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Україна направила до Сербії запит на екстрадицію ексгенерала СБУ Наумова, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна направила Сербії запит на екстрадицію колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC Сербія з посиланням на коментар пресслужби суду
"Суд міста Ниш розглядає справу громадянина України Андрія Наумова на підставі запиту про екстрадицію в Україну", - зазначає видання.
Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування щодо ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.
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Кар'єра Андрія Наумова, за даними джерел The Insider в правоохоронних органах, була тісно пов'язана з главою СБУ Іваном Бакановим, він вважався ставлеником Баканова ще до початку війни Росії проти України. У ЗМІ його навіть називали «гаманцем Баканова».
Або немає ніякого запиту
або запит такий,що по нему ніхто нікого не випустить