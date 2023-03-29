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Новости Война
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Резников: Контрнаступление начнем в апреле-мае по нескольким направлениям

резніков

Украина начнет контрнаступление на силы армии РФ в апреле или мае. Наступление планируется по нескольким направлениям.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью эстонскому СМИ ERR, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

У Резникова спросили, когда можно будет увидеть переданные от союзников танки Leopard на фронте.

"Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничную технику . Думаю, в апреле-мае мы их увидим", - сказал он.

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Резников считает, что в этом году будут очень позитивные изменения для Украины. Министр уверен, что украинские военные продолжат освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

прогноз (698) ВСУ (6568) Резников Алексей (1170) наступление (209)


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Топ комментарии
+76
Дату и точное время, сестра...
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29.03.2023 15:18
+42
Ще один яйцеголовий експерт-блогер... Це йому мабуть Залужний так сказав, навмисно
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29.03.2023 15:19
+31
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29.03.2023 16:40
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Пропоную контрнаступ почати з Кавказа, чі з Фінляндії, є ще реальна пропозиція з Чукотки, поки вони війська підтянуть можно пів Сибіру взяти, і провозгласити Зелений Клин, голосуємо!!!!!
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30.03.2023 09:33 Ответить
Контрнаступ можуть коментувати досвідчені військові, якщо в цьому є доцільність, а не злодій яйцекрад та корупціонер резніков.... Смерть клятим нашим ворогам! Слава Україні!
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30.03.2023 10:13 Ответить
такого дебіла ще треба було поіскати,ну чому у нас в Україні то комуняки, зеками то дебіли з 95 кварталом, а достойних хлопців або вбивали до виборів або народ проігноріл
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30.03.2023 10:23 Ответить
Зашийте йому писок !
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30.03.2023 11:06 Ответить
З білого шуму зрадників ми повинні самі здогадатися чи буде взагалі ой наступ.
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30.03.2023 11:13 Ответить
Інтересний факт. У 2008 році Микола Катеринчук на вибори до Київради вів свою партію "Європейський вибір" . "Блок Миколи Катеринчука" йшов під гаслом "В Європу ! "і проти Черновецького .
І кілька людей з списку були обрані. Там вони ..... ввійшли до більшості Черновецького , обрали Олеся Довгого секретарем і підтримували дерибан київської землі , майна і бюджетних коштів.
Серед зрадників був і .... Олексій Юрійович Резніков (номер 2 у списку) , зараз міністр оборони.
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30.03.2023 11:19 Ответить
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