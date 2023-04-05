НАТО почне працювати над розробкою Стратегії багаторічної підтримки України, - Столтенберг

НАТО почне працювати над програмою багаторічної підтримки України.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми домовилися почати працювати над розробкою Стратегії багаторічної підтримки України", – сказав він.

Столтенберг назвав це чіткою демонстрацією того, що підтримка насправді триватиме довго та матиме на меті гарантувати, що Україна зможе захиститися від подальших агресій з боку Росії.

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