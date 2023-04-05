Ми маємо прийти до створення авіаційної коаліції, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наполягає на створенні міжнародної авіаційної коаліції для забезпечення України сучасними винищувачами.
Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так разом із союзниками ми маємо прийти до створення авіаційної коаліції на вищому рівні бойової авіації, сучасної. Польські брати нас у цьому розуміють", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
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+7 Перехватчик
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"Чотири МіГ-29 з наших складів передані в розпорядження Збройних сил України протягом останніх місяців. Ще чотири МіГ-29 передаються зараз. Тобто вже передано вісім. Ми готові ще передати шість, які зараз готуються до цього. Вони можуть бути передані досить швидко", - сказав Дуда.
Також, за його словами, Польща має ще літаки МіГ, які були модернізовані до стандартів НАТО. "Ці МіГи поки нам потрібні. Але після отримання замовлення нових південнокорейських винищувачів FA-50 і американських літаків F-35, Польща зможе передати Україні решту парку МіГ-29. Якщо буде така потреба", - зазначив Дуда. Втім, він наголосив, що для цього потрібна буде згода союзників, адже після модернізації літаки мають обладнання, яке передали США.
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Головне голосно запевняти що ти патріот України і хочеш ії звільнення від кацапів.
а остальная коалиция будет нам всё поставлять....
А мы её будем поторапливать и делать ей замечания.