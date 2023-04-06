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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кадыров (770) Донбасс (26945) Пушилин (129)

В Кремле недовольны сближением Кадырова и Пушилина, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кадиров,пушилін

Об этом свидетельствуют последние кадровые изменения в оккупационной администрации захваченных районов Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

"30 марта оккупанты сменили "главу правительства" т.н. ДНР (так враг называет захваченные земли Донбасса). Вместо Виталия Хоценко, которого отправили в Омск, "главой правительства" назначен очередной гастролер Евгений Солнцев, который с июня был заместителем Хоценко. Всю свою жизнь Солнцев работал в РФ и нет никакого отношения к Донбассу. Его предназначение расширяет его полномочия и фактически именно он будет управлять регионом и контролировать финансовые потоки", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре национального сопротивления, такие кадровые перестановки свидетельствуют о реакции российских властей на сближение Кадырова и Пушилина. Последний годами выполняет только постановление роль и не имеет власти в регионе. Гауляйтер давно попал под влияние чеченского террориста Кадырова, использующего Пушилина для монопольного права на ограбление региона.

Читайте: Главарь террористов "ДНР" Пушилин получил гражданство Бразилии и купил там усадьбу, - соцсети. ДОКУМЕНТ

Назначенный Солнцев должен лишить Кадырова влияния и перехватить инициативу в работе с подрядчиками, ведь в настоящее время московские элиты соревнуются за право как можно быстрее освоить средства на восстановление территорий.
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Топ комментарии
+6
Щось мені підказує що хтось здохне наступним-і це буде не рамзанка диров...хоча...
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06.04.2023 15:11
+6
Пушилин:
- Рамзанчик назначил меня любимой женой!
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06.04.2023 15:13
+6
а я ставлю на те що ослойоб як досвідчений зрадник відпетляє)) І про обіцяну війну за мечеть теж "забуде" раптово)). Воно сцкливе та бздливе, одні панти галімі!! Всі чеченці це знають!! Дон тримається на кацапських бабках і все!! і він продасть всіх але буде триматися *****.
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06.04.2023 15:22
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Щось мені підказує що хтось здохне наступним-і це буде не рамзанка диров...хоча...
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06.04.2023 15:11 Ответить
Я вже кілька днів інтуїтивно відчуваю, що це буде саме кадіров.
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06.04.2023 15:13 Ответить
а я ставлю на те що ослойоб як досвідчений зрадник відпетляє)) І про обіцяну війну за мечеть теж "забуде" раптово)). Воно сцкливе та бздливе, одні панти галімі!! Всі чеченці це знають!! Дон тримається на кацапських бабках і все!! і він продасть всіх але буде триматися *****.
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06.04.2023 15:22 Ответить
відчуй краще, що обох
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06.04.2023 15:25 Ответить
ну, не знаю. Я, в принципе, ничего не имею против.
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06.04.2023 15:12 Ответить
пушилін став улюбленою вівцею рамзанки?
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06.04.2023 15:13 Ответить
Пушилин:
- Рамзанчик назначил меня любимой женой!
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06.04.2023 15:13 Ответить
Тому що зближення з часом переходить у близкість.
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06.04.2023 15:15 Ответить
А як гарно кацапота кинула кадиркіна з мечеттю))) Шайтани бородаті вже об'явили що підуть воювти, мабуть були впевнені, що русня не наважиться заборонити будівництво - а тут така срака))) І що тепер?! Робити вигляд, що нічого не патякали з погрозами?))) Хахаха, всраті ослойоби!!
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06.04.2023 15:18 Ответить
тому в обох їб.ла роздулися через п....растію, це ж скрепно, чому незадоволені?
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06.04.2023 15:22 Ответить
Зближення пєніса душиліна і рамзанкі дирова
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06.04.2023 15:23 Ответить
Ну сблизились два пид...ра и что тут такого?
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06.04.2023 15:29 Ответить
Що старий п.дар вже не впорається з двома?
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06.04.2023 15:31 Ответить
все прото: кадирка знайшов собі нову дирку. враховуючи неминучий наступ ЗСУ, дирка чепушили з кожним днем стає тугіша.
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06.04.2023 15:53 Ответить
Не факт, что становится туже. Бывает и с точностью до наоборот

«Медвежья болезнь» - это психосоматическое кишечное расстройство, при котором нервно-эмоциональное напряжение провоцирует появление резкого неудержимого позыва на дефекацию с выделением разжиженного стула. Свое название синдром получил из-за сходства с характерным поведением испуганного медведя. Когда спящего зверя поднимают из берлоги при зимней охоте, у него при паническом бегстве возникает острая диарея.
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06.04.2023 16:12 Ответить
пушка використовіють, як молоду вівцю. від кайфу даже не мекає...
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06.04.2023 16:16 Ответить
Як можуть зближатися два пасівних підара, їм потрібен посередник швабра чи пляшка.
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06.04.2023 18:35 Ответить
 
 