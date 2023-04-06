Росіяни за добу 9 разів обстріляли Херсон з важкої артилерії, по області випустили 151 снаряд, - ОВА

За минулу добу окупанти здійснили 42 обстріли Херсонської області, Херсон обстріляли 9 разів.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 42 обстріли, випустивши 151 снаряд.



Місто Херсон ворог обстріляв з важкої артилерії 9 разів. Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; в об'єкти критичної інфраструктури.



Внаслідок військової агресії рф одна людина дістала поранення", - йдеться в повідомленні.

Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 93 особи.

Також читайте: Військові РФ за минулу добу 6 разів обстріляли Херсон, по області випустили 299 снарядів, поранено 3 людини, - ОВА