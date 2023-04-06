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Раненый в результате обстрела 5 апреля Берислава мужчина скончался в больнице

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

В больнице скончался мужчина, раненный при обстреле оккупантами 5 апреля Берислава Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

"К сожалению, 55-летний мужчина, который вчера получил тяжелые ранения из-за вражеских обстрелов Берислава, скончался в больнице", - говорится в сообщении.

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