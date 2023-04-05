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авіація (1653) Польща (5153) літак (1984)

Польща передає Україні ще 4 винищувачі МіГ-29, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

польща,міг

Також Польща має намір найближчим часом передати Збройним силам України ще 6 літаків МіГ-29.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Також він заявив, що Варшава готова передати Києву ще шість літаків.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Королівського замку у Варшаві. Вони зустрілися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та його дружиною.

Це перший офіційний візит Зеленського до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У робочому режимі президенти Польщі та України двічі зустрічалися в Жешуві - у лютому 2023 року та в грудні 2022 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Щиро дякуємо полякам за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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05.04.2023 15:34
+4
О. Щось в лісі здохло. А я вже думав що крім перших 4, решту доведеться чекати до кінця року. Якщо буде 14 польських, 13 словацьких і ще 12 македонських вертольотів, то це вже дуже навіть не погано. А США тим часом ракет і *********** підкинули.
Фінляндія вже в НАТО, то нехай ще пару трійку танків Леопард 2 підкине.
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05.04.2023 15:36
+3
tZE: Група зовнішнього моніторингу tZE inform (timeze2019.blogspot.com)
Знищення структурної одиниці командно-вимірювального комплексу «Фазан МТС» в н\п Селятіно-2 (Московська обл. РФ)* було тестовим випробуванням ракети Precision Strike ( PrSM, Lockheed Martin ). Ракета сумісна з системами HIMARS и M270.

Перспективна ракета PrSM для HIMARS зможе уражати кораблі - Мілітарний (mil.in.ua)

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05.04.2023 16:07
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Буде насиченій видосік від нашого орла ,вже не дочекаюсь
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05.04.2023 15:33 Відповісти
Щиро дякуємо полякам за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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05.04.2023 15:34 Відповісти
О. Щось в лісі здохло. А я вже думав що крім перших 4, решту доведеться чекати до кінця року. Якщо буде 14 польських, 13 словацьких і ще 12 македонських вертольотів, то це вже дуже навіть не погано. А США тим часом ракет і *********** підкинули.
Фінляндія вже в НАТО, то нехай ще пару трійку танків Леопард 2 підкине.
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05.04.2023 15:36 Відповісти
tZE: Група зовнішнього моніторингу tZE inform (timeze2019.blogspot.com)
Знищення структурної одиниці командно-вимірювального комплексу «Фазан МТС» в н\п Селятіно-2 (Московська обл. РФ)* було тестовим випробуванням ракети Precision Strike ( PrSM, Lockheed Martin ). Ракета сумісна з системами HIMARS и M270.

Перспективна ракета PrSM для HIMARS зможе уражати кораблі - Мілітарний (mil.in.ua)

показати весь коментар
05.04.2023 16:07 Відповісти
Наше ИПСО
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05.04.2023 16:48 Відповісти
Автор статті кізяків на курився. В заголовку мова про 4 літака, а в тексті про 6.
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05.04.2023 16:12 Відповісти
Читай уважно. 4, а потім іще 6.
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05.04.2023 16:21 Відповісти
Є таке поняття лаконічність тобто: ясно і чітко. Це на про цю статтю. А скільки на поляки обіцяють, я і без накуреного автора цієї маячні знаю.
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05.04.2023 20:58 Відповісти
Знову неточна інформація - треба точно цитувати президента Польщі. Він чітко сказав - кілька місяців тому Польща передала Україні чотири МіГ-29, зараз передає ще чотири, а шість готуються до передачі (тобто загалом 14 літаків).
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05.04.2023 19:25 Відповісти
 
 