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безробіття (203) НБУ (1433) робота (347)

Ринок праці в березні трохи пожвавився, - НБУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

бизнес,работа,книжка,трудовая,работодатель

Кількість вакансій в березні 2023 року зростала швидше, ніж кількістю резюме.

Про це повідомили в Національному банку, інформує Цензор.НЕТ.

"У березні зростання кількості резюме стабілізувалося, а кількість вакансій переважно продовжувала зростати. У результаті, кількість претендентів на одну вакансію помітно знизилася порівняно з 2022 роком, але усе ще залишається значно вищою за рівень до 24.02", - йдеться в макроекономічному та монетарному звіті НБУ.

Читайте: Ринок праці оживає: за рік 600 тис. українців знайшли роботу, - Мінекономіки

Згідно із даними опитування Групи Рейтинг, нагадує Укрінформ, частка тих, хто втратив роботу і досі не знайшов нову, складає 36%. Натомість продовжують працювати 61%.

Водночас низька зайнятість стримувала збільшення доходів домогосподарств. Так, за результатами дослідження Центру Разумкова, більшість опитаних (53%) звітували про зменшення доходів, тоді як зросли вони лише у 6% опитаних.

Також читайте: Рада заборонила брати плату з робітників за працевлаштування за кордоном

Як повідомлялося, за даними Державної служби зайнятості України, станом на 1 березня 2023 року в Україні статус безробітного мали 150 тис. осіб, з них 106,7 тис. - жінки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Ага це як середня температура по палаті, бачу пропаганда і у нас працює.
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06.04.2023 12:10
+9
Можно МАТОМ написать? Ну плиз. На весь металлургический завод ТРИ дежурных электрика, это завод гордость страны , был когда-то. А теперь печи потушили всё умерло,город пустой прифронтовой. И что они там ТЫЗДЯТ?
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06.04.2023 12:17
+8
Та роботи валом. Мільйони подались за бугор.
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06.04.2023 12:13
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Ага це як середня температура по палаті, бачу пропаганда і у нас працює.
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06.04.2023 12:10 Відповісти
Та роботи валом. Мільйони подались за бугор.
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06.04.2023 12:13 Відповісти
Вы не поняли, они же про запад пишут.
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06.04.2023 12:15 Відповісти
Можно МАТОМ написать? Ну плиз. На весь металлургический завод ТРИ дежурных электрика, это завод гордость страны , был когда-то. А теперь печи потушили всё умерло,город пустой прифронтовой. И что они там ТЫЗДЯТ?
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06.04.2023 12:17 Відповісти
Де це на увесь завод 3 електрика?
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06.04.2023 12:29 Відповісти
Днепроспецсталь
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06.04.2023 12:32 Відповісти
А Запоріжсталь хоч і зменшила виробництво на 50%, але працює і виробляє продукцію.
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06.04.2023 12:35 Відповісти
Я про Днепроспецсталь писал, причём тут Запорожсталь? Сталепрокат,бывший Метизный попилили на металл,ДОК1 и ДОК2 тоже самое ,пилораммы все на свалке ,Аллюминевый и Аппартаный та же история, ПОКРАЩЕННЯ
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06.04.2023 12:38 Відповісти
Свого часу всюди були об"яви, купляємо акції підприємств(дорого). В переліку були Запоріжсталь і Дніпроспецсталь. Працівники цих заводів побігли продавати свої акції х зна кому. А акції Запоріжсталі купував Ахметка. Ось завод і працює. Щодо ЗАлКу це окрема історія. Акції викупили кацапи. Купували фуфловий китайський лімінь, переплавляли і заливали у фірмові форми заводу і почали постачати своїм постійним споживачам. Ті почали відмовлятись від цього фуфла і комбінат обанкротився.
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06.04.2023 12:56 Відповісти
А почему же люди продавали акции ,вы не знаете? Нет? Может потому,что по полгода не платили зарплаты и люди выживали,как могли? А теперь вы их обвиняете?
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06.04.2023 12:58 Відповісти
Нет,насчёт зАлка вы не правы. Алюминий это стратегический металл и кацапы сделали всё, чтоб убить военную промышленность в стране и украинские чиновники и министры закордонних справ на то время, жали руку,поднимали бокалы с шампанским с "стратегическим важным партнёром. ДякуйТЕ своего керманича ,гетьмана сивого.Как раз за его годы в министерстве приХватизировали олигархи кацапские Залк и уничтожили предприятие.
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06.04.2023 13:04 Відповісти
Порох тут до чого?
https://kompromat1.pro/articles/41348-cud_po_isku_genprokuratury_okonchateljno_zabral_u_deripaski_zalk
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06.04.2023 13:15 Відповісти
Про сталепрокат молчу ,распилили на металлом.
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06.04.2023 12:34 Відповісти
завод бурильных труб в Сумах,из 500 человек осталось чуть больше 100,газ дорогой все накрылось медным тазиком
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06.04.2023 16:38 Відповісти
А й раніше нацбанк такий серйозний звіт надавав...може він ще про яйця напише чи про яблука чи споживчий кошик до Великодня?!
(завжди свіжа робота є).
P.S. Дочка моєї знайомої відіслала 50 резюме (освіта економічна, не за бички), тільки одні відзвонилися, запропонували співбесіду.
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06.04.2023 12:20 Відповісти
Мысли посещают не ахти хорошие и кажется,что это политический сговор по выдавливанию украинцев из Украины для иудеев. Уж сильно дорогая земля у них и все не размещаются на земле не обетованной,мать их.
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06.04.2023 12:25 Відповісти
Не варіант. З Ізраїлю поїдуть у США, а не в Україну.
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06.04.2023 12:44 Відповісти
У мене жінка бухгалтер з 15 річним стажем після початку війни шукала 4 місяці роботу нічого не знайшла і тільки завдяки старим знайомствам влаштувалась. Є друзі які працювали менеджерами дехто зовсім не знайшов а є хто змінив за рік по дві роботи (бо це роботами назвати неможна). Так що це новина про пожвавлення чогось там це для єдиного марафону лапша.
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06.04.2023 12:44 Відповісти
Менше резюме... Ховаються від мобілізації от і менше. Ніхто не хоче у ТЦК навідатись. Лише полукаліки та білоквиточники. І то місяцями треба доказувати що ти не купив колись ...
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06.04.2023 12:27 Відповісти
Типа все зашибись?еще бы,заметно.
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06.04.2023 12:34 Відповісти
якби зелені довбодятли бодай ремонт техніки для фронту в країні залишили, то на ринку праці це б теж позитивно відбилося, тим більше, що з прикриттям з повітря становище покращало. але до кого це я кажу? до неголеної істоти у спортивах, яке крім своїх довбовідосиків ні на що не здатна? чи до прости Господи прем'єр-міністра? воно у нас наче є, але якщо б раптом здохло (разом з усім кабміном), то ніхто б і не помітив...
пс а для любителів коментів вище про змову "сионських мудреців" повідомлю: не шукайте змови там, де все пояснюється банальною тупістю...
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06.04.2023 12:49 Відповісти
Та фсьо в нас харашо, пано́чки наші рідненькі!
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06.04.2023 13:26 Відповісти
Кури несуться, яйця по 17, Зеленський - президент, пробем нема
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06.04.2023 14:05 Відповісти
 
 