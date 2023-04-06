Росія лишила в Чорному морі 4 ракетоносії, - ОК "Південь"
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На бойовому чергуванні в Чорному морі Росія лишила 4 ракетоносії із 6.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь"
Зазначається, що"Ворог продовжує маневри в Чорному морі".
У командуванні зазначають, що корабельне угруповання наразі зменшено до 14 одиниць. На бойовому чергуванні з 6 залишено 4 ракетоносії – 2 надводних, 2 підводних.
Максимально можливий залп "Калібрів" – 24.
"Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий", – додають військові у повідомленні.
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Petrov Viktor
показати весь коментар06.04.2023 06:47 Відповісти Мені подобається 1
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