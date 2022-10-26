Ексгенералу СБУ Наумову повідомили про підозру у шахрайстві, - ДБР
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень екс-начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову, затриманому у червні у Сербії.
Про це повідомила радник зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Він одночасно отримував заробітню плату на державному підприємстві, слідством було встановлено, що це десь 160 тис. грн на місяць, і у Службі безпеки. Це завдало державі збитків більш ніж на 3 млн грн. Йому оголошено підозру у шахрайстві, це стаття 190 Кримінального кодексу України, санкції по цій статті передбачають позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна", - сказала вона.
За словами Сап'ян, хоч Наумов зараз і перебуває у Сербії, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Також ДБР готує документи на екстрадицію втікача.
"Зараз проводиться величезна робота по встановленню усіх фактів, об'єктивної бази. Робота проводиться разом із Офісом генерального прокурора", - сказала вона.
Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування стосовно ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І немає жодних питань як до генерала СБУ?
Андрій Наумов, начальник Управління внутрішньої безпеки СБУ.
Нині 38-річний спецслужбовець прийшов у відомство в 2019 році. І за рік після цього отримав від президента Володимира Зеленського звання бригадного генерала.
Раніше Наумов працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. Нині він відповідає за контроль самих СБУшників, щоб ті не йшли на корупцію. Інформація про роботу цього підрозділу - секретна.
Ця х*йня вже наостогидла.
це інша стаття- зрада ,шпигунство на користь ворога.
)
Цього мудака Зє-уроди навмисно відмазують, а потім звинувачують США, що в мопедах їх мікрухи стоять.
Підозрію що він відшкодує збиток у розмірі 3,5 млн. і далі буде працювати на "благо батківщини" в СБУ. Швидкість подання підозр оху...євающа.
Тоді вже в Інтерпол запит надсилайте!
москальні за здачу Херсона і Мелітополя , а зелена босота розповідає
нам , про шахрайство?
Не смішіть людей , зелені потвори , бо тут вже не до сміху !! 😡
зрада це шахрайство??
Раніше Наумов працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. Нині він відповідає за контроль самих СБУшників, щоб ті не йшли на корупцію. Інформація про роботу цього підрозділу - секретна.
Журналіст Юрій Бутусов назвав Наумова "правою рукою" і другом глави СБУ Івана Баканова. Деякі джерела УП ідентифікують його мало не як "гаманця" Баканова.
з розслідування УП
На фронті?
Нечего молодому лейтенанту лазить по ресторам в Киеве, когда на фронте решается судьба Украины.
Ой!!!
Та це ж той же прохвост, який зробив лейтенанта Буданова генералом та призначив головою ГУРМО - це ж наша Бубочка.
Все они у него на крючке в той или иной степени.
Ну, кто будет плевать против ветра?
Поэтому так поздно и по такой легкой статье сошлись.
Типа, вы меня не трогаете, а я о вас молчу.
Ці всі особи мають також нести відповідальність.