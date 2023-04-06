Поранений унаслідок обстрілу 5 квітня Берислава чоловік помер у лікарні

У лікарні помер чоловік, поранений під час обстрілу окупантами 5 квітня Берислава Херсонській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

"На жаль, 55-річний чоловік, котрий вчора зазнав важких поранень через ворожий обстріл Берислава, помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

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