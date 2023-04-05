Основним напрямком удару росіян залишається схід України, - Резніков
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Головним напрямком атаки армії РФ залишається схід України, другий ризикований напрямок - Запорізький, мінімальний ризик - з боку Білорусі.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ризиковані напрямки російські не змінилися, за нашими оцінками, їх залишається три. Якщо не брати до уваги четвертий - те, що вони атакують із неба ракетами і дронами, використовуючи всю Україну як майданчик. Це зрозуміло. Якщо ми говоримо про сухопутний компонент або морський, то, звісно, головним напрямком удару залишається схід України. Найважчі місця - Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Лиман, Куп'янськ", - сказав Резніков.
Другий ризикований напрямок - Запорізький, де окупанти намагаються "прощупати стійкість української оборони".
"З моря, з напрямку Одеси, я вважаю, ризиків ми наразі не спостерігаємо. Тому що морський компонент у них ослаблений, після того, як ми відправили крейсер "Москва" на дно, деокупували острів Зміїний", - зазначив міністр.
За його словами, третій, найнижчий наразі ризик, але який завжди був, - з боку Білорусі. Резніков наголосив, що створення ударного угруповання не спостерігається на сьогодні. "Імовірність відкритого використання збройних сил Білорусі дуже низька", - вважає міністр.
Резніков зазначив, що російські окупанти готують фортифікаційні укріплення на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, у зв'язку з анонсованим контраступом українських сил. "Тобто вони планують захищатися. Насправді вони готуються до українського контрнаступу", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Це ще один з «великих сліпих», які не бачили загрози вторгнення!
А хто до самого вторгенння запевняв, що нічого не буде????
слухай резніковича - і роби все навпаки!!! бо цей яйцеголовий мародер лише бреше та краде
Капитанрядовой Очевидность...
(авторитетно):
А схід України знаходиться на її сході!