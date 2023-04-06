УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14736 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
997 0
обстріл (21024) Херсонщина (4244) Берислав (97)

Поранений унаслідок обстрілу 5 квітня Берислава чоловік помер у лікарні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

У лікарні помер чоловік, поранений під час обстрілу окупантами 5 квітня Берислава Херсонській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

"На жаль, 55-річний чоловік, котрий вчора зазнав важких поранень через ворожий обстріл Берислава, помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Берислав із безпілотників, поранено поліцейського. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 