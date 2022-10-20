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Украина направила в Сербию запрос на экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина направила Сербии запрос на экстрадицию бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC Сербия со ссылкой на комментарий пресс-службы суда.
"Суд города Ниш рассматривает дело гражданина Украины Андрея Наумова на основании запроса об экстрадиции в Украину", – отмечает издание.
Ранее СМИ сообщали о выезде экс-чиновника СБУ за границу накануне полномасштабного вторжения России в Украину и расследовании вероятной передачи данных относительно ЧАЭС российским спецслужбам.
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Кар'єра Андрія Наумова, за даними джерел The Insider в правоохоронних органах, була тісно пов'язана з главою СБУ Іваном Бакановим, він вважався ставлеником Баканова ще до початку війни Росії проти України. У ЗМІ його навіть називали «гаманцем Баканова».
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