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Основним напрямком удару росіян залишається схід України, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Головним напрямком атаки армії РФ залишається схід України, другий ризикований напрямок - Запорізький, мінімальний ризик - з боку Білорусі.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ризиковані напрямки російські не змінилися, за нашими оцінками, їх залишається три. Якщо не брати до уваги четвертий - те, що вони атакують із неба ракетами і дронами, використовуючи всю Україну як майданчик. Це зрозуміло. Якщо ми говоримо про сухопутний компонент або морський, то, звісно, головним напрямком удару залишається схід України. Найважчі місця - Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Лиман, Куп'янськ", - сказав Резніков.

Другий ризикований напрямок - Запорізький, де окупанти намагаються "прощупати стійкість української оборони".

"З моря, з напрямку Одеси, я вважаю, ризиків ми наразі не спостерігаємо. Тому що морський компонент у них ослаблений, після того, як ми відправили крейсер "Москва" на дно, деокупували острів Зміїний", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ готуються до контрнаступу, потрібні важка техніка та підготовлені резерви, - Резніков

За його словами, третій, найнижчий наразі ризик, але який завжди був, - з боку Білорусі. Резніков наголосив, що створення ударного угруповання не спостерігається на сьогодні. "Імовірність відкритого використання збройних сил Білорусі дуже низька", - вважає міністр.

Резніков зазначив, що російські окупанти готують фортифікаційні укріплення на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, у зв'язку з анонсованим контраступом українських сил. "Тобто вони планують захищатися. Насправді вони готуються до українського контрнаступу", - підсумував він.

Дивіться також: Резніков: Контрнаступ розпочнемо в квітні-травні за кількома напрямками

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
І яка ціна цих слів від яйцекрада?
Це ще один з «великих сліпих», які не бачили загрози вторгнення!
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05.04.2023 18:07
+16
Папуга взялась за своє. Повторює, що і так всім давно відомо. А про ціни на продукти для ЗСУ, провал в замовленні і літньої форми, нестачу зброї, *********** та обладнання на передку, поговорити не бажає?
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05.04.2023 18:11
+12
Ценность и информативность сообщения Резникова, где-то между "2х2=4" и "земля круглая".
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05.04.2023 18:12
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хлеб у арестовичей отбирает...
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05.04.2023 18:05 Відповісти
І яка ціна цих слів від яйцекрада?
Це ще один з «великих сліпих», які не бачили загрози вторгнення!
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05.04.2023 18:07 Відповісти
Ну і харя. Ну не дає забути хто спи..див яйця. Прямо провокатор.
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05.04.2023 18:20 Відповісти
о! пойду яблоко себе помою...
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05.04.2023 18:07 Відповісти
Цу на десерт після омлету зз 3 яєць?
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06.04.2023 14:59 Відповісти
Звісно. Я після того відчуваю себе олігархом, якій вислизнув з під санкцій зе-влади.
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06.04.2023 15:03 Відповісти
Розум аж прьот!
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05.04.2023 18:10 Відповісти
Папуга взялась за своє. Повторює, що і так всім давно відомо. А про ціни на продукти для ЗСУ, провал в замовленні і літньої форми, нестачу зброї, *********** та обладнання на передку, поговорити не бажає?
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05.04.2023 18:11 Відповісти
Ценность и информативность сообщения Резникова, где-то между "2х2=4" и "земля круглая".
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05.04.2023 18:12 Відповісти
Не факт(где-то между "2х2=4" и "земля круглая"),це повинно підтвердити оточення президента,а бо сам орденоносець Білого Орла
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05.04.2023 18:17 Відповісти
Да ти шо,великий наш сенсей,пів року про це розмови і йому нарешті дійшло.Тяжко йому гроші тирити і за новинами слідкувати,роки дають про себе знати
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05.04.2023 18:12 Відповісти
Лисий череп Резнікова, як один з напрямків удару по корупції.
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05.04.2023 18:12 Відповісти
- Ну і розумний! Аж страшно - ("За двома зайцями").
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05.04.2023 18:13 Відповісти
"Зелених" згвалтувала рішучість українців та світової спільноти протидіяти *****. От і повискуюють згвалтовані натужно виклянчуючи індульгенцію, безперервно крадучи... Рєзнік(ов) має сидіти в тюрмі! Крапка.
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05.04.2023 18:19 Відповісти
По чому яйця пане корупціоекпе-мапрдере? Коли визнаєш своє мародерство, тоді будеш говорити щось про війну, про обкрадених твоєю командою воїнів. Але наряд мовчить і сопе в дві дирочки, то це вже свинарчуки, чи це інше?
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05.04.2023 18:23 Відповісти
Пророк сраний....

А хто до самого вторгенння запевняв, що нічого не буде????

слухай резніковича - і роби все навпаки!!! бо цей яйцеголовий мародер лише бреше та краде
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05.04.2023 18:24 Відповісти
Цікаво.Вони по якомусь плану заявки роблятьлять чи спонтанно?Такий,яйця чи лисину чухає і тут йому в голову бац мисля (а не сказать би мені щось сьогодні)
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05.04.2023 18:25 Відповісти
Міністр оборони за сумісництвом речник ЗСУ? Підробляє чи що...
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05.04.2023 18:29 Відповісти
А як він додув . Далеко піде -- якщо НАБУ НЕ ЗУПИНИТЬ ,
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05.04.2023 18:41 Відповісти
Капитан рядовой Очевидность...
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05.04.2023 19:21 Відповісти
Основним завданням цього дятла є залізти у кишеню простого українця !!!
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05.04.2023 19:26 Відповісти
А якщо росіяни по яйцям ударять, то вони будуть ще дорожче !
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05.04.2023 19:56 Відповісти
Основним напрямком удару росіян залишається схід України

(авторитетно):
А схід України знаходиться на її сході!
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05.04.2023 19:57 Відповісти
Обратите внимание .... во время взрыва в кофе Пригожина , Санкт Петербурге камеры наблюдения были отключенны (на тех. обслуживаний). То что показывают , это посторонних или непосторонних лиц.. Все повторяется как с убийством Немцова на мосту где было отключенно 18 камер ( на тех. обслуживание) из высказывания кремлевских журналистов и Пескова.
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05.04.2023 20:16 Відповісти
Великий стратег!
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06.04.2023 15:01 Відповісти
 
 