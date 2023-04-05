Ми маємо прийти до створення авіаційної коаліції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає на створенні міжнародної авіаційної коаліції для забезпечення України сучасними винищувачами.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так разом із союзниками ми маємо прийти до створення авіаційної коаліції на вищому рівні бойової авіації, сучасної. Польські брати нас у цьому розуміють", - сказав Зеленський.

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