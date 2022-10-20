Украина направила в Сербию запрос на экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова, - СМИ

Украина направила Сербии запрос на экстрадицию бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC Сербия со ссылкой на комментарий пресс-службы суда.

"Суд города Ниш рассматривает дело гражданина Украины Андрея Наумова на основании запроса об экстрадиции в Украину", – отмечает издание.

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Ранее СМИ сообщали о выезде экс-чиновника СБУ за границу накануне полномасштабного вторжения России в Украину и расследовании вероятной передачи данных относительно ЧАЭС российским спецслужбам.