Дуда про саміт НАТО: Сподіваємось отримати додаткові гарантії безпеки для України
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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі влітку цього року Україна може отримати додаткові гарантії безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми хочемо отримати на саміті НАТО у Вільнюсі додаткові гарантії безпеки, які будуть підтримкою українським воїнам у боротьбі проти загарбників. Сподіваємося, що такі гарантії для України ми зможемо отримати", - сказав він на пресконференції.
Водночас Дуда зазначив, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом ЄС і НАТО.
За його словами, головною темою на переговорах була безпека.
"Польща - третя країна за військовою підтримкою України. Ми передали понад 300 танків, САУ "Краб", інше обладнання", - сказав польський лідер.
За словами президента Польщі, обговорювалися також "історичні питання, які є ранами для багатьох родин".
"Між нами немає тем табу. Ми будуватимемо відносини, спираючись на чесну політику пам'яті", - додав він.
Дуда нагадав, що Польща є найбільшим економічним партнером України, і висловив сподівання, що "західний напрям економічної активності України буде збережено".
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