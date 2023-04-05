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Ми маємо прийти до створення авіаційної коаліції, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дуда,зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає на створенні міжнародної авіаційної коаліції для забезпечення України сучасними винищувачами.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так разом із союзниками ми маємо прийти до створення авіаційної коаліції на вищому рівні бойової авіації, сучасної. Польські брати нас у цьому розуміють", - сказав Зеленський.

Також читайте: Польща передає Україні ще 4 винищувачі МіГ-29, - Дуда

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Как уже достал этот тупой пиар.
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05.04.2023 19:49
+7
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05.04.2023 20:20
+5
і шашлично-какая-разніцевих
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05.04.2023 19:48
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кароче звезде смерти быть!
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05.04.2023 19:46 Відповісти
а потім до яечної-асфальтної
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05.04.2023 19:47 Відповісти
і шашлично-какая-разніцевих
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05.04.2023 19:48 Відповісти
Как уже достал этот тупой пиар.
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05.04.2023 19:49 Відповісти
Польща готова відправити в Україну всі свої літаки МіГ-29, але спершу має отримати південнокорейські винищувачі FA-50 і американські F-35. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у середу, 5 квітня, під час брифінгу із українським колегою Володимиром Зеленським.

"Чотири МіГ-29 з наших складів передані в розпорядження Збройних сил України протягом останніх місяців. Ще чотири МіГ-29 передаються зараз. Тобто вже передано вісім. Ми готові ще передати шість, які зараз готуються до цього. Вони можуть бути передані досить швидко", - сказав Дуда.

Також, за його словами, Польща має ще літаки МіГ, які були модернізовані до стандартів НАТО. "Ці МіГи поки нам потрібні. Але після отримання замовлення нових південнокорейських винищувачів FA-50 і американських літаків F-35, Польща зможе передати Україні решту парку МіГ-29. Якщо буде така потреба", - зазначив Дуда. Втім, він наголосив, що для цього потрібна буде згода союзників, адже після модернізації літаки мають обладнання, яке передали США.
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05.04.2023 19:50 Відповісти
то єсть будимо бомбить?
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05.04.2023 19:51 Відповісти
з агрохламідіями, стіфанчуками, татаровими і дєрьмаками ми прийдемо знову в совок.
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05.04.2023 19:55 Відповісти
Резникова посади за разворовывание бюджета МО.

Минюст покупает картошке для заключенных по 5,7 грн за кг с доставкой, то Минобороны после пересмотра цен после скагдала по 13.95 грн за кг
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05.04.2023 20:17 Відповісти
Резников - однокурсник Ермака. Он разворовывает в нужную сторону!
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05.04.2023 21:04 Відповісти
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05.04.2023 20:20 Відповісти
Гарна з зеленського ширма для фсбшних агентів типу Дєрмака.
Головне голосно запевняти що ти патріот України і хочеш ії звільнення від кацапів.
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05.04.2023 20:20 Відповісти
Ваова! Скільки б ти не говорив правильних слів, від "шашликів у травні" ти ніколи не відмиєшся.
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05.04.2023 20:38 Відповісти
...вальдемар, ти маєш прийти до шконки
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05.04.2023 21:06 Відповісти
Невже так прибутково торгувати військовими літаками ?
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05.04.2023 22:29 Відповісти
...мы будем гробить свои Мрии, продавать рашке вертолетные движки...

а остальная коалиция будет нам всё поставлять....

А мы её будем поторапливать и делать ей замечания.
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06.04.2023 00:36 Відповісти
 
 