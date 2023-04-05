НАТО надасть Україні допомогу для стримування подальшої агресії РФ, - Столтенберг

Міністри закордонних справ НАТО обговорили шляхи надання Україні достатніх можливостей для стримування потенційної нової агресії з боку РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми обговорили довгострокову підтримку. Невідомо, коли ця війна завершиться. Але коли це станеться, маємо забезпечити, щоб президент Путін не міг більше підривати європейську безпеку. Тож маємо надати Україні можливості стримувати та оборонятися проти майбутньої агресії. Це включає зміцнення Збройних Сил України та інших структур для її безпеки", - зазначив він.

Генсек Альянсу додав, що в НАТО погодилися опрацювати стратегічну багаторічну програму допомоги для України.

"Ми розраховуємо нашу допомогу на тривалий час, щоб підвищити взаємосумісність України та сприяти її переходу на стандарти НАТО. Це допоможе Україні на шляху до євроатлантичної інтеграції, тому що майбутнє України - в євроатлантичній родині", - сказав Столтенберг.

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