УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15472 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
6 928 17
Кадиров (480) Донбас (21733) Пушилін (128)

У Кремлі незадоволені зближенням Кадирова та Пушиліна, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кадиров,пушилін

Про це свідчать останні кадрові зміни в окупаційній адміністрації захоплених районів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

"30 березня окупанти змінили "голову уряду" т.зв. ДНР (так ворог називає захоплені землі Донеччини). Замість Віталія Хоценка, якого відправили в Омськ, "головою уряду" призначено чергового гастролера Євгена Солнцева, який з червня був заступником Хоценка. Все своє життя Солнцев працював у РФ й немає жодного відношення до Донбасу. Його призначення розширює його повноваження й фактично саме він буде керувати регіоном й контролювати фінансові потоки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Центрі національного спротиву, такі кадрові перестановки свідчать про реакцію російської влади на зближення Кадирова та Пушиліна. Останній  роками виконує лише постанову роль й не має влади в регіоні. Гауляйтер давно потрапив під вплив чеченського терориста Кадирова, який використовує Пушиліна для монопольного права на пограбування регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські чиновники переоцінюють можливості своїх військових для просування в Донецькій області, - ISW

Призначений Солнцев повинен позбавити Кадирова впливу та перехопити ініціативу у роботі з підрядниками, адже наразі московські еліти змагаються за право якнайшвидше освоїти кошти на "відновлення" територій.

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Щось мені підказує що хтось здохне наступним-і це буде не рамзанка диров...хоча...
показати весь коментар
06.04.2023 15:11
+6
Пушилин:
- Рамзанчик назначил меня любимой женой!
показати весь коментар
06.04.2023 15:13
+6
а я ставлю на те що ослойоб як досвідчений зрадник відпетляє)) І про обіцяну війну за мечеть теж "забуде" раптово)). Воно сцкливе та бздливе, одні панти галімі!! Всі чеченці це знають!! Дон тримається на кацапських бабках і все!! і він продасть всіх але буде триматися *****.
показати весь коментар
06.04.2023 15:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось мені підказує що хтось здохне наступним-і це буде не рамзанка диров...хоча...
показати весь коментар
06.04.2023 15:11 Відповісти
Я вже кілька днів інтуїтивно відчуваю, що це буде саме кадіров.
показати весь коментар
06.04.2023 15:13 Відповісти
а я ставлю на те що ослойоб як досвідчений зрадник відпетляє)) І про обіцяну війну за мечеть теж "забуде" раптово)). Воно сцкливе та бздливе, одні панти галімі!! Всі чеченці це знають!! Дон тримається на кацапських бабках і все!! і він продасть всіх але буде триматися *****.
показати весь коментар
06.04.2023 15:22 Відповісти
відчуй краще, що обох
показати весь коментар
06.04.2023 15:25 Відповісти
ну, не знаю. Я, в принципе, ничего не имею против.
показати весь коментар
06.04.2023 15:12 Відповісти
пушилін став улюбленою вівцею рамзанки?
показати весь коментар
06.04.2023 15:13 Відповісти
Пушилин:
- Рамзанчик назначил меня любимой женой!
показати весь коментар
06.04.2023 15:13 Відповісти
Тому що зближення з часом переходить у близкість.
показати весь коментар
06.04.2023 15:15 Відповісти
А як гарно кацапота кинула кадиркіна з мечеттю))) Шайтани бородаті вже об'явили що підуть воювти, мабуть були впевнені, що русня не наважиться заборонити будівництво - а тут така срака))) І що тепер?! Робити вигляд, що нічого не патякали з погрозами?))) Хахаха, всраті ослойоби!!
показати весь коментар
06.04.2023 15:18 Відповісти
тому в обох їб.ла роздулися через п....растію, це ж скрепно, чому незадоволені?
показати весь коментар
06.04.2023 15:22 Відповісти
Зближення пєніса душиліна і рамзанкі дирова
показати весь коментар
06.04.2023 15:23 Відповісти
Ну сблизились два пид...ра и что тут такого?
показати весь коментар
06.04.2023 15:29 Відповісти
Що старий п.дар вже не впорається з двома?
показати весь коментар
06.04.2023 15:31 Відповісти
все прото: кадирка знайшов собі нову дирку. враховуючи неминучий наступ ЗСУ, дирка чепушили з кожним днем стає тугіша.
показати весь коментар
06.04.2023 15:53 Відповісти
Не факт, что становится туже. Бывает и с точностью до наоборот

«Медвежья болезнь» - это психосоматическое кишечное расстройство, при котором нервно-эмоциональное напряжение провоцирует появление резкого неудержимого позыва на дефекацию с выделением разжиженного стула. Свое название синдром получил из-за сходства с характерным поведением испуганного медведя. Когда спящего зверя поднимают из берлоги при зимней охоте, у него при паническом бегстве возникает острая диарея.
показати весь коментар
06.04.2023 16:12 Відповісти
пушка використовіють, як молоду вівцю. від кайфу даже не мекає...
показати весь коментар
06.04.2023 16:16 Відповісти
Як можуть зближатися два пасівних підара, їм потрібен посередник швабра чи пляшка.
показати весь коментар
06.04.2023 18:35 Відповісти
 
 