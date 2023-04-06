У Кремлі незадоволені зближенням Кадирова та Пушиліна, - Центр національного спротиву

Про це свідчать останні кадрові зміни в окупаційній адміністрації захоплених районів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

"30 березня окупанти змінили "голову уряду" т.зв. ДНР (так ворог називає захоплені землі Донеччини). Замість Віталія Хоценка, якого відправили в Омськ, "головою уряду" призначено чергового гастролера Євгена Солнцева, який з червня був заступником Хоценка. Все своє життя Солнцев працював у РФ й немає жодного відношення до Донбасу. Його призначення розширює його повноваження й фактично саме він буде керувати регіоном й контролювати фінансові потоки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Центрі національного спротиву, такі кадрові перестановки свідчать про реакцію російської влади на зближення Кадирова та Пушиліна. Останній роками виконує лише постанову роль й не має влади в регіоні. Гауляйтер давно потрапив під вплив чеченського терориста Кадирова, який використовує Пушиліна для монопольного права на пограбування регіону.

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Призначений Солнцев повинен позбавити Кадирова впливу та перехопити ініціативу у роботі з підрядниками, адже наразі московські еліти змагаються за право якнайшвидше освоїти кошти на "відновлення" територій.