Росія лишила в Чорному морі 4 ракетоносії, - ОК "Південь"

На бойовому чергуванні в Чорному морі Росія лишила 4 ракетоносії із 6.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь"

Зазначається, що"Ворог продовжує маневри в Чорному морі".

У командуванні зазначають, що корабельне угруповання наразі зменшено до 14 одиниць. На бойовому чергуванні з 6 залишено 4 ракетоносії – 2 надводних, 2 підводних.

Максимально можливий залп "Калібрів" – 24.

"Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий", – додають військові у повідомленні.

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