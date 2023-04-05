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НАТО почне працювати над розробкою Стратегії багаторічної підтримки України, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
НАТО почне працювати над програмою багаторічної підтримки України.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми домовилися почати працювати над розробкою Стратегії багаторічної підтримки України", – сказав він.
Столтенберг назвав це чіткою демонстрацією того, що підтримка насправді триватиме довго та матиме на меті гарантувати, що Україна зможе захиститися від подальших агресій з боку Росії.
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Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, 4 апреля 1949 г.
04 Apr. 1949 -|Last updated 09-Dec-2008 16:07
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Договаривающиеся стороны подтверждают свою веру в цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций и свое желание жить в мире со всеми народами и правительствами.
Договаривающиеся стороны преисполнены решимости защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и законности. Договаривающиеся стороны преследуют цель укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе. Договаривающиеся стороны полны решимости объединить свои усилия с целью создания коллективной обороны и сохранения мира и безопасности. Поэтому Договаривающиеся стороны достигли соглашения о нижеследующем Североатлантическом договоре:
Статья 1
Договаривающиеся стороны обязуются, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН.
Статья 2
Договаривающиеся стороны будут содействовать дальнейшему развитию международных отношений мира и дружбы путем укрепления своих свободных институтов, достижения большего понимания принципов, на которых они зиждятся, и содействия созданию условий стабильности и благосостояния. Договаривающиеся стороны будут стремиться к устранению противоречий в своей международной экономической политике и способствовать развитию экономического сотрудничества между любыми из них и между собой в целом.
Статья 3
В интересах более эффективного осуществления целей настоящего Договора, Договаривающиеся стороны, порознь и совместно, посредством постоянных и действенных самостоятельных усилий и взаимопомощи, будут поддерживать и наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал борьбы с вооруженным нападением.
Статья 4
Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой.
Статья 5
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
Статья 6 ¹
В целях Статьи 5-й считается, что вооруженное нападение на одну или несколько Договаривающихся сторон включает в себя вооруженное нападение:
на территорию любой из Договаривающихся сторон в Европе или Северной Америке, алжирские департаменты Франции 2, территорию Турции или острова, расположенные в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака и находящиеся под юрисдикцией какой-либо из Договаривающихся сторон;
на вооруженные силы, суда или летательные аппараты какой-либо из Договаривающихся сторон, если эти вооруженные силы, суда или летательные аппараты находились на этих территориях, или над ними, или в другом районе Европы, или над ним, если на них или в нем на момент вступления в силу настоящего Договора размещались оккупационные силы какой-либо из Договаривающихся сторон, или в Средиземном море, или над ним, или в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака, или над ней.
Статья 7
Настоящий Договор ни в коем случае не затрагивает и не подлежит толкованию как затрагивающий каким-либо образом права и обязательства Договаривающихся сторон, являющихся членами Организации Объединенных Наций, по Уставу ООН или преимущественную ответственность Совета безопасности за поддержание международного мира и безопасности.
Статья 8
Каждая Договаривающаяся сторона заявляет, что ни одно из ее действующих международных обязательств в отношении какой-либо другой Договаривающейся стороны, или какого-либо третьего государства, не противоречит положениям настоящего Договора, и обязуется не брать на себя каких-либо международных обязательств, противоречащих настоящему Договору.
Статья 9
Настоящим Договаривающиеся стороны создают Совет, в котором для рассмотрения вопросов, касающихся выполнения настоящего Договора, должна быть представлена каждая из них. Совет подлежит организации таким образом, чтобы иметь возможность быстро собираться в любое время. Совет обязуется создавать вспомогательные органы, в которых может возникнуть необходимость; в частности, он обязуется немедленно создать Комитет обороны, которому надлежит давать рекомендации относительно мер, направленных на выполнение Статей 3 и 5.
Статья 10
Договаривающиеся стороны по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к настоящему Договору. Любое государство, получившее подобное приглашение, может стать Договаривающейся стороной путем передачи на хранение правительству Соединенных Штатов Америки документа о своем присоединении к настоящему Договору. Правительство Соединенных Штатов Америки будет уведомлять каждую из Договаривающихся сторон о передаче ему на хранение каждого подобного документа о присоединении.
Статья 11
Настоящий Договор подлежит ратификации, а его положения претворению в жизнь, Договаривающимися сторонами согласно их соответствующим конституционным процедурам. Ратификационные грамоты подлежат скорейшей передаче на хранение правительству Соединенных Штатов Америки, которое будет уведомлять все другие государства, подписавшие настоящий Договор, о каждой подобной передаче на хранение Договор подлежит вступлению в силу в отношении уже ратифицировавших его государств с момента передачи ратификационных грамот большинства подписавших договор государств, включая ратификационные грамоты Бельгии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Франции, и подлежит вступлению в действие в отношении других государств с момента передачи на хранение их ратификационных грамот 3.
Статья 12
По истечении десятилетнего срока действия настоящего Договора или в любое последующее время Договаривающиеся стороны обязуются по требованию какой-либо из Договаривающихся сторон провести совместные консультации с целью пересмотра настоящего Договора, принимая при этом во внимание факторы, затрагивающие в тот период мир и безопасность в Североатлантическом регионе, включая разработку в соответствии с Уставом ООН мероприятий глобального и регионального характера по поддержанию всеобщего мира и безопасности.
Статья 13
По истечении двадцатилетнего срока действия настоящего Договора любая Договаривающаяся сторона может выйти из него через год после того, как она уведомит правительство Соединенных Штатов Америки о расторжении ею настоящего Договора, которое будет сообщать правительствам всех других Договаривающихся сторон о вручении ему на хранение каждого уведомления о расторжении настоящего Договора.
Статья 14
Настоящий Договор, английский и французский тексты которого имеют одинаковую силу, подлежит сдаче на хранение в архив правительства Соединенных Штатов Америки. Должным образом заверенные копии настоящего Договора будут переданы вышеупомянутым правительством правительствам других государств, подписавших настоящий Договор.
Сноски:
В Статью внесены изменения в соответствии со Статьей 2 Протокола Североатлантического договора о присоединении к нему Греции и Турции.
16 января 1933 г. Североатлантический совет отметил, что 3 июля 1962 г. соответствующие положения настоящего Договора в отношении алжирских департаментов Франции потеряли юридическую силу.
Настоящий Договор вступил в силу 24 августа 1949 г. после передачи на хранение ратификационных грамот всех подписавших его государств.
Розраховувати, що нас приймуть «як є», без виконання ряду умов - не варто.
я дивуюсь тому Столенбергу - він мабудь дурак
питання даже у тому- чому НАТО не було готово до війни з РАШЕЮ ???? Що з технікою , зІ зброєю ?
ну Зеленскому не дивуемся - він був актором , НО КЕРИВНІКУ Столенбергу до 24 лютого можно і дивуватися , АЦІЕІ ЗАЯВІ МОЖНО ТІЛЬКІ ДИВУВАТИСЬ