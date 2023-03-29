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Резніков: Контрнаступ розпочнемо в квітні-травні за кількома напрямками

резніков

Україна розпочне контрнаступ на сили армії РФ у квітні чи травні. Наступ планується за кількома напрямками.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю естонському ЗМІ ERR, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У Резнікова запитали, коли можна буде побачити передані від союзників танки Leopard на фронті.

"Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо", - сказав він.

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Резніков вважає, що цього року будуть дуже позитивні зміни для України. Міністр впевнений, що українські військові продовжать визволяти тимчасово окуповані території, як це було зроблено у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Автор: 

прогноз (1382) ЗСУ (7522) Резніков Олексій (1446) наступ (230)


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Топ коментарі
+76
Дату и точное время, сестра...
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29.03.2023 15:18
+42
Ще один яйцеголовий експерт-блогер... Це йому мабуть Залужний так сказав, навмисно
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29.03.2023 15:19
+31
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29.03.2023 16:40
Коментувати
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Пропоную контрнаступ почати з Кавказа, чі з Фінляндії, є ще реальна пропозиція з Чукотки, поки вони війська підтянуть можно пів Сибіру взяти, і провозгласити Зелений Клин, голосуємо!!!!!
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30.03.2023 09:33 Відповісти
Контрнаступ можуть коментувати досвідчені військові, якщо в цьому є доцільність, а не злодій яйцекрад та корупціонер резніков.... Смерть клятим нашим ворогам! Слава Україні!
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30.03.2023 10:13 Відповісти
такого дебіла ще треба було поіскати,ну чому у нас в Україні то комуняки, зеками то дебіли з 95 кварталом, а достойних хлопців або вбивали до виборів або народ проігноріл
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30.03.2023 10:23 Відповісти
Зашийте йому писок !
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30.03.2023 11:06 Відповісти
З білого шуму зрадників ми повинні самі здогадатися чи буде взагалі ой наступ.
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30.03.2023 11:13 Відповісти
Інтересний факт. У 2008 році Микола Катеринчук на вибори до Київради вів свою партію "Європейський вибір" . "Блок Миколи Катеринчука" йшов під гаслом "В Європу ! "і проти Черновецького .
І кілька людей з списку були обрані. Там вони ..... ввійшли до більшості Черновецького , обрали Олеся Довгого секретарем і підтримували дерибан київської землі , майна і бюджетних коштів.
Серед зрадників був і .... Олексій Юрійович Резніков (номер 2 у списку) , зараз міністр оборони.
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30.03.2023 11:19 Відповісти
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