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Київська область (3131) компанія (81) СБУ (10022) Сівкович (28)

На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

сбу

Служба безпеки спільно з ДБР викрила 15 компаній у Києві та області, які працювали в інтересах країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Служба безпеки України повідомляє в телеграмі.

Встановлено, що роботу цих підприємств контролює колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який підозрюється у державній зраді та шпигунстві.

За даними слідства, саме він курирує діяльність так званого "політичного офісу" у Москві, який було організовано за вказівкою ФСБ.

Завданням цього "офісу" є проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави.

Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві.

Читайте: ФСБ РФ лобіювала звільнення Баранецького з посади заступника глави СБУ та призначення на його місце Наумова, - ДБР

Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають ріелторські послуги. Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників.

Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Читайте: Справи Майдану: Ексзаступника секретаря РНБО Сівковича судитимуть за організацію розгону, - Офіс генпрокурора

На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії 01
На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії 02
На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії 03
На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії 04
На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Сівковича та ФСБ Росії 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
озброєнна бухгалтерія то нічний жах Гетьманцева)))
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05.04.2023 17:34
+26
А Гетьманцев, типа, не знал?....
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05.04.2023 17:38
+22
десятий.
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05.04.2023 17:35
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озброєнна бухгалтерія то нічний жах Гетьманцева)))
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05.04.2023 17:34 Відповісти
Жорошо хоть носочки не снимали, как в доме у Коломойского
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05.04.2023 17:38 Відповісти
смішно?
Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають ріелторські послуги. Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників.

Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича.

де ті 15 озброєних до зубів "зітц-прєдсєдатєлєй Фунтів" ?
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05.04.2023 17:41 Відповісти
Гетьманцев зараз свалить з України
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05.04.2023 18:16 Відповісти
М*шкин не зайобуй. "Херсон за два дня" ти вже передбачав
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05.04.2023 18:30 Відповісти
Z yazyka znyaly !
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05.04.2023 18:38 Відповісти
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05.04.2023 17:34 Відповісти
йшов 2 рік війни..., в світі ще багато цікавого, не перемикайтеся...
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05.04.2023 17:34 Відповісти
десятий.
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05.04.2023 17:35 Відповісти
А Гетьманцев, типа, не знал?....
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05.04.2023 17:38 Відповісти
не те що не знав, він навіть не здогадувався:
Працював помічником народного депутата від Партії регіонів Володимира Сівковича[3]. Сам Гетманцев заявив, що з Сівковичем знайомий поверхнево[4]
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05.04.2023 17:43 Відповісти
не треба бути знайомим глибоко, щоб виконувати завдання резидента.
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05.04.2023 17:51 Відповісти
******.
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05.04.2023 18:12 Відповісти
Скажите пожалуйста, а в списке был конгломерат компаний входящих в ТОВ "Квартал 95", и если нет то почему?
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05.04.2023 17:43 Відповісти
погано.. от гестапо краще працювало по ворогах рейха
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05.04.2023 17:45 Відповісти
Торгівля... Ріелтори.... Ну, види діяльності так собі.
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05.04.2023 17:45 Відповісти
Шел девятый год войны....
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05.04.2023 17:46 Відповісти
Ждемо Гетьманчикова. Петля потихеньку затягується на його тонкій шийці.
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05.04.2023 17:47 Відповісти
На мерзенній морді ))
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05.04.2023 21:10 Відповісти
имя ,сестга, имя!
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05.04.2023 17:49 Відповісти
На Гетьманцева ще не вийшли?
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05.04.2023 17:53 Відповісти
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05.04.2023 17:54 Відповісти
Чому таких одіозних типів як Сівкович та Балицький досі не ліквідували спецслужби?
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05.04.2023 17:57 Відповісти
так може з гетьманцева почати
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05.04.2023 18:03 Відповісти
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05.04.2023 18:05 Відповісти
э, пацыки, поосторожнее там, шоб на ОПу не выйти ненароком.
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05.04.2023 18:10 Відповісти
Уверен, что там не только на "ОП" вышли, но еще на очень многих "интересных" персонажей из власть придержащих. Но ты же понимаешь ..."не на часi".
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05.04.2023 18:16 Відповісти
А ГЕТьманцев
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05.04.2023 18:13 Відповісти
Цікаво, як вони давно працюють?
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05.04.2023 18:13 Відповісти
А ще скількома компаніями Сівковича Родина Гетьманцева управляє. Варто придивитися, якщо хочете дійсно розслідувати.
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05.04.2023 18:15 Відповісти
МЕНЕ ТУРБУЕ друг Сивковича ГЕТЬМАНЦЕВ - йому доручили керувати економікою України ‼️‼️
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05.04.2023 18:17 Відповісти
"Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики, "слуга народу" Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для української армії.

Про це у вівторок, 22 лютого, заявив народний депутат від Європейської солідарності" Володимир В'ятрович у фейсбуці."

Це було за день до вторгнення.
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05.04.2023 18:36 Відповісти
А як з іншими областями? Бо навряд чи тільки київщина
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05.04.2023 18:19 Відповісти
На десятий рік війни.... ********....
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05.04.2023 18:21 Відповісти
Не було коли і часу, всі ганялися за картинами одного політика, забулися, що присягу давали народу України, а не Бубочці, ось і результат. Хоча це тільки відсоток про що ми знаємо і навіть вони самі.
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05.04.2023 18:25 Відповісти
І це на дев'ятому році ВІЙНИ!? Оперативно працюєте!! . Та майже всі ТОВ, ЗАТ, ПАТ, ВАТ ....СТВОРЕННІ ПРИ МИНУЛИХ ПРЕЗИДЕНТАХ АФІЛЬОВАНІ З МОСКОВІЄЮ, ФСБ.
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05.04.2023 18:30 Відповісти
Ой. Скоріше 15 не працюють на сусідів
Це може бути
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05.04.2023 18:37 Відповісти
Боюсь что после разоблачения последнего предприятия Сивковичей других предприятий на территории Украины не останется
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05.04.2023 18:43 Відповісти
То всьо адін сівковіч дєлал? 😲 Тобто пахолки на цих "фірмах" аби дибіли, або безмозкі амеби? 🤔 І пасталєт сівковича? А чому агенти працівники фірми не у кайданках і не лежать мордами у підлозі? Чому не пи*джені?
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05.04.2023 19:00 Відповісти
обосРанцева взяли ???
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05.04.2023 21:09 Відповісти
Це просто співпадіння .За ними давно стежили.Просто забували накрити....
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05.04.2023 23:50 Відповісти
 
 