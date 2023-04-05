Україна та Польща працюють над новим договором про добросусідство, – Дуда
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Польща та Україна працюють над новим договором про добросусідство, дружні відносини і співробітництво.
Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Віримо, що найближчим часом ми зможемо укласти такий договір між нашими державами. І цим політичним актом будувати нову главу між нашими країнами", - наголосив Дуда.
За його словами, кордон між Україною та Польщею має бути лише в політичному та географічному розуміннях, звичайні поляки та українці не повинні відчувати перешкод через нього у своєму житті.
"Ми віримо в те, що Україна буде в Євросоюзі. Хочемо, щоб звичайні поляки та українці не відчували того кордону, який є між нами, щоб цей кордон не був перешкодою між нами, щоб він не заважав отриманню роботи, пошуку роботи, освіти чи науки", - відзначив польский президент.
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Річ Посполи́та (пол. Rzeczpospolita, лит. Žečpospolita, біл. Рэч Паспалі́тая, ст.-укр. Рѣчъ Посполита) - у 1569-1795 роках монархічна конфедерація Польського королівства і Великого князівства Литовського і Руського.
в Нарьян-Марській середній школі цьому не вчать
зараз править бидло і бабло.
нічого не змінить зміна вивіски.
наша нова шляхта зараз гартується на фронті
яка, в біса, шляхта на фронті...пане, про що ви...
ви як з иншої планети прилетіли, їй бо.
менше з тим - це не запрошення до розмови, не коментуйте.
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!
і свого Ата-Тюрка дождемось
як Батько Хміль короля в полон брав і відпускав, тому що вважав себе його васалом, а короля сюзереном.
основною вимогою повстання було розширення реєстрового козацтва - нового класу українського суспільства
і, будь ласка, не грузи мене утисками православних в Речі Посполитій
Залишається тільки сподіватись на порядність польського керівництва!
https://www.youtube.com/watch?v=ZEHRnZShXbQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
Щодо спільної держави - у Польщі (в Україні теж) цього варіанту не хочуть. Польща як моноетнічна країна не має наміру створювати багатонаціональну державу. Існує думка, що тимчасові біженці повернуться додому після закінчення війни (опитування громадської думки показують, що українці, які перебувають у Польщі, заявляють, що повернуться на батьківщину протягом 2 років). А якщо й думають емігрувати назавжди, то в Америку.