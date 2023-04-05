Макрон: Кожен, хто підтримує РФ, є її співучасником

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Китаю застеріг країни світу від допомоги Росії у війні проти України.

Про це він сказав журналістам у Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Будь-хто, хто допоможе російському агресору у конфлікті, стане співучасником. З самого початку (війни. - Ред.) ми вирішили допомогти стороні, яка потерпає від нападу, і ми також чітко дали зрозуміти, що кожен, хто допомагає агресору, буде співучасником і порушить міжнародне право", - сказав Макрон під час спілкування з журналістами.

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Зараз Макрон перебуває в Китаї з робочим візитом. Раніше повідомлялося, що він може спробувати залучити Пекін до прискорення завершення війни в Україні.