтобы наказали хоть одного ублюдка с Владимирской.
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26.10.2022 13:38 Відповісти
Наймякіше що могли дружку Баканова? Тоді йому світитьпросто перевищення службових...
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26.10.2022 13:45 Відповісти
Андрій Наумов, жертва, начальник Управління внутрішньої безпеки СБУ. Нині 38-річний спецслужбовець прийшов у відомство в 2019 році. І за рік після цього отримав від президента Володимира Зеленського звання бригадного генерала.

Раніше Наумов працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. Нині він відповідає за контроль самих СБУшників, щоб ті не йшли на корупцію. Інформація про роботу цього підрозділу - секретна.

Журналіст Юрій Бутусов назвав Наумова "правою рукою" і другом глави СБУ Івана Баканова. Деякі джерела УП ідентифікують його мало не як "гаманця" Баканова.

з розслідування УП
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26.10.2022 13:48 Відповісти
Та це просто п..дець!
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26.10.2022 13:49 Відповісти
Все ясно.Вже зникла формуліровка "держзрада",а за шахрайство зараз нікого не садять.Це якийсь сюр,в голові не вкладається."Зелена" влада продовжує шокувати
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26.10.2022 14:26 Відповісти
Так а де лейненант Бакланов, який просрав всю кацапську агентуру в Україні?
На фронті?
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26.10.2022 14:27 Відповісти
Гнать баканова веником на фронт под Бахмут.
Нечего молодому лейтенанту лазить по ресторам в Киеве, когда на фронте решается судьба Украины.
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26.10.2022 14:52 Відповісти
А хто ж призначав Баканова та Наумова?

Ой!!!
Та це ж той же прохвост, який зробив лейтенанта Буданова генералом та призначив головою ГУРМО - це ж наша Бубочка.
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26.10.2022 14:47 Відповісти
Наумов, как начальник врутренней безопасности СБУ, знает о почти всех сотрудниках все.
Все они у него на крючке в той или иной степени.
Ну, кто будет плевать против ветра?
Поэтому так поздно и по такой легкой статье сошлись.
Типа, вы меня не трогаете, а я о вас молчу.
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26.10.2022 14:49 Відповісти
А директор державного підприємства не знав, що наумов вже в сбу працює? Головний бухгалтер? Ті люди в назк, що перевіряють декларації? В самому сбу не цікавилися хоча б при прийомі на роботу чи звільнився наумов з попереднього місця роботи?
Ці всі особи мають також нести відповідальність.
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26.10.2022 14:51 Відповісти
І цей, тихенько в ліс пішов! шахрайство...
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26.10.2022 15:24 Відповісти
Понять і прастіть
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26.10.2022 17:03 Відповісти
- Яка державна зрада? Ви що?! Так ще й до нас доберуться!!!
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26.10.2022 21:40 Відповісти
 
 