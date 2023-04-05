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Макрон: Кожен, хто підтримує РФ, є її співучасником

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макрон,емманюель

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Китаю застеріг країни світу від допомоги Росії у війні проти України.

Про це він сказав журналістам у Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Будь-хто, хто допоможе російському агресору у конфлікті, стане співучасником. З самого початку (війни. - Ред.) ми вирішили допомогти стороні, яка потерпає від нападу, і ми також чітко дали зрозуміти, що кожен, хто допомагає агресору, буде співучасником і порушить міжнародне право", - сказав Макрон під час спілкування з журналістами.

Читайте: Макрон та Байден хочуть залучити Китай до припинення війни в України

Зараз Макрон перебуває в Китаї з робочим візитом. Раніше повідомлялося, що він може спробувати залучити Пекін до прискорення завершення війни в Україні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
В Макрона ввійшов дух Бонапарта. Чи надовго ?
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05.04.2023 15:58
+6
"Россия-самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом седекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир" Иван А. Ильин
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05.04.2023 16:08
+5
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05.04.2023 16:00
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В Макрона ввійшов дух Бонапарта. Чи надовго ?
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05.04.2023 15:58 Відповісти
Бонапарт вів експансіоністські війни, а Франція допомагає жертві гнилої імперії відстояти свою ідентичність. Різницю секеш, лапать?
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05.04.2023 16:14 Відповісти
На той час Франція була чи не найпередовішою у всіх відношеннях країною. Так що порівняння з рф зовсім некоректне
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05.04.2023 16:17 Відповісти
Georg Sreen Бонапарт громив московщину, яка вторглась спочатку на терріторію Франції з метою встановити там свій лад замість казненого людовика. Франція допомагає Україні, але сам Макрон - не завжди посідовний. Секти різницю будеш у себе в мордорі кацапський ушлепок.
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05.04.2023 16:21 Відповісти
більшість зрозуміла що це просто метафора
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05.04.2023 17:13 Відповісти
просто дехто найменший привід для лайно кидання використовує)))
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05.04.2023 16:26 Відповісти
Це треба було казати з 2014 року
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05.04.2023 17:03 Відповісти
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05.04.2023 16:00 Відповісти
говорить правильні речі
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05.04.2023 16:00 Відповісти
Ні, Кожен, хто підтримує РФ, є наймерзеннішою потворою
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05.04.2023 16:01 Відповісти
Що ні? А хіба одне другому суперечить?
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05.04.2023 16:05 Відповісти
Йо, то його вже попустило від безкінечних дзвінків до *уйла!
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05.04.2023 16:06 Відповісти
Якби його дзвінки мали успіх, то він би так не мовив.
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05.04.2023 16:15 Відповісти
"Россия-самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом седекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир" Иван А. Ильин
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05.04.2023 16:08 Відповісти
Від "іоанна грозного" на моськовії змінилася тільки назва гнилої імперії.
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05.04.2023 16:16 Відповісти
до речі, Ільін видатний імперець і улюблений філософ путлєра
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05.04.2023 16:28 Відповісти
макарон поздно опомнился , за то бабло которое в него вложила парашка французам будет не сладко , именно ФРАНЦУЗАМ , не макарону , там устроят заваруху не хилую .................
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05.04.2023 16:16 Відповісти
Не переживай, у Франції, потихеньку, ваших відловлюють.
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05.04.2023 16:17 Відповісти
О, то Макрон самокритичний.
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05.04.2023 16:30 Відповісти
Браво , месье Емманюєль !
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05.04.2023 17:16 Відповісти
Ах як прекрасно. Це дуже добре що вони мають таке розуміння і навіть роблять такі твердження.
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05.04.2023 17:22 Відповісти
основним акціонером французьких компаній Thales та Safran, які поставляли росії ******* тепловізори на танки є держава.

франція.

тож, жабоїдам варто частіше в дзеркало дивитися коли шукають тих, хто допомагав українців убивати, ага.
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05.04.2023 17:25 Відповісти
Що не скажеш ради рейтингу...а пуйлу по телефону теж так скажеш?
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05.04.2023 19:22 Відповісти
У Макрона яйца прорезались?
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05.04.2023 21:59 Відповісти
это все плохо пахнет. Похоже пошли угрозы, а значит решение про поддержку китаем россии почти принято.
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05.04.2023 22:43 Відповісти
 
 