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Україна та Польща працюють над новим договором про добросусідство, – Дуда

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

дуда,зеленський

Польща та Україна працюють над новим договором про добросусідство, дружні відносини і співробітництво.

Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Віримо, що найближчим часом ми зможемо укласти такий договір між нашими державами. І цим політичним актом будувати нову главу між нашими країнами", - наголосив Дуда.

За його словами, кордон між Україною та Польщею має бути лише в політичному та географічному розуміннях, звичайні поляки та українці не повинні відчувати перешкод через нього у своєму житті.

"Ми віримо в те, що Україна буде в Євросоюзі. Хочемо, щоб звичайні поляки та українці не відчували того кордону, який є між нами, щоб цей кордон не був перешкодою між нами, щоб він не заважав отриманню роботи, пошуку роботи, освіти чи науки", - відзначив польский президент.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
а чого ти за всіх вирішуєш? вважаєш, всі хочуть жити в Речі Посполитій?
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05.04.2023 17:49
+4
всім рашиським ботам-вилупкам січня 2023 року випуску - Bohdanov Dmytro 5******* та Светлана Конь ec23328a

Річ Посполи́та (пол. Rzeczpospolita, лит. Žečpospolita, біл. Рэч Паспалі́тая, ст.-укр. Рѣчъ Посполита) - у 1569-1795 роках монархічна конфедерація Польського королівства і Великого князівства Литовського і Руського.

в Нарьян-Марській середній школі цьому не вчать
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05.04.2023 18:15
+4
Дебіл кончений, скільки ти будеш поширювати лайно польських шовіністів! Україна у рп - була галімою колонією з якою ніхто не рахувався. Чи тобі нагадати 1648-й рік?
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05.04.2023 18:31
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пишіть Конституцію конфедеративної Речі Посполитої нової і не парте собі мізки
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05.04.2023 17:46 Відповісти
а чого ти за всіх вирішуєш? вважаєш, всі хочуть жити в Речі Посполитій?
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05.04.2023 17:49 Відповісти
Речь Посполита - польська держава. Де русини були колонією.
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05.04.2023 17:54 Відповісти
всім рашиським ботам-вилупкам січня 2023 року випуску - Bohdanov Dmytro 5******* та Светлана Конь ec23328a

Річ Посполи́та (пол. Rzeczpospolita, лит. Žečpospolita, біл. Рэч Паспалі́тая, ст.-укр. Рѣчъ Посполита) - у 1569-1795 роках монархічна конфедерація Польського королівства і Великого князівства Литовського і Руського.

в Нарьян-Марській середній школі цьому не вчать
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05.04.2023 18:15 Відповісти
Річ Посполита була федеративною державою, що складалася із двох суб'єктів: Корони Польського королівства (Корони або Польщі) та Великого князівства Литовського (Литви).
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05.04.2023 18:20 Відповісти
Руське, це назва землі, не державності. Читай вікі далі, там все написано.
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05.04.2023 18:22 Відповісти
часи коли правила шляхта вже давно минули.

зараз править бидло і бабло.

нічого не змінить зміна вивіски.
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05.04.2023 18:15 Відповісти
так, правила шляхта: польська, литовська, українська
наша нова шляхта зараз гартується на фронті
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05.04.2023 18:18 Відповісти
читаю ваші слова і плачу...

яка, в біса, шляхта на фронті...пане, про що ви...

ви як з иншої планети прилетіли, їй бо.

менше з тим - це не запрошення до розмови, не коментуйте.
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05.04.2023 18:32 Відповісти
Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!

і свого Ата-Тюрка дождемось
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05.04.2023 18:46 Відповісти
а ваше столбовоє дворянство китайську сраку лиже ?
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05.04.2023 18:38 Відповісти
Галімий малорос, який вчора сидів на кацапському члєні розказуючи про братскую дружбу, а сьогодні кон'юнктура помінялася - і вже прагнеш стрибонути на панський члєн. А без анального сексу, можеш якось прожити? Самостійно.
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05.04.2023 18:43 Відповісти
інколи краще жувати ягель ніж патякати, пригожинський
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05.04.2023 18:47 Відповісти
Дебіл кончений, скільки ти будеш поширювати лайно польських шовіністів! Україна у рп - була галімою колонією з якою ніхто не рахувався. Чи тобі нагадати 1648-й рік?
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05.04.2023 18:31 Відповісти
нагадай!
як Батько Хміль короля в полон брав і відпускав, тому що вважав себе його васалом, а короля сюзереном.
основною вимогою повстання було розширення реєстрового козацтва - нового класу українського суспільства
і, будь ласка, не грузи мене утисками православних в Речі Посполитій
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05.04.2023 18:42 Відповісти
Будемо в ЕС, тоді і кордонів не буде. Але це буде дуже не скоро.
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05.04.2023 17:49 Відповісти
Спочатку треба пояснити полякам на яких конституційних засадах країною керує охвіс презідєнта. А то поляки ж то тупі. Ніхєра не розуміють.
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05.04.2023 17:52 Відповісти
а попізже - суперната...без ********.
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05.04.2023 18:00 Відповісти
З єрмаками та арахаміями, які супроводжують ЗЕ, таких договорів можуть понапідписувати, що потім роками не розгребеш!
Залишається тільки сподіватись на порядність польського керівництва!
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05.04.2023 18:10 Відповісти
після вручення найвищої польської нагороди зеленському БІЛИЙ ОРЕЛ поплавський же знає про що його наступна пісня...

https://www.youtube.com/watch?v=ZEHRnZShXbQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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05.04.2023 18:13 Відповісти
Поки дуда кидає якісь заяви про добросусідство, офіційна польська пропаганда робить свою справу, розкруючи фейковий геноцид поляків українцями під час другої світової війни. Вони вже навіть намалювали цифру у 100+ тис вбитих поляків українськими націоналістами. Тут навіть кацапська пропаганда навіть курить у стороні.
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05.04.2023 18:37 Відповісти
В масковію, там будеш лайно лити на бурятські голови.
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05.04.2023 19:31 Відповісти
Із-за таких ідіотів, як ти, Україна сидить у сраці. Вчи історію.
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05.04.2023 20:24 Відповісти
Там чітко написано - заява стосується кордону після вступу України до ЄС. Тож статус, подібний до нинішнього кордону з Чехією - поляки та чехи вільно ходять через кордон за покупками чи в ресторан на пиво без контролю документів. І не думають про еміграцію до сусіда (хоча теоретично це можливо).
Щодо спільної держави - у Польщі (в Україні теж) цього варіанту не хочуть. Польща як моноетнічна країна не має наміру створювати багатонаціональну державу. Існує думка, що тимчасові біженці повернуться додому після закінчення війни (опитування громадської думки показують, що українці, які перебувають у Польщі, заявляють, що повернуться на батьківщину протягом 2 років). А якщо й думають емігрувати назавжди, то в Америку.
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05.04.2023 20:12 Відповісти
 
 