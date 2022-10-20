УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7313 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 314 28
Сербія (257) екстрадиція (368) Наумов Андрій (52)

Україна направила до Сербії запит на екстрадицію ексгенерала СБУ Наумова, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

андрей,наумов

Україна направила Сербії запит на екстрадицію колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  BBC Сербія з посиланням на коментар пресслужби суду

"Суд міста Ниш розглядає справу громадянина України Андрія Наумова на підставі запиту про екстрадицію в Україну", - зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгенерал СБУ Наумов перебуває під вартою у Сербії та вважає, що в Україні проти нього розслідування не ведеться, - журналістка Єгошина

Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування щодо ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Щоб зливату інфу ФСБ не треба ні в яку Сербію тікати, багато людей прямо з ОП зливають все в ФСБ

показати весь коментар
20.10.2022 23:02
+10
Що, невже такі наважилися? Лейтенант Бакланов в ****...
показати весь коментар
20.10.2022 22:54
+9
БЛИН, сколько он інфи злив ФСБ. А де його друг Баканов ?
показати весь коментар
20.10.2022 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не прошло... А, не. Прошло
показати весь коментар
20.10.2022 22:52 Відповісти
Это он разминировал Чонгар?
показати весь коментар
20.10.2022 22:53 Відповісти
Ні.
показати весь коментар
20.10.2022 23:21 Відповісти
Да именно он и Баканов , тупой вопрос ‼️Естественно не своими лапами‼️Это мера ответственности СБУ‼️
показати весь коментар
21.10.2022 00:02 Відповісти
Що, невже такі наважилися? Лейтенант Бакланов в ****...
показати весь коментар
20.10.2022 22:54 Відповісти
БЛИН, сколько он інфи злив ФСБ. А де його друг Баканов ?
показати весь коментар
20.10.2022 22:57 Відповісти
Щоб зливату інфу ФСБ не треба ні в яку Сербію тікати, багато людей прямо з ОП зливають все в ФСБ

показати весь коментар
20.10.2022 23:02 Відповісти
Я так розумію,що Баканов, звільнений за держзраду у його відомстві, зараз уже на " заслуженном отдыхе" десь в Ізраїлі, чи в Іспанії?!...
показати весь коментар
20.10.2022 23:07 Відповісти
Баканов друг зеленского и именно он сделал Наумова ГЕНЕРАЛОМ, а назначил его Ермак
показати весь коментар
21.10.2022 00:04 Відповісти
Екстрадують, та відпустять... Спочатку під заставу... До речі, а карна справа проти нього відкрита, щось не було чути?!...
показати весь коментар
20.10.2022 23:03 Відповісти
спочатку повинна бути вручена підозра особисто чи це було зроблено слідчими?
показати весь коментар
20.10.2022 23:08 Відповісти
Голосую за то, что опять ничего внятного не будет предоставлено, а потому не экстрадируют.
показати весь коментар
21.10.2022 07:39 Відповісти
а як самі казла замордують, то нарікань теж не буде..
показати весь коментар
20.10.2022 23:10 Відповісти
ну там аварія якась чи п'яний дебош...
показати весь коментар
20.10.2022 23:15 Відповісти
Он же там в нечеловечиских условиях, там судье взятку нельзя дать или с офиса гидранта позвонить -отмазать
показати весь коментар
20.10.2022 23:12 Відповісти
Де, у Сербії хабаря не можна дать? Та ледь не легше ніж в Україні.
показати весь коментар
20.10.2022 23:27 Відповісти
*какие ваши доказательства*?
показати весь коментар
21.10.2022 08:53 Відповісти
Для втечі з країни він використовував кілька мікроавтобусів, завантажених готівкою і коштовностями, в тому числі діамантами. Машини прямували до Німеччини, де переховувався колишній бригадний генерал, до арешту в Сербії.
Кар'єра Андрія Наумова, за даними джерел The Insider в правоохоронних органах, була тісно пов'язана з главою СБУ Іваном Бакановим, він вважався ставлеником Баканова ще до початку війни Росії проти України. У ЗМІ його навіть називали «гаманцем Баканова».
показати весь коментар
20.10.2022 23:15 Відповісти
Мабуть, шукали гарного суддю, ідейного.
показати весь коментар
20.10.2022 23:19 Відповісти
А чому екстрадувати награбовані коштовності Україна відмовилася,нехай би дали запит у Німеччину та Сербію,ну це реторичне питання,хто на це дасть дозвіл з оп)
показати весь коментар
20.10.2022 23:20 Відповісти
Они ,что сами на себя будут выходить⁉️Одна шайка Сдали Юг вывезли миллионы,
показати весь коментар
21.10.2022 00:08 Відповісти
Навіть року не пройло...
показати весь коментар
21.10.2022 03:08 Відповісти
Його Зелені хочуть нагородити особисто? А до баканова, немає питань?
показати весь коментар
21.10.2022 07:07 Відповісти
цементированно-прокурвленная служба беспеки...
показати весь коментар
21.10.2022 07:21 Відповісти
Не вірю!!!
Або немає ніякого запиту
або запит такий,що по нему ніхто нікого не випустить
показати весь коментар
21.10.2022 07:47 Відповісти
Та ти що! Невже?! Оперативно, оперативно, курва... До речі, а де лейтенант Баканов?
показати весь коментар
21.10.2022 09:16 Відповісти
 
 