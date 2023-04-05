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Макрон: Кожен, хто підтримує РФ, є її співучасником
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Китаю застеріг країни світу від допомоги Росії у війні проти України.
Про це він сказав журналістам у Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Будь-хто, хто допоможе російському агресору у конфлікті, стане співучасником. З самого початку (війни. - Ред.) ми вирішили допомогти стороні, яка потерпає від нападу, і ми також чітко дали зрозуміти, що кожен, хто допомагає агресору, буде співучасником і порушить міжнародне право", - сказав Макрон під час спілкування з журналістами.
Зараз Макрон перебуває в Китаї з робочим візитом. Раніше повідомлялося, що він може спробувати залучити Пекін до прискорення завершення війни в Україні.
Топ коментарі
+10 Elvis2
показати весь коментар05.04.2023 15:58
+6 Захар Діброва 30b8b396
показати весь коментар05.04.2023 16:08
+5 аспм мпри
показати весь коментар05.04.2023 16:00
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франція.
тож, жабоїдам варто частіше в дзеркало дивитися коли шукають тих, хто допомагав українців убивати, ага.