Польща передає Україні ще 4 винищувачі МіГ-29, - Дуда
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Також Польща має намір найближчим часом передати Збройним силам України ще 6 літаків МіГ-29.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.
Також він заявив, що Варшава готова передати Києву ще шість літаків.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Королівського замку у Варшаві. Вони зустрілися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та його дружиною.
Це перший офіційний візит Зеленського до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У робочому режимі президенти Польщі та України двічі зустрічалися в Жешуві - у лютому 2023 року та в грудні 2022 року.
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