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НАТО надасть Україні допомогу для стримування подальшої агресії РФ, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Міністри закордонних справ НАТО обговорили шляхи надання Україні достатніх можливостей для стримування потенційної нової агресії з боку РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми обговорили довгострокову підтримку. Невідомо, коли ця війна завершиться. Але коли це станеться, маємо забезпечити, щоб президент Путін не міг більше підривати європейську безпеку. Тож маємо надати Україні можливості стримувати та оборонятися проти майбутньої агресії. Це включає зміцнення Збройних Сил України та інших структур для її безпеки", - зазначив він.

Генсек Альянсу додав, що в НАТО погодилися опрацювати стратегічну багаторічну програму допомоги для України.

"Ми розраховуємо нашу допомогу на тривалий час, щоб підвищити взаємосумісність України та сприяти її переходу на стандарти НАТО. Це допоможе Україні на шляху до євроатлантичної інтеграції, тому що майбутнє України - в євроатлантичній родині", - сказав Столтенберг.

Також читайте: НАТО почне працювати над розробкою Стратегії багаторічної підтримки України, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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цьому столтенбергу язиком би снаряди робити -
снарядного голоду в ЗСУ точно не було б
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05.04.2023 17:12 Відповісти
От якби реалізувати вашу ідею, там таких занепокоєних до курвої мами...
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05.04.2023 17:16 Відповісти
Тобто, про вступ України в НАТО після війни, ви вже не говорите? Для стримування "майбутньої агрессії" буде "багаторічна допомога"? Офігєть просто. Вертайте тоді ЯЗ і не морочте нам голову!
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05.04.2023 17:15 Відповісти
Щ не варто розганяти зраду. Вступу «без умов» не буде. Це очевидно.
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05.04.2023 17:22 Відповісти
То хай чітко назвуть умови і конкретно скажуть строки вступу. А не розводять демагогію "можливо, колись". Скільки можна водити Україну, як віслюка за морковкою, з 2008 року? Наче з кацапами змовилися щодо недопуску України в НАТО. Орбанська Угорщина з корупцією і відкритими *************** їх взагалі не парить.
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05.04.2023 17:25 Відповісти
Що ви хоче від НАТО, коли (це одне з):

Офіс президента має вирішальну думку, виходячи з Конституції, в якій написано, що президент підписує закон або не підписує. (с) Олександр Корнієнко, перший заступник голови BP.
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05.04.2023 17:58 Відповісти
"Ми обговорили довгострокову підтримку.Невідомо, коли ця війна завершиться. Але коли це станеться, маємо забезпечити, щоб президент Путін не міг більше підривати європейську безпеку. - таку куйню міг нагородити тільки ворог України, прорашистський куплений агент,або іпанат із справкою з дурдому .Не виключено,що в даному випадку, три в одному. Натівська очевидна констатація їхніх домовленостей з рашистами-"Ми Україну в НАТО ,по домовленності з тобою-куйлом ,не будемо брати в довгостроковій перспективі, так що можеш і дальше вести війну , руйнувати і знищувати Україну і її народ на протязі довшого часу((((Невідомо, коли ця війна завершиться. )))
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05.04.2023 17:22 Відповісти
ненормально колы у наты глашатаем працюйе левак-викинг..
огенд стеклов от самой меркельши...
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05.04.2023 17:44 Відповісти
 
 