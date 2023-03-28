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Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні, - Остін

остін,ллойд

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна за рахунок значного виснаження російських сил і наявності західної зброї має "дуже хороші шанси" здійснити успішний контрнаступ навесні 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це він заявив під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил у вівторок.

Остін заявив, що Україна наразі має "значну перевагу" в порівнянні з російськими силами, хоча лінія фронту й змінювалась то в один, то в інший бік протягом останнього часу, а наразі відбуваються "досить серйозні бої в районі Бахмута".

"Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці", – наголосив очільник Пентагону.

Він додав, що з огляду на це ресурси Росії вичерпуються, вона все частіше постає перед нестачею артилерійських боєприпасів та інших речей і змушена звертатись по допомогу до Ірану та Північної Кореї.

"Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили і продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх", – підкреслив Остін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікую, що бачитимемо те саме і в майбутньому, - Остін про двопартійну підтримку України в Конгресі

Автор: 

Остін Ллойд (521) наступ (230)


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Топ коментарі
+11
Остину можно говорить что угодно и при этом не давать самолетов, вертолетов, танков, ударных дронов.
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28.03.2023 22:00
+6
Не треба на нас тиснути - Залужній Валерій Федорович сам собі добре знає - чим, коли і де.
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28.03.2023 22:24
+5
"Остін заявив, що Україна наразі має "значну перевагу" в порівнянні з російськими силами"
Это как? 31 танк Остин даст только зимой, а перевага уже есть...
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28.03.2023 23:55
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28.03.2023 21:41 Відповісти
..😂
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28.03.2023 22:31 Відповісти
"Voina - put' obmana" (c) Sun'-Szy

tak nam i skajut real'noe polojenie del... sidim molcha i zhdem, zakulisnye dela ostautsya za kulisami
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28.03.2023 23:17 Відповісти
а найбільш ситуацією володіють, безумовно, диванні *******. треба у них питати. вони знають. кому вірити, хто кого підганяє.
а люсю абдрістовіча краще не слухати...
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29.03.2023 09:26 Відповісти
Пока здесь не начали требовать авианосцы и ф35, оставлю наиболее важную, как мне кажется цитату:
на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать
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28.03.2023 21:49 Відповісти
что позволить не только справиться с текущими вызовами, но и предпринять шаги для упрочения фундаментальных основ будущих проектов, которые несмотря на плановый принцип, дают ощутимый результат уже сегодня.
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28.03.2023 22:50 Відповісти
с таким офигенным количестврм челенджеров и леопардов можно дойти до москвы и дальше.
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28.03.2023 21:49 Відповісти
ще й на Пекін останеться.
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28.03.2023 22:22 Відповісти
каци мабуть розконсервовують бронетехніку не керуючись принципом від новішої до старішої, а, швидше за все, керуючись принципом, що на даний кокретний час можна швидше відновити з консервації. тобто якщо швидше вдасться відновити кілька десятків т-55 в порівнянні з більш угробленими за час зберігання, наприклад, т-80-ми, то будуть відновлювати т-55.
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28.03.2023 21:50 Відповісти
Остину можно говорить что угодно и при этом не давать самолетов, вертолетов, танков, ударных дронов.
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28.03.2023 22:00 Відповісти
Не один Остин к сожалению там принимает решения.
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28.03.2023 22:31 Відповісти
В мене звєздольот жде
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28.03.2023 22:06 Відповісти
МЛЯ!!!
Всі так багато говорять про контрнаступ, що страхаюсь, що би не накаркали!
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28.03.2023 22:18 Відповісти
Если бы GLSDB поставили в приличных количествах весной-летом, то шансы успешного наступления резко возросли бы.
А без них... ой шото сомневаюсь.
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28.03.2023 22:22 Відповісти
Может быть США не очень быстро смогли наладить поставку оружия, но в чем их нельзя упрекнуть, это в надежде на "авось". Это не их метод. Если планируется наступление, значит Украина получит все что нужно, да и еще с запасом.
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28.03.2023 22:41 Відповісти
То попереду ще 2 місяці весни і все літо. Думаю буде. Але ти не сумнівайся. У нас вже своя Вільха б'є теж на 150 км.
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28.03.2023 22:46 Відповісти
Она то может и есть, и может даже не одна(допустим всё это). Только вопрос к количеству ракет к ней и скорости их производства. Не говорю уже о цене.
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28.03.2023 22:51 Відповісти
Не треба на нас тиснути - Залужній Валерій Федорович сам собі добре знає - чим, коли і де.
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28.03.2023 22:24 Відповісти
Нужно надеяться на лучшее. Остин не тот человек, который разбрасывается словами. Он наверняка знает то, о чем не печатают в прессе, и соответственно о чем не знает ни один из нас.
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28.03.2023 22:39 Відповісти
підганяють нас, втомилися...
хоча було б вірніше дати два мільйони снарядів і дочекатись поки в рашки вони скінчаться
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28.03.2023 22:41 Відповісти
Может быть США не очень быстро смогли наладить поставку оружия, но в чем их нельзя упрекнуть, это в надежде на "авось". Это не их метод. Если планируется наступление, значит Украина получит все что нужно, да и еще с запасом.
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28.03.2023 22:42 Відповісти
вам дати?? а де ваші снаряди,ракети,набої,танки,літаки тощо?? у вас було мінімум 9 років щоб хоч ЩОСЬ зробити! де ваше озброєння і техніка??
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29.03.2023 01:27 Відповісти
Ну якщо так сказав сам міністр оборони США значить має получитись. Це ж не якийсь там тіпа експерт чи журналіст. Це військова людина щей міністр. А от той Міллі якийсь він мутний. Добре що в вересні йде на пенсію.
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28.03.2023 22:43 Відповісти
"Остін заявив, що Україна наразі має "значну перевагу" в порівнянні з російськими силами"
Это как? 31 танк Остин даст только зимой, а перевага уже есть...
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28.03.2023 23:55 Відповісти
Байден в Женеві 22р видно дав гарантії, що США не дадуть Україні винищувачів... Ось Вам і політика... Потрібно відновлювати ядерний статус!
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29.03.2023 00:45 Відповісти
Можливо...Правда, "наступ" з літа 22 перенесли на осінь 22,а тепер "гарантовано" обіцяють весною 23...По моєму,йде якась гра,а ми в ній отара віслюків перед якими махають морквинкою....
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29.03.2023 01:25 Відповісти
Спитай у Вікторії Спартц, що це за гра....
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29.03.2023 12:24 Відповісти
Де ленд-ліз ?
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29.03.2023 01:52 Відповісти
 
 