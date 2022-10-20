РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13179 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 314 28
Сербия (351) экстрадиция (549) Наумов Андрей (48)

Украина направила в Сербию запрос на экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

андрей,наумов

Украина направила Сербии запрос на экстрадицию бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC Сербия со ссылкой на комментарий пресс-службы суда.

"Суд города Ниш рассматривает дело гражданина Украины Андрея Наумова на основании запроса об экстрадиции в Украину", – отмечает издание.

Читайте также: Экс-генерал СБУ Наумов находится под стражей в Сербии и считает, что в Украине против него расследование не ведется, - журналистка Егошина

Ранее СМИ сообщали о выезде экс-чиновника СБУ за границу накануне полномасштабного вторжения России в Украину и расследовании вероятной передачи данных относительно ЧАЭС российским спецслужбам.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Щоб зливату інфу ФСБ не треба ні в яку Сербію тікати, багато людей прямо з ОП зливають все в ФСБ

показать весь комментарий
20.10.2022 23:02
+10
Що, невже такі наважилися? Лейтенант Бакланов в ****...
показать весь комментарий
20.10.2022 22:54
+9
БЛИН, сколько он інфи злив ФСБ. А де його друг Баканов ?
показать весь комментарий
20.10.2022 22:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не прошло... А, не. Прошло
показать весь комментарий
20.10.2022 22:52 Ответить
Это он разминировал Чонгар?
показать весь комментарий
20.10.2022 22:53 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:21 Ответить
Да именно он и Баканов , тупой вопрос ‼️Естественно не своими лапами‼️Это мера ответственности СБУ‼️
показать весь комментарий
21.10.2022 00:02 Ответить
Що, невже такі наважилися? Лейтенант Бакланов в ****...
показать весь комментарий
20.10.2022 22:54 Ответить
БЛИН, сколько он інфи злив ФСБ. А де його друг Баканов ?
показать весь комментарий
20.10.2022 22:57 Ответить
Щоб зливату інфу ФСБ не треба ні в яку Сербію тікати, багато людей прямо з ОП зливають все в ФСБ

показать весь комментарий
20.10.2022 23:02 Ответить
Я так розумію,що Баканов, звільнений за держзраду у його відомстві, зараз уже на " заслуженном отдыхе" десь в Ізраїлі, чи в Іспанії?!...
показать весь комментарий
20.10.2022 23:07 Ответить
Баканов друг зеленского и именно он сделал Наумова ГЕНЕРАЛОМ, а назначил его Ермак
показать весь комментарий
21.10.2022 00:04 Ответить
Екстрадують, та відпустять... Спочатку під заставу... До речі, а карна справа проти нього відкрита, щось не було чути?!...
показать весь комментарий
20.10.2022 23:03 Ответить
спочатку повинна бути вручена підозра особисто чи це було зроблено слідчими?
показать весь комментарий
20.10.2022 23:08 Ответить
Голосую за то, что опять ничего внятного не будет предоставлено, а потому не экстрадируют.
показать весь комментарий
21.10.2022 07:39 Ответить
а як самі казла замордують, то нарікань теж не буде..
показать весь комментарий
20.10.2022 23:10 Ответить
ну там аварія якась чи п'яний дебош...
показать весь комментарий
20.10.2022 23:15 Ответить
Он же там в нечеловечиских условиях, там судье взятку нельзя дать или с офиса гидранта позвонить -отмазать
показать весь комментарий
20.10.2022 23:12 Ответить
Де, у Сербії хабаря не можна дать? Та ледь не легше ніж в Україні.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:27 Ответить
*какие ваши доказательства*?
показать весь комментарий
21.10.2022 08:53 Ответить
Для втечі з країни він використовував кілька мікроавтобусів, завантажених готівкою і коштовностями, в тому числі діамантами. Машини прямували до Німеччини, де переховувався колишній бригадний генерал, до арешту в Сербії.
Кар'єра Андрія Наумова, за даними джерел The Insider в правоохоронних органах, була тісно пов'язана з главою СБУ Іваном Бакановим, він вважався ставлеником Баканова ще до початку війни Росії проти України. У ЗМІ його навіть називали «гаманцем Баканова».
показать весь комментарий
20.10.2022 23:15 Ответить
Мабуть, шукали гарного суддю, ідейного.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:19 Ответить
А чому екстрадувати награбовані коштовності Україна відмовилася,нехай би дали запит у Німеччину та Сербію,ну це реторичне питання,хто на це дасть дозвіл з оп)
показать весь комментарий
20.10.2022 23:20 Ответить
Они ,что сами на себя будут выходить⁉️Одна шайка Сдали Юг вывезли миллионы,
показать весь комментарий
21.10.2022 00:08 Ответить
Навіть року не пройло...
показать весь комментарий
21.10.2022 03:08 Ответить
Його Зелені хочуть нагородити особисто? А до баканова, немає питань?
показать весь комментарий
21.10.2022 07:07 Ответить
цементированно-прокурвленная служба беспеки...
показать весь комментарий
21.10.2022 07:21 Ответить
Не вірю!!!
Або немає ніякого запиту
або запит такий,що по нему ніхто нікого не випустить
показать весь комментарий
21.10.2022 07:47 Ответить
Та ти що! Невже?! Оперативно, оперативно, курва... До речі, а де лейтенант Баканов?
показать весь комментарий
21.10.2022 09:16 Ответить
 
 