Поранений унаслідок обстрілу 5 квітня Берислава чоловік помер у лікарні
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У лікарні помер чоловік, поранений під час обстрілу окупантами 5 квітня Берислава Херсонській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
"На жаль, 55-річний чоловік, котрий вчора зазнав важких поранень через ворожий обстріл Берислава, помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.
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